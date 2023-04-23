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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
ХамКам - Стремсгодсет
ХамКам - Стремсгодсет: обзор матча 23 апреля 2023
ХамКам
23.04.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
2 : 0
Завершен
Стремсгодсет
76'
Х. Удаль
89'
П. Александер Киркеволд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ХамКам - Стремсгодсет
Замена
А. Нури
️️️️
Х. Удаль
90'
+2
Замена
T. Andre Soras
️️️️
Й. Гаммельбю
90'
+2
ГОЛ! 2:0!
П. Александер Киркеволд
Пас отдал
А. Мелгалвис
89'
84'
Замена
Э. Боахен
️️️️
О. Энерсен
84'
Замена
К. Красники
️️️️
Й. Брюнес
Желтая карточка
Й. Норхейм
80'
79'
Желтая карточка
Й. Брюнес
ГОЛ! 1:0!
Х. Удаль
76'
71'
Замена
Т. Грегор
️️️️
Л. Вильсвик
Замена
O. Kjærgaard
️️️️
Б. Торесен Фараас
68'
62'
Замена
J. Ekeland
️️️️
Т. Гулликсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХамКам
12
Маркус Сандберг
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
19
Вильям Куртович
ОП
7
Kristian Onsrud
ЦП
6
Йон-Олав Норхейм
ЦП
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
33
Александер Мелгалвис
ПП
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
27
Фредрик-Кристенсен Даль
ЦЗ
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
18
Джек Ипалибо
ОП
10
Герман Штенгель
ЦП
77
Маркус Менерт
ЦФ
14
Оле Энерсен
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
ХамКам
1
Lars Jendal
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
29
Lars Brotangen
ЦЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ОП
8
Oliver Kjærgaard
ЦП
27
Tore Andre Soras
ЦП
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
Стремсгодсет
18
Эрнест Боахен
ПЗ
11
Jostein Ekeland
ЦП
20
Эммануэль Дансо
ЦП
8
Крешник Красники
ЦП
10
Йонас Теркельсен
ЦП
47
Andreas Waterfield Skjold
ЦП
4
Томас Грегор
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
3-1-4-2
12
Сандберг
18
Конгсро
25
Бьярнасон
19
Гаммельбю
19
Куртович
7
6
Норхейм
7
Фараас
33
Мелгалвис
19
Удаль
16
Киркеволд
4-1-1-4
16
Михра
71
Вальсвик
27
Даль
26
Вильсвик
19
Лейфссон
18
Ипалибо
10
Штенгель
8
Гулликсен
14
Брюнес
14
Энерсен
77
Менерт
19
Удаль
33
Нури
33
Нури
19
Удаль
7
Фараас
8
8
7
Фараас
19
Гаммельбю
27
27
19
Гаммельбю
14
Энерсен
18
Боахен
18
Боахен
14
Энерсен
8
Гулликсен
11
11
8
Гулликсен
14
Брюнес
8
Красники
8
Красники
14
Брюнес
26
Вильсвик
4
Грегор
4
Грегор
26
Вильсвик
Остались в запасе
ХамКам
Стремсгодсет
1
Lars Jendal
ВР
29
Lars Brotangen
ЦЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ОП
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
20
Эммануэль Дансо
ЦП
10
Йонас Теркельсен
ЦП
47
Andreas Waterfield Skjold
ЦП
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Остались в запасе
1
Lars Jendal
ВР
29
Lars Brotangen
ЦЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ОП
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
Остались в запасе
20
Эммануэль Дансо
ЦП
10
Йонас Теркельсен
ЦП
47
Andreas Waterfield Skjold
ЦП
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Статистика матча ХамКам - Стремсгодсет
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
0 : 0
21.11.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
01.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
ХамКам
0 : 2
17.10.2026
Буде-Глимт
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Информация о матче
Стадион:
Брискеби Арена
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ХамКам
Стремсгодсет
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
Семин — о матче со «Стремсгодсетом»: «Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся»
2018.02.10 01:15
1
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
Семин — о матче со «Стремсгодсетом»: «Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся»
2018.02.10 01:15
1
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