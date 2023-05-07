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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
ХамКам - Мольде
ХамКам - Мольде: обзор матча 07 мая 2023
ХамКам
07.05.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
0 : 4
Завершен
Мольде
7'
Б. Бьярнасон (АГ)
53'
М. Эйкрем
56'
К. Эриксен
61'
С. Маннсверк (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ХамКам - Мольде
81'
Замена
Э. Китолано
️️️️
С. Маннсверк
Замена
Р. Видесхейм-Пауль
️️️️
П. Александер Киркеволд
78'
Замена
Й. Энкеруд
️️️️
Б. Торесен Фараас
78'
75'
Замена
М. Андре Кааса
️️️️
Э. Брейвик
75'
Замена
Н. Эдегор
️️️️
М. Линнес
75'
Замена
А. Хагельскьер
️️️️
Б. Риса
Замена
В. Куртович
️️️️
К. Эрнандес-Фостер
65'
Замена
O. Kjærgaard
️️️️
Х. Удаль
65'
61'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
С. Маннсверк
Красная карточка
Ф. Сьелстад
60'
57'
Замена
Э. Кнутсон
️️️️
М. Эйкрем
56'
ГОЛ! 0:3!
К. Эриксен
Пас отдал
М. Эйкрем
53'
ГОЛ! 0:2!
М. Эйкрем
Желтая карточка
П. Александер Киркеволд
48'
Замена
T. Andre Soras
️️️️
K. Onsrud
27'
7'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Б. Бьярнасон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХамКам
12
Маркус Сандберг
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
23
Фредрик Сьелстад
ОП
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ОП
6
Йон-Олав Норхейм
ЦП
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
7
Kristian Onsrud
ЦП
33
Александер Мелгалвис
ПП
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
10
Эмиль Брейвик
ЦП
16
Кристиан Эриксен
АП
28
Магнус Гредем
АП
23
Магнус Эйкрем
АП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
ХамКам
1
Lars Jendal
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
19
Вильям Куртович
ОП
8
Oliver Kjærgaard
ЦП
27
Tore Andre Soras
ЦП
24
Arne Ødegård
ЦП
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
25
Йохан Бакке
ОП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
32
Арун Ибрахим
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
17
Эрик Китолано
ЦП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
2-2-4-2
12
Сандберг
18
Конгсро
25
Бьярнасон
23
Сьелстад
22
Эрнандес-Фостер
6
Норхейм
7
Фараас
7
33
Мелгалвис
19
Удаль
16
Киркеволд
3-2-2-3
28
Карлстрем
33
Риса
16
Хансен
19
Хауган
25
Линнес
8
Левик
20
Маннсверк
10
Брейвик
28
Гредем
23
Эйкрем
16
Эриксен
22
Эрнандес-Фостер
19
Куртович
19
Куртович
22
Эрнандес-Фостер
19
Удаль
8
8
19
Удаль
7
27
27
7
16
Киркеволд
19
Видесхейм-Пауль
19
Видесхейм-Пауль
16
Киркеволд
7
Фараас
28
Энкеруд
28
Энкеруд
7
Фараас
33
Риса
45
Хагельскьер
45
Хагельскьер
33
Риса
10
Брейвик
15
Кааса
15
Кааса
10
Брейвик
25
Линнес
6
Эдегор
6
Эдегор
25
Линнес
20
Маннсверк
17
Китолано
17
Китолано
20
Маннсверк
23
Эйкрем
15
Кнутсон
15
Кнутсон
23
Эйкрем
Остались в запасе
ХамКам
Мольде
1
Lars Jendal
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
24
Arne Ødegård
ЦП
Главный тренер
Якоб Микельсен
31
Оливер Петерсен
ВР
25
Йохан Бакке
ОП
32
Арун Ибрахим
ЦП
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
1
Lars Jendal
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
24
Arne Ødegård
ЦП
Остались в запасе
31
Оливер Петерсен
ВР
25
Йохан Бакке
ОП
32
Арун Ибрахим
ЦП
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча ХамКам - Мольде
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
0 : 0
21.11.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
01.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
ХамКам
0 : 2
17.10.2026
Буде-Глимт
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Стадион:
Брискеби Арена
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