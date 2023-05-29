Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
ХамКам - Лиллестрем
ХамКам - Лиллестрем: обзор матча 29 мая 2023
ХамКам
29.05.2023, понедельник, 20:15
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
0 : 0
Завершен
Лиллестрем
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ХамКам - Лиллестрем
90'
Желтая карточка
Ф. Слердаль
89'
Замена
Т. Свендсен
️️️️
Г. Осен
Замена
Й. Энкеруд
️️️️
Х. Удаль
89'
Замена
Б. Торесен Фараас
️️️️
K. Onsrud
89'
84'
Замена
Ф. Слердаль
️️️️
М. Кнудсен
71'
Замена
И. Ибрахимай
️️️️
А. Виндхейм
Замена
В. Куртович
️️️️
O. Kjærgaard
63'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХамКам
12
Маркус Сандберг
ВР
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
6
Йон-Олав Норхейм
ЦЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
23
Фредрик Сьелстад
ОП
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ОП
8
Oliver Kjærgaard
ЦП
7
Kristian Onsrud
ЦП
33
Александер Мелгалвис
ПП
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Лиллестрем
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
4
Эспен Гарнас
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
4
Vetle Skjaervik
ЦП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
4
Магнус Кнудсен
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
10
Лехне Ольсен
ЦФ
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
45
Акор Адамс
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
ХамКам
1
Lars Jendal
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
33
Амин Нури
ЛЗ
19
Вильям Куртович
ОП
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
27
Tore Andre Soras
ЦП
4
Халвор Родолен Опсал
ЦП
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
Лиллестрем
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
22
Филип Слердаль
ЦЗ
14
Uba Charles
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
37
Leandro Elvestad Neto
ЦФ
3-2-3-2
12
Сандберг
25
Бьярнасон
6
Норхейм
19
Гаммельбю
23
Сьелстад
22
Эрнандес-Фостер
8
7
33
Мелгалвис
19
Удаль
16
Киркеволд
4-4-3
4
Гарнас
32
Виндхейм
28
Габриэльсен
20
Драгснес
15
Хофф
4
Кнудсен
23
Осен
4
45
Адамс
21
Кристиансен
10
Ольсен
8
19
Куртович
19
Куртович
8
7
7
Фараас
7
Фараас
7
19
Удаль
28
Энкеруд
28
Энкеруд
19
Удаль
4
Кнудсен
22
Слердаль
22
Слердаль
4
Кнудсен
32
Виндхейм
29
Ибрахимай
29
Ибрахимай
32
Виндхейм
23
Осен
23
Свендсен
23
Свендсен
23
Осен
Остались в запасе
ХамКам
Лиллестрем
1
Lars Jendal
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
33
Амин Нури
ЛЗ
27
Tore Andre Soras
ЦП
4
Халвор Родолен Опсал
ЦП
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
14
Uba Charles
ЦП
37
Leandro Elvestad Neto
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Остались в запасе
1
Lars Jendal
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
33
Амин Нури
ЛЗ
27
Tore Andre Soras
ЦП
4
Халвор Родолен Опсал
ЦП
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
Остались в запасе
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
14
Uba Charles
ЦП
37
Leandro Elvestad Neto
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Главный тренер
Арне Эрландсен
Статистика матча ХамКам - Лиллестрем
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
0 : 0
21.11.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
01.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
ХамКам
0 : 2
17.10.2026
Буде-Глимт
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Информация о матче
Стадион:
Брискеби Арена
Новости команд
Все
ХамКам
Лиллестрем
«Лион» – «Лиллестрем»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:16
Лига Европы: шансы «Лиона» и «Лиллестрема» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
«Лион» – «Лиллестрем»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:16
Лига Европы: шансы «Лиона» и «Лиллестрема» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+