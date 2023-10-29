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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Одд - ХамКам
Одд - ХамКам: обзор матча 29 октября 2023
Одд
29.10.2023, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
2 : 0
Завершен
ХамКам
2'
Д. Баккей
48'
Ф. Реннинген Йоргенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Одд - ХамКам
85'
Замена
Б. Бьярнасон
️️️️
K. Onsrud
Замена
O. Erik Midtskogen
️️️️
Ф. Тевелде
81'
Замена
Д. Гьенгор
️️️️
Т. Свендсен
77'
73'
Замена
М. Мава
️️️️
O. Kjærgaard
59'
Замена
А. Мелгалвис
️️️️
В. Куртович
59'
Замена
М. Бьерло
️️️️
В. Конгсро
59'
Замена
Х. Удаль
️️️️
П. Александер Киркеволд
Желтая карточка
Э. Рууд
58'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Реннинген Йоргенсен
Пас отдал
М. Ингебригтсен
48'
Желтая карточка
Д. Баккей
45'
Желтая карточка
Л. Овусу
11'
ГОЛ! 1:0!
Д. Баккей
Пас отдал
Ф. Тевелде
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Одд
99
Пер Бротвейт
ВР
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
21
Стеффен Хаген
(К)
ЦЗ
28
Соломон Овусу
ОП
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
24
Леонард Овусу
ЦП
19
Микаэл Ингебригтсен
ПВ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
21
Leon Hien
ЦФ
11
Фаниэль Тевелде
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
ХамКам
12
Маркус Сандберг
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
6
Йон-Олав Норхейм
ЦЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
23
Фредрик Сьелстад
(К)
ОП
19
Вильям Куртович
ОП
4
Халвор Родолен Опсал
ЦП
8
Oliver Kjærgaard
ЦП
7
Kristian Onsrud
ЦП
27
Tore Andre Soras
ЦП
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Одд
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
16
Casper Andersen
ЦЗ
13
Samuel Skree Skjeldal
ЦЗ
26
Деннис Гьенгор
ПЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
9
Ole Erik Midtskogen
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
15
Bork Bang-Kittilsen
ЦФ
ХамКам
1
Lars Jendal
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ОП
70
Мортен Бьерло
ЦП
33
Александер Мелгалвис
ПП
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
14
Мозес Мава
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
3-2-1-1-3
99
Бротвейт
3
Баккей
21
Хаген
2
Рууд
28
Овусу
1
Йоргенсен
24
Овусу
19
Ингебригтсен
11
Тевелде
21
23
Свендсен
3-2-4-1
12
Сандберг
19
Гаммельбю
6
Норхейм
18
Конгсро
23
Сьелстад
19
Куртович
8
7
27
4
Опсал
16
Киркеволд
23
Свендсен
26
Гьенгор
26
Гьенгор
23
Свендсен
11
Тевелде
9
9
11
Тевелде
7
25
Бьярнасон
25
Бьярнасон
7
18
Конгсро
70
Бьерло
70
Бьерло
18
Конгсро
19
Куртович
33
Мелгалвис
33
Мелгалвис
19
Куртович
8
14
Мава
14
Мава
8
16
Киркеволд
19
Удаль
19
Удаль
16
Киркеволд
Остались в запасе
Одд
ХамКам
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
16
Casper Andersen
ЦЗ
13
Samuel Skree Skjeldal
ЦЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
18
Сайвер Аас
ЦФ
15
Bork Bang-Kittilsen
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
1
Lars Jendal
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ОП
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Остались в запасе
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
16
Casper Andersen
ЦЗ
13
Samuel Skree Skjeldal
ЦЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
18
Сайвер Аас
ЦФ
15
Bork Bang-Kittilsen
ЦФ
Остались в запасе
1
Lars Jendal
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ОП
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Главный тренер
Якоб Микельсен
Статистика матча Одд - ХамКам
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
0 : 0
21.11.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
01.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
ХамКам
0 : 2
17.10.2026
Буде-Глимт
Информация о матче
Главный судья:
Mohammad Usman Aslam, Norway
Стадион:
Skagerak Arena, Skien
Новости команд
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Одд
ХамКам
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
2
Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»
2019.02.07 16:47
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Одд Гренланд»
2019.02.06 20:51
5
ЦСКА на втором сборе сыграет с четырьмя скандинавскими командами
2019.01.27 18:22
3
Слуцкий: «В целом не получилась игра»
2016.01.27 23:10
3
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
2
Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»
2019.02.07 16:47
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Одд Гренланд»
2019.02.06 20:51
5
ЦСКА на втором сборе сыграет с четырьмя скандинавскими командами
2019.01.27 18:22
3
Слуцкий: «В целом не получилась игра»
2016.01.27 23:10
3
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