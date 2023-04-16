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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Хаугесунд - ХамКам
Хаугесунд - ХамКам: обзор матча 16 апреля 2023
Хаугесунд
16.04.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
3 : 2
Завершен
ХамКам
45'
М. Санде
48'
С. Ибрахим Диарра (П)
90'
О. Крузнелл
84'
Б. Торесен Фараас
90+2'
Р. Видесхейм-Пауль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаугесунд - ХамКам
Желтая карточка
А. Содерлунд
90'
+3
90'
+2
ГОЛ! 3:2!
Р. Видесхейм-Пауль
ГОЛ! 3:1!
О. Крузнелл
Пас отдал
А. Содерлунд
90'
86'
Желтая карточка
Б. Торесен Фараас
84'
ГОЛ! 2:1!
Б. Торесен Фараас
Замена
Б. Нжие
️️️️
С. Лизет
81'
Замена
А. Содерлунд
️️️️
С. Ибрахим Диарра
76'
75'
Замена
Р. Видесхейм-Пауль
️️️️
К. Эрнандес-Фостер
74'
Замена
В. Куртович
️️️️
А. Мелгалвис
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Ибрахим Диарра
48'
46'
Замена
Б. Торесен Фараас
️️️️
O. Kjærgaard
46'
Замена
T. Andre Soras
️️️️
K. Onsrud
ГОЛ! 1:0!
М. Санде
45'
34'
Замена
В. Конгсро
️️️️
Ф. Сьелстад
Желтая карточка
С. Ибрахим Диарра
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаугесунд
1
Эгиль Селвик
ВР
21
A. Baertelsen
ЦЗ
5
Søren Reese
ЦЗ
22
Оскар Крузнелл
ЦЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦП
27
Мадс Санде
ЦП
26
Магнус Кристенсен
ЦП
2
Claus Niyukuri
ЦП
18
Кевин-Мартин Кригард
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
29
Сори Ибрахим Диарра
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
ХамКам
12
Маркус Сандберг
ВР
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ОП
23
Фредрик Сьелстад
ОП
6
Йон-Олав Норхейм
ЦП
8
Oliver Kjærgaard
ЦП
7
Kristian Onsrud
ЦП
33
Александер Мелгалвис
ПП
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Хаугесунд
25
Mikkel Hope
ЦЗ
10
Troy Nyhammer
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
10
Билал Нжие
ПВ
16
Бруну Лейте
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
ХамКам
1
Lars Jendal
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
19
Вильям Куртович
ОП
27
Tore Andre Soras
ЦП
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
3-4-3
1
Селвик
21
5
22
Крузнелл
2
Теркильдсен
26
Кристенсен
2
27
Санде
29
Диарра
23
Лизет
18
Кригард
2-2-4-2
12
Сандберг
19
Гаммельбю
25
Бьярнасон
22
Эрнандес-Фостер
23
Сьелстад
33
Мелгалвис
8
7
6
Норхейм
19
Удаль
16
Киркеволд
23
Лизет
10
Нжие
10
Нжие
23
Лизет
29
Диарра
16
Содерлунд
16
Содерлунд
29
Диарра
23
Сьелстад
18
Конгсро
18
Конгсро
23
Сьелстад
33
Мелгалвис
19
Куртович
19
Куртович
33
Мелгалвис
7
27
27
7
8
7
Фараас
7
Фараас
8
22
Эрнандес-Фостер
19
Видесхейм-Пауль
19
Видесхейм-Пауль
22
Эрнандес-Фостер
Остались в запасе
Хаугесунд
ХамКам
25
Mikkel Hope
ЦЗ
10
Troy Nyhammer
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
16
Бруну Лейте
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
1
Lars Jendal
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Остались в запасе
25
Mikkel Hope
ЦЗ
10
Troy Nyhammer
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
16
Бруну Лейте
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
Остались в запасе
1
Lars Jendal
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Главный тренер
Якоб Микельсен
Статистика матча Хаугесунд - ХамКам
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
0 : 0
21.11.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
01.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
ХамКам
0 : 2
17.10.2026
Буде-Глимт
Информация о матче
Стадион:
Хаугесунд Стадион
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2022.02.09 20:09
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Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
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