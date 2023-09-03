Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
ХамКам - Буде-Глимт
ХамКам - Буде-Глимт: обзор матча 03 сентября 2023
ХамКам
03.09.2023, воскресенье, 20:15
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
4 : 4
Завершен
Буде-Глимт
1'
Н. Хайкин (АГ)
25'
Й. Гаммельбю
71'
K. Onsrud
74'
Б. Бьярнасон
49'
А. Пеллегрино
61'
А. Пеллегрино
66'
П. Берг
68'
П. Берг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ХамКам - Буде-Глимт
85'
Желтая карточка
С. Фет
83'
Замена
Ф. Сьоволд
️️️️
Б. Вембангомо
Замена
Й. Энкеруд
️️️️
K. Onsrud
83'
Замена
Х. Удаль
️️️️
O. Kjærgaard
83'
78'
Замена
Т. Гулликсен
️️️️
Д. Басси
ГОЛ! 4:4!
Б. Бьярнасон
Пас отдал
М. Бьерло
74'
ГОЛ! 3:4!
K. Onsrud
71'
68'
ГОЛ! 2:4!
П. Берг
Пас отдал
У. Салтнес
66'
ГОЛ! 2:3!
П. Берг
Пас отдал
С. Фет
Замена
М. Бьерло
️️️️
В. Куртович
62'
Желтая карточка
Б. Бьярнасон
61'
61'
ГОЛ! 2:2!
А. Пеллегрино
49'
ГОЛ! 2:1!
А. Пеллегрино
Пас отдал
У. Салтнес
Замена
T. Andre Soras
️️️️
М. Мава
46'
ГОЛ! 2:0!
Й. Гаммельбю
25'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Н. Хайкин
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХамКам
12
Маркус Сандберг
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
6
Йон-Олав Норхейм
ЦЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
19
Вильям Куртович
ОП
23
Фредрик Сьелстад
ОП
8
Oliver Kjærgaard
ЦП
7
Kristian Onsrud
ЦП
14
Мозес Мава
ЦФ
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
22
Даниэл Басси
ПВ
10
Сондре Серли
ПВ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
ХамКам
1
Lars Jendal
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ОП
70
Мортен Бьерло
ЦП
27
Tore Andre Soras
ЦП
4
Халвор Родолен Опсал
ЦП
33
Александер Мелгалвис
ПП
19
Хенрик Удаль
ЦФ
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
Буде-Глимт
44
Магнус Брендбо
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
47
Stian Kristiansen
ЦЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
9
Оскар Капскармо
ЦФ
10
Петтер Носа Даль
ЦФ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
4-2-2-2
12
Сандберг
18
Конгсро
25
Бьярнасон
6
Норхейм
19
Гаммельбю
19
Куртович
23
Сьелстад
8
7
16
Киркеволд
14
Мава
3-1-3-3-1
12
Хайкин
5
Вембангомо
2
Лоде
15
Бьоркан
7
Берг
14
Салтнес
19
Фет
18
Мое
10
Серли
22
Басси
90
Пеллегрино
29
Мумбанья
19
Куртович
70
Бьерло
70
Бьерло
19
Куртович
14
Мава
27
27
14
Мава
8
19
Удаль
19
Удаль
8
7
28
Энкеруд
28
Энкеруд
7
5
Вембангомо
20
Сьоволд
20
Сьоволд
5
Вембангомо
22
Басси
8
Гулликсен
8
Гулликсен
22
Басси
Остались в запасе
ХамКам
Буде-Глимт
1
Lars Jendal
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ОП
4
Халвор Родолен Опсал
ЦП
33
Александер Мелгалвис
ПП
Главный тренер
Якоб Микельсен
44
Магнус Брендбо
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
47
Stian Kristiansen
ЦЗ
8
Мортен Конрадсен
ЦП
9
Оскар Капскармо
ЦФ
10
Петтер Носа Даль
ЦФ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
1
Lars Jendal
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ОП
4
Халвор Родолен Опсал
ЦП
33
Александер Мелгалвис
ПП
Остались в запасе
44
Магнус Брендбо
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
47
Stian Kristiansen
ЦЗ
8
Мортен Конрадсен
ЦП
9
Оскар Капскармо
ЦФ
10
Петтер Носа Даль
ЦФ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча ХамКам - Буде-Глимт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
0 : 0
21.11.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
01.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
ХамКам
0 : 2
17.10.2026
Буде-Глимт
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
Стадион:
Брискеби Арена
Новости команд
Все
ХамКам
Буде-Глимт
Лига чемпионов. «Галатасарай» выиграл у «Астон Виллы» (1:0), забив сразу после замены Батракова
24 ноября
5
«Буде-Глимт» – «ЛАСК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Буде-Глимт» – «ЛАСК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
Лига чемпионов. «Галатасарай» выиграл у «Астон Виллы» (1:0), забив сразу после замены Батракова
24 ноября
5
«Буде-Глимт» – «ЛАСК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Буде-Глимт» – «ЛАСК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+