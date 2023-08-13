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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Олесунн - ХамКам
Олесунн - ХамКам: обзор матча 13 августа 2023
Олесунн
13.08.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
0 : 2
Завершен
ХамКам
39'
П. Александер Киркеволд
47'
П. Александер Киркеволд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олесунн - ХамКам
84'
Замена
Й. Энкеруд
️️️️
Б. Торесен Фараас
Замена
М. Эбийе
️️️️
M. Ramsland
81'
72'
Замена
А. Мелгалвис
️️️️
В. Конгсро
72'
Замена
Х. Удаль
️️️️
П. Александер Киркеволд
Замена
А. Диоп
️️️️
M. Karlsbakk
72'
Вторая желтая
Н. Хопланд
61'
Замена
K. Jakobsen
️️️️
И. Атанга
59'
59'
Замена
А. Нури
️️️️
Й. Гаммельбю
59'
Замена
O. Kjærgaard
️️️️
М. Мава
58'
Желтая карточка
Б. Торесен Фараас
52'
Желтая карточка
Б. Бьярнасон
47'
ГОЛ! 0:2!
П. Александер Киркеволд
39'
ГОЛ! 0:1!
П. Александер Киркеволд
Желтая карточка
Н. Хопланд
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олесунн
1
Стен Грютебуст
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
23
Erik Ansok Fröysa
ЦЗ
27
Николай Хопланд
ЦЗ
5
Давид Феллман
ЦЗ
23
Эрленд Сегберг
ОП
16
Henrik Melland
ЦП
20
Исаак Атанга
ПВ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
18
Martin Ramsland
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
ХамКам
12
Маркус Сандберг
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
6
Йон-Олав Норхейм
ЦЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
23
Фредрик Сьелстад
ОП
19
Вильям Куртович
ОП
7
Kristian Onsrud
ЦП
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
14
Мозес Мава
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Олесунн
1
Michael Lansing
ВР
2
Trace Akino Murray
ЦЗ
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦЗ
10
Кристоффер Бармен
ЦП
28
Амиду Диоп
ЦП
6
Hakon Butli Hammer
ЦП
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
ХамКам
1
Lars Jendal
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
29
Lars Brotangen
ЦЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ОП
8
Oliver Kjærgaard
ЦП
33
Александер Мелгалвис
ПП
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Грютебуст
25
Китолано
27
Хопланд
5
Феллман
23
23
Сегберг
16
20
Атанга
18
22
8
4-2-2-2
12
Сандберг
19
Гаммельбю
25
Бьярнасон
6
Норхейм
18
Конгсро
23
Сьелстад
19
Куртович
7
7
Фараас
14
Мава
16
Киркеволд
8
28
Диоп
28
Диоп
8
18
20
Эбийе
20
Эбийе
18
20
Атанга
7
7
20
Атанга
19
Гаммельбю
33
Нури
33
Нури
19
Гаммельбю
14
Мава
8
8
14
Мава
18
Конгсро
33
Мелгалвис
33
Мелгалвис
18
Конгсро
7
Фараас
28
Энкеруд
28
Энкеруд
7
Фараас
16
Киркеволд
19
Удаль
19
Удаль
16
Киркеволд
Остались в запасе
Олесунн
ХамКам
1
Michael Lansing
ВР
2
Trace Akino Murray
ЦЗ
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦЗ
10
Кристоффер Бармен
ЦП
6
Hakon Butli Hammer
ЦП
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
1
Lars Jendal
ВР
29
Lars Brotangen
ЦЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ОП
Главный тренер
Якоб Микельсен
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
2
Trace Akino Murray
ЦЗ
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦЗ
10
Кристоффер Бармен
ЦП
6
Hakon Butli Hammer
ЦП
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
Остались в запасе
1
Lars Jendal
ВР
29
Lars Brotangen
ЦЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ОП
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Главный тренер
Якоб Микельсен
Статистика матча Олесунн - ХамКам
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
0 : 0
21.11.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
01.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
ХамКам
0 : 2
17.10.2026
Буде-Глимт
Информация о матче
Стадион:
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