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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
ХамКам - Викинг
ХамКам - Викинг: обзор матча 04 ноября 2023
ХамКам
04.11.2023, суббота, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
3 : 0
Завершен
Викинг
63'
М. Мава
68'
O. Kjærgaard
90+6'
Й. Энкеруд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ХамКам - Викинг
ГОЛ! 3:0!
Й. Энкеруд
90'
+6
Замена
Х. Удаль
️️️️
П. Александер Киркеволд
87'
Желтая карточка
А. Мелгалвис
81'
Замена
В. Куртович
️️️️
М. Бьерло
76'
Замена
Й. Энкеруд
️️️️
М. Мава
76'
75'
Замена
К. Лекберг
️️️️
Я. де Ланлай
75'
Замена
В. Веватне
️️️️
Ш. Паттинама
74'
Замена
S. Adegbenro
️️️️
С. Бьорсхол
ГОЛ! 2:0!
O. Kjærgaard
68'
ГОЛ! 1:0!
М. Мава
63'
Желтая карточка
П. Александер Киркеволд
58'
Желтая карточка
Х. Родолен Опсал
55'
16'
Замена
С. Свендсен
️️️️
С. Аукленд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХамКам
12
Маркус Сандберг
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
23
Фредрик Сьелстад
ОП
4
Халвор Родолен Опсал
ЦП
70
Мортен Бьерло
ЦП
8
Oliver Kjærgaard
ЦП
7
Kristian Onsrud
ЦП
33
Александер Мелгалвис
(К)
ПП
14
Мозес Мава
ЦФ
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
44
Джибриль Диоп
ЦЗ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
8
Джо Белл
ОП
6
Сондре Лангас
ЦП
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
10
Златко Трипич
(К)
ЦП
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
ХамКам
1
Lars Jendal
ВР
6
Йон-Олав Норхейм
ЦЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
19
Вильям Куртович
ОП
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ОП
27
Tore Andre Soras
ЦП
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
17
Julian Bakkeli Gonstad
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
3
Jošt Urbančič
ЦЗ
2
Херман Хауген
ПЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
8
Патрик Язбек
ЦП
27
Харальд Танген
АП
7
Сандер Свендсен
ЦФ
24
Samuel Adegbenro
ЦФ
2-1-5-2
12
Сандберг
18
Конгсро
25
Бьярнасон
23
Сьелстад
4
Опсал
70
Бьерло
8
7
33
Мелгалвис
16
Киркеволд
14
Мава
3-1-4-2
1
Гуннарссон
18
Бьорсхол
44
Диоп
20
Паттинама
8
Белл
11
де Ланлай
7
Сольбаккен
10
Трипич
6
Лангас
8
Аукленд
15
Салвесен
70
Бьерло
19
Куртович
19
Куртович
70
Бьерло
14
Мава
28
Энкеруд
28
Энкеруд
14
Мава
16
Киркеволд
19
Удаль
19
Удаль
16
Киркеволд
20
Паттинама
3
Веватне
3
Веватне
20
Паттинама
11
де Ланлай
16
Лекберг
16
Лекберг
11
де Ланлай
8
Аукленд
7
Свендсен
7
Свендсен
8
Аукленд
18
Бьорсхол
24
24
18
Бьорсхол
Остались в запасе
ХамКам
Викинг
1
Lars Jendal
ВР
6
Йон-Олав Норхейм
ЦЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ОП
27
Tore Andre Soras
ЦП
17
Julian Bakkeli Gonstad
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
1
Арилд Остбю
ВР
3
Jošt Urbančič
ЦЗ
2
Херман Хауген
ПЗ
8
Патрик Язбек
ЦП
27
Харальд Танген
АП
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Остались в запасе
1
Lars Jendal
ВР
6
Йон-Олав Норхейм
ЦЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ОП
27
Tore Andre Soras
ЦП
17
Julian Bakkeli Gonstad
ЦФ
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
3
Jošt Urbančič
ЦЗ
2
Херман Хауген
ПЗ
8
Патрик Язбек
ЦП
27
Харальд Танген
АП
Главный тренер
Якоб Микельсен
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Статистика матча ХамКам - Викинг
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
0 : 0
21.11.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
01.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
ХамКам
0 : 2
17.10.2026
Буде-Глимт
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
Главный судья:
Ola Hobber Nilsen, Norway
Стадион:
Briskeby, Hamar
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