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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
ХамКам - Тромсе
ХамКам - Тромсе: обзор матча 13 мая 2023
ХамКам
13.05.2023, суббота, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
1 : 2
Завершен
Тромсе
72'
А. Мелгалвис (П)
44'
Д. Басси
90+11'
Н. Вестерлунд (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ХамКам - Тромсе
90'
+11
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Н. Вестерлунд
Замена
L. Jendal
️️️️
O. Kjærgaard
90'
+10
Красная карточка
М. Сандберг
90'
+9
88'
Замена
М. Коскела
️️️️
A. Jenssen
74'
Замена
Р. Норхейм
️️️️
В. Эрлиен
74'
Замена
Л. Нильсен
️️️️
Д. Басси
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Мелгалвис
72'
71'
Желтая карточка
К. Антонсен
65'
Желтая карточка
К. Психе
Замена
В. Куртович
️️️️
K. Onsrud
64'
Замена
Б. Торесен Фараас
️️️️
Й. Гаммельбю
46'
44'
ГОЛ! 0:1!
Д. Басси
Пас отдал
В. Эрлиен
Замена
Й. Энкеруд
️️️️
П. Александер Киркеволд
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХамКам
12
Маркус Сандберг
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ОП
6
Йон-Олав Норхейм
ЦП
8
Oliver Kjærgaard
ЦП
7
Kristian Onsrud
ЦП
33
Александер Мелгалвис
ПП
19
Хенрик Удаль
ЦФ
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Тромсе
1
Якоб Хаугаард
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
22
Даниэл Басси
ЦП
5
Сакариас Опсал
ЦП
11
Рубен Йенссен
ЦП
15
Вегард Эрлиен
ЦФ
23
Никлас Вестерлунд
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
26
Яв Пейнтсил
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
ХамКам
1
Lars Jendal
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
30
Kristoffer Hagen
ЦЗ
19
Вильям Куртович
ОП
30
Archange Defringan Mondouo
ЦП
4
Халвор Родолен Опсал
ЦП
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
27
Tore Andre Soras
ЦП
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
Тромсе
33
Мика Коскела
ЦЗ
25
Лассе Нильсен
ЛП
14
Йенс Хьерте-Даль
ЦП
8
Якоб Наполеон Ромсаас
ЦП
12
Simon Thomas
ЦФ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
21
Tobias Hafstad
ЦФ
3-1-4-2
12
Сандберг
18
Конгсро
25
Бьярнасон
19
Гаммельбю
22
Эрнандес-Фостер
6
Норхейм
8
7
33
Мелгалвис
16
Киркеволд
19
Удаль
3-3-4
1
Хаугаард
6
Гундерсен
28
Психе
11
Антонсен
22
Басси
5
Опсал
11
Йенссен
26
Пейнтсил
5
23
Вестерлунд
15
Эрлиен
8
1
1
8
7
19
Куртович
19
Куртович
7
19
Гаммельбю
7
Фараас
7
Фараас
19
Гаммельбю
16
Киркеволд
28
Энкеруд
28
Энкеруд
16
Киркеволд
5
33
Коскела
33
Коскела
5
22
Басси
25
Нильсен
25
Нильсен
22
Басси
14
Хьерте-Даль
14
Хьерте-Даль
15
Эрлиен
23
Норхейм
23
Норхейм
15
Эрлиен
Остались в запасе
ХамКам
Тромсе
33
Амин Нури
ЛЗ
30
Kristoffer Hagen
ЦЗ
30
Archange Defringan Mondouo
ЦП
4
Халвор Родолен Опсал
ЦП
27
Tore Andre Soras
ЦП
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
8
Якоб Наполеон Ромсаас
ЦП
12
Simon Thomas
ЦФ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
21
Tobias Hafstad
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Остались в запасе
33
Амин Нури
ЛЗ
30
Kristoffer Hagen
ЦЗ
30
Archange Defringan Mondouo
ЦП
4
Халвор Родолен Опсал
ЦП
27
Tore Andre Soras
ЦП
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
Остались в запасе
8
Якоб Наполеон Ромсаас
ЦП
12
Simon Thomas
ЦФ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
21
Tobias Hafstad
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Статистика матча ХамКам - Тромсе
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
0 : 0
21.11.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
01.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
ХамКам
0 : 2
17.10.2026
Буде-Глимт
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Информация о матче
Стадион:
Брискеби Арена
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