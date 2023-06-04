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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Русенборг - ХамКам
Русенборг - ХамКам: обзор матча 04 июня 2023
Русенборг
04.06.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
4 : 0
Завершен
ХамКам
18'
О. Скарсем
52'
O. Aga
56'
Д. Нельсон
71'
О. Скарсем
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Русенборг - ХамКам
Замена
А. Нильсен Перейра
️️️️
Э. Даль Рейтан
89'
Желтая карточка
Д. Нельсон
77'
76'
Замена
Р. Видесхейм-Пауль
️️️️
П. Александер Киркеволд
ГОЛ! 4:0!
О. Скарсем
Пас отдал
Э. Даль Рейтан
71'
Замена
С. Нипан
️️️️
O. Aga
64'
62'
Замена
Б. Торесен Фараас
️️️️
В. Куртович
61'
Замена
Й. Энкеруд
️️️️
Х. Удаль
61'
Замена
Х. Родолен Опсал
️️️️
Б. Бьярнасон
ГОЛ! 3:0!
Д. Нельсон
Пас отдал
Э. Даль Рейтан
56'
ГОЛ! 2:0!
O. Aga
Пас отдал
К. Хольс
52'
ГОЛ! 1:0!
О. Скарсем
Пас отдал
Д. Нельсон
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
26
Джейден Нельсон
ЛВ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
77
Олаус Скарсем
ЦП
70
Мортен Бьерло
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
19
Карло Хольс
ЦФ
29
Oscar Aga
ЦФ
ХамКам
12
Маркус Сандберг
ВР
6
Йон-Олав Норхейм
ЦЗ
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
23
Фредрик Сьелстад
ОП
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ОП
19
Вильям Куртович
ОП
7
Kristian Onsrud
ЦП
33
Александер Мелгалвис
ПП
19
Хенрик Удаль
ЦФ
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
24
Hakon Rosten
ЦЗ
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
41
Сверре Нипан
АП
2
Лео Корник
ПВ
10
Кристалл Мани Ингасон
ЦФ
11
Agon Sadiku
ЦФ
44
Magnus Holte
ЦФ
ХамКам
1
Lars Jendal
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
4
Халвор Родолен Опсал
ЦП
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
27
Tore Andre Soras
ЦП
8
Oliver Kjærgaard
ЦП
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
3-4-1-2
1
Хансен
5
Роджерс
29
Рейтан
5
7
Хенриксен
70
Бьерло
20
Тагсет
77
Скарсем
26
Нельсон
29
19
Хольс
3-3-2-2
12
Сандберг
19
Гаммельбю
25
Бьярнасон
6
Норхейм
23
Сьелстад
22
Эрнандес-Фостер
19
Куртович
33
Мелгалвис
7
16
Киркеволд
19
Удаль
29
Рейтан
19
Перейра
19
Перейра
29
Рейтан
29
41
Нипан
41
Нипан
29
25
Бьярнасон
4
Опсал
4
Опсал
25
Бьярнасон
19
Куртович
7
Фараас
7
Фараас
19
Куртович
16
Киркеволд
19
Видесхейм-Пауль
19
Видесхейм-Пауль
16
Киркеволд
19
Удаль
28
Энкеруд
28
Энкеруд
19
Удаль
Остались в запасе
Русенборг
ХамКам
12
Сандер Тангвик
ВР
24
Hakon Rosten
ЦЗ
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
2
Лео Корник
ПВ
10
Кристалл Мани Ингасон
ЦФ
11
Agon Sadiku
ЦФ
44
Magnus Holte
ЦФ
1
Lars Jendal
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
27
Tore Andre Soras
ЦП
8
Oliver Kjærgaard
ЦП
Главный тренер
Якоб Микельсен
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
24
Hakon Rosten
ЦЗ
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
2
Лео Корник
ПВ
10
Кристалл Мани Ингасон
ЦФ
11
Agon Sadiku
ЦФ
44
Magnus Holte
ЦФ
Остались в запасе
1
Lars Jendal
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
27
Tore Andre Soras
ЦП
8
Oliver Kjærgaard
ЦП
Главный тренер
Якоб Микельсен
Статистика матча Русенборг - ХамКам
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
0 : 0
21.11.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
01.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
ХамКам
0 : 2
17.10.2026
Буде-Глимт
Информация о матче
Стадион:
Леркендаль
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