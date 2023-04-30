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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Викинг - ХамКам
Викинг - ХамКам: обзор матча 30 апреля 2023
Викинг
30.04.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
7 : 3
Завершен
ХамКам
49'
Н. Д'Агостино
51'
С. Свендсен
61'
С. Бьорсхол
68'
Л. Салвесен
72'
Ш. Паттинама
77'
З. Трипич (П)
86'
Х. Танген
23'
П. Александер Киркеволд
75'
Й. Норхейм
83'
А. Мелгалвис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Викинг - ХамКам
ГОЛ! 7:3!
Х. Танген
86'
83'
ГОЛ! 6:3!
А. Мелгалвис
78'
Замена
Р. Видесхейм-Пауль
️️️️
Х. Удаль
78'
Замена
К. Эрнандес-Фостер
️️️️
Й. Норхейм
ГОЛ с пенальти! 6:2!
З. Трипич
77'
Замена
Н. Сандберг
️️️️
П. Язбек
76'
Замена
Х. Хауген
️️️️
С. Бьорсхол
76'
75'
ГОЛ! 5:2!
Й. Норхейм
ГОЛ! 5:1!
Ш. Паттинама
Пас отдал
З. Трипич
72'
ГОЛ! 4:1!
Л. Салвесен
Пас отдал
П. Язбек
68'
Замена
Я. де Ланлай
️️️️
М. Сольбаккен
66'
Замена
Л. Салвесен
️️️️
С. Свендсен
66'
65'
Замена
T. Andre Soras
️️️️
K. Onsrud
65'
Замена
O. Kjærgaard
️️️️
Б. Торесен Фараас
ГОЛ! 3:1!
С. Бьорсхол
Пас отдал
С. Свендсен
61'
53'
Желтая карточка
Й. Гаммельбю
ГОЛ! 2:1!
С. Свендсен
Пас отдал
Н. Д'Агостино
51'
ГОЛ! 1:1!
Н. Д'Агостино
Пас отдал
С. Свендсен
49'
35'
Желтая карточка
Й. Норхейм
Желтая карточка
М. Сольбаккен
23'
23'
ГОЛ! 0:1!
П. Александер Киркеволд
Пас отдал
Х. Удаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
6
Джанни Стенснесс
ЦЗ
4
Давид Брекало
ЦЗ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
8
Патрик Язбек
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
27
Харальд Танген
АП
25
Ник Д'Агостино
ПВ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
ХамКам
12
Маркус Сандберг
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
19
Вильям Куртович
ОП
7
Kristian Onsrud
ЦП
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
6
Йон-Олав Норхейм
ЦП
33
Александер Мелгалвис
ПП
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
16
Кристоффер Лекберг
ОП
44
Джибриль Диоп
ЦП
23
Никлас Сандберг
ПВ
35
Edvin Austbø
ЦФ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
2
Херман Хауген
ЦФ
3
Вильяр Веватне
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
ХамКам
1
Lars Jendal
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ОП
8
Oliver Kjærgaard
ЦП
27
Tore Andre Soras
ЦП
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
4-3-2-1
1
Гуннарссон
20
Паттинама
6
Стенснесс
4
Брекало
18
Бьорсхол
7
Сольбаккен
8
Язбек
10
Трипич
27
Танген
25
Д'Агостино
7
Свендсен
3-1-4-2
12
Сандберг
19
Гаммельбю
25
Бьярнасон
18
Конгсро
19
Куртович
33
Мелгалвис
7
Фараас
6
Норхейм
7
19
Удаль
16
Киркеволд
8
Язбек
23
Сандберг
23
Сандберг
8
Язбек
7
Свендсен
15
Салвесен
15
Салвесен
7
Свендсен
18
Бьорсхол
2
Хауген
2
Хауген
18
Бьорсхол
7
Сольбаккен
11
де Ланлай
11
де Ланлай
7
Сольбаккен
6
Норхейм
22
Эрнандес-Фостер
22
Эрнандес-Фостер
6
Норхейм
7
Фараас
8
8
7
Фараас
7
27
27
7
19
Удаль
19
Видесхейм-Пауль
19
Видесхейм-Пауль
19
Удаль
Остались в запасе
Викинг
ХамКам
1
Арилд Остбю
ВР
16
Кристоффер Лекберг
ОП
44
Джибриль Диоп
ЦП
35
Edvin Austbø
ЦФ
3
Вильяр Веватне
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
1
Lars Jendal
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
16
Кристоффер Лекберг
ОП
44
Джибриль Диоп
ЦП
35
Edvin Austbø
ЦФ
3
Вильяр Веватне
ЦФ
Остались в запасе
1
Lars Jendal
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Главный тренер
Якоб Микельсен
Статистика матча Викинг - ХамКам
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
0 : 0
21.11.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
01.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
ХамКам
0 : 2
17.10.2026
Буде-Глимт
Информация о матче
Стадион:
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