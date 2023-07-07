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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
ХамКам - Олесунн
ХамКам - Олесунн: обзор матча 07 июля 2023
ХамКам
07.07.2023, пятница, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
2 : 1
Завершен
Олесунн
66'
Х. Удаль
80'
Х. Родолен Опсал
71'
M. Karlsbakk
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ХамКам - Олесунн
87'
Желтая карточка
M. Karlsbakk
83'
Замена
А. Диоп
️️️️
К. Бармен
ГОЛ! 2:1!
Х. Родолен Опсал
80'
Замена
Р. Видесхейм-Пауль
️️️️
Х. Удаль
77'
71'
ГОЛ! 1:1!
M. Karlsbakk
Пас отдал
K. Jakobsen
Замена
O. Kjærgaard
️️️️
В. Куртович
69'
Замена
T. Andre Soras
️️️️
K. Onsrud
69'
ГОЛ! 1:0!
Х. Удаль
Пас отдал
В. Куртович
66'
57'
Замена
K. Jakobsen
️️️️
И. Атанга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХамКам
1
Lars Jendal
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
6
Йон-Олав Норхейм
ЦЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ОП
19
Вильям Куртович
ОП
23
Фредрик Сьелстад
ОП
4
Халвор Родолен Опсал
ЦП
7
Kristian Onsrud
ЦП
19
Хенрик Удаль
ЦФ
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Олесунн
1
Стен Грютебуст
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦЗ
5
Давид Феллман
ЦЗ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦЗ
23
Эрленд Сегберг
ОП
10
Кристоффер Бармен
ЦП
20
Исаак Атанга
ПВ
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
ХамКам
12
Маркус Сандберг
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
24
Arne Ødegård
ЦП
27
Tore Andre Soras
ЦП
8
Oliver Kjærgaard
ЦП
33
Александер Мелгалвис
ПП
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
17
Julian Bakkeli Gonstad
ЦФ
Олесунн
1
Michael Lansing
ВР
23
Александер Столас
ЛЗ
28
Амиду Диоп
ЦП
40
Eivind Kolv
ЦП
16
Henrik Melland
ЦП
19
Moctar Diop
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
3-3-2-2
1
18
Конгсро
6
Норхейм
19
Гаммельбю
22
Эрнандес-Фостер
19
Куртович
23
Сьелстад
4
Опсал
7
16
Киркеволд
19
Удаль
4-1-1-2-2
1
Грютебуст
30
Андерсен
5
Феллман
24
Кольскоген
25
Китолано
23
Сегберг
10
Бармен
33
Эдемарксбаккен
20
Атанга
22
8
7
27
27
7
19
Куртович
8
8
19
Куртович
19
Удаль
19
Видесхейм-Пауль
19
Видесхейм-Пауль
19
Удаль
10
Бармен
28
Диоп
28
Диоп
10
Бармен
20
Атанга
7
7
20
Атанга
Остались в запасе
ХамКам
Олесунн
12
Маркус Сандберг
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
24
Arne Ødegård
ЦП
33
Александер Мелгалвис
ПП
17
Julian Bakkeli Gonstad
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
1
Michael Lansing
ВР
23
Александер Столас
ЛЗ
40
Eivind Kolv
ЦП
16
Henrik Melland
ЦП
19
Moctar Diop
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Остались в запасе
12
Маркус Сандберг
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
24
Arne Ødegård
ЦП
33
Александер Мелгалвис
ПП
17
Julian Bakkeli Gonstad
ЦФ
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
23
Александер Столас
ЛЗ
40
Eivind Kolv
ЦП
16
Henrik Melland
ЦП
19
Moctar Diop
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Статистика матча ХамКам - Олесунн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
0 : 0
21.11.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
01.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
ХамКам
0 : 2
17.10.2026
Буде-Глимт
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Брискеби Арена
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