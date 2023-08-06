Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
ХамКам - Бранн
ХамКам - Бранн: обзор матча 06 августа 2023
ХамКам
06.08.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
0 : 2
Завершен
Бранн
21'
С. Эрик Картум
22'
Н. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ХамКам - Бранн
83'
Замена
А. Хеггебе
️️️️
Б. Финне
83'
Замена
Н. Йенсен Вассберг
️️️️
С. Эрик Картум
82'
Замена
М. Варминг
️️️️
Н. Кастро
74'
Замена
S. Crone
️️️️
Т. Педерсен
66'
Желтая карточка
M. Simba
Замена
Б. Бьярнасон
️️️️
Х. Родолен Опсал
57'
Замена
Б. Торесен Фараас
️️️️
Х. Удаль
57'
Замена
А. Мелгалвис
️️️️
В. Конгсро
46'
Желтая карточка
Ф. Сьелстад
45'
Замена
М. Мава
️️️️
К. Эрнандес-Фостер
34'
22'
ГОЛ! 0:2!
Н. Кастро
Желтая карточка
В. Конгсро
21'
21'
ГОЛ! 0:1!
С. Эрик Картум
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХамКам
12
Маркус Сандберг
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
6
Йон-Олав Норхейм
ЦЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ОП
19
Вильям Куртович
ОП
23
Фредрик Сьелстад
ОП
4
Халвор Родолен Опсал
ЦП
7
Kristian Onsrud
ЦП
19
Хенрик Удаль
ЦФ
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Бранн
1
Матиас Дюнгеланд
ВР
23
Торе Педерсен
ПЗ
6
Сиверт Хельтне Нильсен
ОП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
19
Сандер Эрик Картум
ЦП
10
Фредерик Берстинг
ПВ
70
Moonga Simba
ЦФ
24
Рубен Кристиансен
ЦФ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦФ
11
Бор Финне
ЦФ
9
Никлас Кастро
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
ХамКам
1
Lars Jendal
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
8
Oliver Kjærgaard
ЦП
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
33
Александер Мелгалвис
ПП
14
Мозес Мава
ЦФ
17
Julian Bakkeli Gonstad
ЦФ
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
Бранн
12
S. Crone
ЦЗ
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
11
Магнус Варминг
ЛВ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦП
24
Eirik Johansen
ЦФ
14
Ульрик Матисен
ЦФ
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
3-3-2-2
12
Сандберг
18
Конгсро
6
Норхейм
19
Гаммельбю
22
Эрнандес-Фостер
19
Куртович
23
Сьелстад
4
Опсал
7
16
Киркеволд
19
Удаль
1-1-2-1-5
1
Дюнгеланд
23
Педерсен
6
Нильсен
7
Майре
19
Картум
10
Берстинг
70
9
Кастро
11
Финне
3
Кнудсен
24
Кристиансен
4
Опсал
25
Бьярнасон
25
Бьярнасон
4
Опсал
19
Удаль
7
Фараас
7
Фараас
19
Удаль
18
Конгсро
33
Мелгалвис
33
Мелгалвис
18
Конгсро
22
Эрнандес-Фостер
14
Мава
14
Мава
22
Эрнандес-Фостер
23
Педерсен
12
12
23
Педерсен
19
Картум
25
Йенсен Вассберг
25
Йенсен Вассберг
19
Картум
9
Кастро
11
Варминг
11
Варминг
9
Кастро
11
Финне
19
Хеггебе
19
Хеггебе
11
Финне
Остались в запасе
ХамКам
Бранн
1
Lars Jendal
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
8
Oliver Kjærgaard
ЦП
17
Julian Bakkeli Gonstad
ЦФ
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
24
Eirik Johansen
ЦФ
14
Ульрик Матисен
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Остались в запасе
1
Lars Jendal
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
8
Oliver Kjærgaard
ЦП
17
Julian Bakkeli Gonstad
ЦФ
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
Остались в запасе
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
24
Eirik Johansen
ЦФ
14
Ульрик Матисен
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Статистика матча ХамКам - Бранн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
0 : 0
21.11.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
01.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
ХамКам
0 : 2
17.10.2026
Буде-Глимт
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Информация о матче
Стадион:
Брискеби Арена
Новости команд
Все
ХамКам
Бранн
«Бранн» – «Орхус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:40
Лига Конференций: шансы «Бранна» и «Орхуса» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Жальгириса» и «Бранна» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Бранн» – «Орхус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:40
Лига Конференций: шансы «Бранна» и «Орхуса» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Жальгириса» и «Бранна» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+