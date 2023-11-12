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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стремсгодсет - ХамКам
Стремсгодсет - ХамКам: обзор матча 12 ноября 2023
Стремсгодсет
12.11.2023, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
0 : 1
Завершен
ХамКам
49'
Л. Томассон (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стремсгодсет - ХамКам
90'
+7
Желтая карточка
М. Бьерло
Желтая карточка
Э. Андерсен
90'
+6
86'
Замена
T. Andre Soras
️️️️
Х. Удаль
Замена
М. Фарджи
️️️️
Э. Мелькерсен
71'
Замена
М. Менерт
️️️️
Х. Стеневик
61'
58'
Замена
Й. Энкеруд
️️️️
М. Мава
49'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Л. Томассон
46'
Замена
Й. Норхейм
️️️️
Й. Гаммельбю
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
(К)
ЦЗ
27
Фредрик-Кристенсен Даль
ЦЗ
10
Герман Штенгель
ЦП
8
Крешник Красники
ЦП
2
Логи Томассон
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
23
Эрик Андерсен
ПВ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
Главный тренер
Йорген Иснес
ХамКам
12
Маркус Сандберг
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
23
Фредрик Сьелстад
ОП
70
Мортен Бьерло
ЦП
7
Kristian Onsrud
ЦП
8
Oliver Kjærgaard
ЦП
33
Александер Мелгалвис
(К)
ПП
19
Хенрик Удаль
ЦФ
14
Мозес Мава
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Стремсгодсет
40
Мортен Саэтра
ВР
4
Томас Грегор
ЛЗ
30
Fabian Holst-Larsen
ЦЗ
14
Оле Энерсен
ЛВ
21
Марко Фарджи
ЛВ
15
Андреас Эредия-Ранден
ЦП
6
Samuel Silalahi
ЦП
10
Йонас Теркельсен
ЦП
77
Маркус Менерт
ПВ
ХамКам
1
Lars Jendal
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
6
Йон-Олав Норхейм
ЦЗ
19
Вильям Куртович
ОП
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ОП
27
Tore Andre Soras
ЦП
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
17
Julian Bakkeli Gonstad
ЦФ
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
4-3-2-1
16
Михра
19
Лейфссон
71
Вальсвик
27
Даль
26
Вильсвик
10
Штенгель
8
Красники
2
Томассон
18
Стеневик
23
Андерсен
9
Мелькерсен
3-1-4-2
12
Сандберг
19
Гаммельбю
25
Бьярнасон
18
Конгсро
23
Сьелстад
33
Мелгалвис
7
8
70
Бьерло
14
Мава
19
Удаль
9
Мелькерсен
21
Фарджи
21
Фарджи
9
Мелькерсен
18
Стеневик
77
Менерт
77
Менерт
18
Стеневик
19
Гаммельбю
6
Норхейм
6
Норхейм
19
Гаммельбю
19
Удаль
27
27
19
Удаль
14
Мава
28
Энкеруд
28
Энкеруд
14
Мава
Остались в запасе
Стремсгодсет
ХамКам
40
Мортен Саэтра
ВР
4
Томас Грегор
ЛЗ
30
Fabian Holst-Larsen
ЦЗ
15
Андреас Эредия-Ранден
ЦП
6
Samuel Silalahi
ЦП
10
Йонас Теркельсен
ЦП
14
Оле Энерсен
ЛВ
Главный тренер
Йорген Иснес
1
Lars Jendal
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
19
Вильям Куртович
ОП
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ОП
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
17
Julian Bakkeli Gonstad
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Остались в запасе
40
Мортен Саэтра
ВР
4
Томас Грегор
ЛЗ
30
Fabian Holst-Larsen
ЦЗ
15
Андреас Эредия-Ранден
ЦП
6
Samuel Silalahi
ЦП
10
Йонас Теркельсен
ЦП
14
Оле Энерсен
ЛВ
Остались в запасе
1
Lars Jendal
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
19
Вильям Куртович
ОП
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ОП
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
17
Julian Bakkeli Gonstad
ЦФ
Главный тренер
Йорген Иснес
Главный тренер
Якоб Микельсен
Статистика матча Стремсгодсет - ХамКам
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
0 : 0
21.11.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
01.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
ХамКам
0 : 2
17.10.2026
Буде-Глимт
Информация о матче
Главный судья:
Mathias Smehus Kringstad, Norway
Стадион:
Marienlyst Stadion, Drammen
Новости команд
Все
Стремсгодсет
ХамКам
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
Семин — о матче со «Стремсгодсетом»: «Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся»
2018.02.10 01:15
1
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
Семин — о матче со «Стремсгодсетом»: «Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся»
2018.02.10 01:15
1
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