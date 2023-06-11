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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Буде-Глимт - ХамКам
Буде-Глимт - ХамКам: обзор матча 11 июня 2023
Буде-Глимт
11.06.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
3 : 0
Завершен
ХамКам
63'
А. Пеллегрино
67'
А. Пеллегрино
78'
У. Ветлесен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Буде-Глимт - ХамКам
Замена
И. Амундсен
️️️️
М. Лоде
85'
Замена
О. Эльабделлауи
️️️️
Б. Вембангомо
83'
Замена
Й. Кьяер
️️️️
У. Ветлесен
83'
81'
Замена
O. Kjærgaard
️️️️
К. Эрнандес-Фостер
ГОЛ! 3:0!
У. Ветлесен
Пас отдал
А. Серенсен
78'
75'
Желтая карточка
Х. Родолен Опсал
ГОЛ! 2:0!
А. Пеллегрино
Пас отдал
У. Ветлесен
67'
Замена
А. Серенсен
️️️️
Ф. Бьоркан
64'
Замена
Н. Цугель
️️️️
Д. Мвука
64'
ГОЛ! 1:0!
А. Пеллегрино
63'
62'
Замена
T. Andre Soras
️️️️
K. Onsrud
Желтая карточка
А. Гренбек
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
10
Уго Ветлесен
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
ХамКам
12
Маркус Сандберг
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
33
Амин Нури
ЛЗ
6
Йон-Олав Норхейм
ЦЗ
19
Вильям Куртович
ОП
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ОП
7
Kristian Onsrud
ЦП
4
Халвор Родолен Опсал
ЦП
33
Александер Мелгалвис
ПП
19
Хенрик Удаль
ЦФ
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
10
Йеппе Кьяер
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
11
Нино Цугель
ПВ
10
Сондре Серли
ПВ
ХамКам
1
Lars Jendal
ВР
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
27
Tore Andre Soras
ЦП
8
Oliver Kjærgaard
ЦП
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Хайкин
15
Бьоркан
2
Лоде
4
Бьортуфт
5
Вембангомо
7
Берг
10
Ветлесен
11
Гренбек
90
Пеллегрино
22
Мвука
29
Мумбанья
3-2-3-2
12
Сандберг
18
Конгсро
6
Норхейм
33
Нури
19
Куртович
22
Эрнандес-Фостер
33
Мелгалвис
4
Опсал
7
16
Киркеволд
19
Удаль
15
Бьоркан
3
Серенсен
3
Серенсен
15
Бьоркан
2
Лоде
38
Амундсен
38
Амундсен
2
Лоде
5
Вембангомо
3
Эльабделлауи
3
Эльабделлауи
5
Вембангомо
10
Ветлесен
10
Кьяер
10
Кьяер
10
Ветлесен
22
Мвука
11
Цугель
11
Цугель
22
Мвука
7
27
27
7
22
Эрнандес-Фостер
8
8
22
Эрнандес-Фостер
Остались в запасе
Буде-Глимт
ХамКам
1
Юлиан Лунд
ВР
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
1
Lars Jendal
ВР
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
Остались в запасе
1
Lars Jendal
ВР
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Якоб Микельсен
Статистика матча Буде-Глимт - ХамКам
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
0 : 0
21.11.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
01.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
ХамКам
0 : 2
17.10.2026
Буде-Глимт
Информация о матче
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