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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мольде - ХамКам
Мольде - ХамКам: обзор матча 03 декабря 2023
Мольде
03.12.2023, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
2 : 1
Завершен
ХамКам
90+1'
М. Гредем (П)
90+1'
М. Гредем (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мольде - ХамКам
90'
+3
Замена
A. Ødegård
️️️️
В. Куртович
90'
+3
Замена
J. Rasen
️️️️
O. Kjærgaard
90'
+2
Желтая карточка
Х. Родолен Опсал
90'
+2
Желтая карточка
Х. Родолен Опсал
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Гредем
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Гредем
90'
+1
77'
Замена
K. Onsrud
️️️️
T. Andre Soras
Замена
М. Линнес
️️️️
М. Фьортофт Левик
74'
Замена
К. Хауген
️️️️
C. Öyvann
74'
61'
Замена
Й. Норхейм
️️️️
Ф. Сьелстад
61'
Замена
М. Мава
️️️️
J. Bakkeli Gonstad
Замена
А. Хагельскьер
️️️️
М. Бьорнбак
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
(К)
ЦЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
29
Густав Нихейм
ЦП
17
Эрик Китолано
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
10
Эмиль Брейвик
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
16
Кристиан Эриксен
АП
25
Casper Öyvann
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
ХамКам
12
Маркус Сандберг
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
4
Халвор Родолен Опсал
ЦЗ
23
Фредрик Сьелстад
(К)
ОП
19
Вильям Куртович
ОП
8
Oliver Kjærgaard
ЦП
27
Tore Andre Soras
ЦП
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
17
Julian Bakkeli Gonstad
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Мольде
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
31
Андреас Миклебуст
ЦП
30
Леон Юберг-Ховланд
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
5
Эйрик Хестад
ПВ
ХамКам
1
Lars Jendal
ВР
29
Lars Brotangen
ЦЗ
6
Йон-Олав Норхейм
ЦЗ
7
Kristian Onsrud
ЦП
25
Jonas Rasen
ЦП
24
Arne Ødegård
ЦП
14
Мозес Мава
ЦФ
3-4-2-1
31
Петерсен
8
Левик
19
Хауган
15
Бьорнбак
29
Нихейм
6
Эдегор
10
Брейвик
17
Китолано
16
Эриксен
28
Гредем
25
3-2-2-3
12
Сандберг
25
Бьярнасон
4
Опсал
18
Конгсро
23
Сьелстад
19
Куртович
8
27
17
7
16
Киркеволд
25
28
Хауген
28
Хауген
25
15
Бьорнбак
45
Хагельскьер
45
Хагельскьер
15
Бьорнбак
8
Левик
25
Линнес
25
Линнес
8
Левик
23
Сьелстад
6
Норхейм
6
Норхейм
23
Сьелстад
27
7
7
27
8
25
25
8
19
Куртович
24
24
19
Куртович
17
14
Мава
14
Мава
17
Остались в запасе
Мольде
ХамКам
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
31
Андреас Миклебуст
ЦП
30
Леон Юберг-Ховланд
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
5
Эйрик Хестад
ПВ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
1
Lars Jendal
ВР
29
Lars Brotangen
ЦЗ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Остались в запасе
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
31
Андреас Миклебуст
ЦП
30
Леон Юберг-Ховланд
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
5
Эйрик Хестад
ПВ
Остались в запасе
1
Lars Jendal
ВР
29
Lars Brotangen
ЦЗ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Статистика матча Мольде - ХамКам
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
0 : 0
21.11.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
01.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
ХамКам
0 : 2
17.10.2026
Буде-Глимт
Информация о матче
Главный судья:
Jan Morten Tennoy, Norway
Стадион:
Акер Стэдион
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