Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
ХамКам - Русенборг
ХамКам - Русенборг: обзор матча 20 августа 2023
ХамКам
20.08.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
3 : 0
Завершен
Русенборг
15'
В. Конгсро
43'
K. Onsrud
82'
В. Конгсро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ХамКам - Русенборг
Замена
А. Мелгалвис
️️️️
В. Конгсро
90'
+2
Замена
J. Bakkeli Gonstad
️️️️
П. Александер Киркеволд
90'
+2
ГОЛ! 3:0!
В. Конгсро
Пас отдал
М. Бьерло
82'
Замена
М. Бьерло
️️️️
O. Kjærgaard
78'
Замена
Й. Энкеруд
️️️️
K. Onsrud
77'
75'
Замена
Э. Тагсет
️️️️
О. Скарсем
75'
Замена
Л. Корник
️️️️
А. Нильсен Перейра
Замена
T. Andre Soras
️️️️
М. Мава
64'
59'
Желтая карточка
И. Снаэр Торвальдссон
57'
Замена
П. Скьельбред
️️️️
С. Нипан
57'
Замена
Т. Беркеейет
️️️️
С. Вяяняйнен
ГОЛ! 2:0!
K. Onsrud
43'
ГОЛ! 1:0!
В. Конгсро
Пас отдал
O. Kjærgaard
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХамКам
12
Маркус Сандберг
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
6
Йон-Олав Норхейм
ЦЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
23
Фредрик Сьелстад
ОП
19
Вильям Куртович
ОП
8
Oliver Kjærgaard
ЦП
7
Kristian Onsrud
ЦП
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
14
Мозес Мава
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
18
Адам Андерссон
ЦЗ
24
Hakon Rosten
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
10
Исак Снаэр Торвальдссон
ЦП
77
Олаус Скарсем
ЦП
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
41
Сверре Нипан
АП
19
Карло Хольс
ЦФ
ХамКам
1
Lars Jendal
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ОП
70
Мортен Бьерло
ЦП
27
Tore Andre Soras
ЦП
33
Александер Мелгалвис
ПП
19
Хенрик Удаль
ЦФ
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
17
Julian Bakkeli Gonstad
ЦФ
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
2
Лео Корник
ПВ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
44
Magnus Holte
ЦФ
4-2-2-2
12
Сандберг
18
Конгсро
25
Бьярнасон
6
Норхейм
19
Гаммельбю
23
Сьелстад
19
Куртович
8
7
14
Мава
16
Киркеволд
4-4-1-1
12
Тангвик
18
Андерссон
24
5
19
Перейра
77
Скарсем
6
Вяяняйнен
22
Фредериксен
10
Торвальдссон
41
Нипан
19
Хольс
8
70
Бьерло
70
Бьерло
8
14
Мава
27
27
14
Мава
18
Конгсро
33
Мелгалвис
33
Мелгалвис
18
Конгсро
7
28
Энкеруд
28
Энкеруд
7
16
Киркеволд
17
17
16
Киркеволд
77
Скарсем
20
Тагсет
20
Тагсет
77
Скарсем
41
Нипан
5
Скьельбред
5
Скьельбред
41
Нипан
6
Вяяняйнен
8
Беркеейет
8
Беркеейет
6
Вяяняйнен
19
Перейра
2
Корник
2
Корник
19
Перейра
Остались в запасе
ХамКам
Русенборг
1
Lars Jendal
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ОП
19
Хенрик Удаль
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
1
Андре Хансен
ВР
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
44
Magnus Holte
ЦФ
Остались в запасе
1
Lars Jendal
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ОП
19
Хенрик Удаль
ЦФ
Остались в запасе
1
Андре Хансен
ВР
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
44
Magnus Holte
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Статистика матча ХамКам - Русенборг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
0 : 0
21.11.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
01.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
ХамКам
0 : 2
17.10.2026
Буде-Глимт
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Брискеби Арена
Новости команд
Все
ХамКам
Русенборг
Экс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
10 августа
«Майнц» – «Русенборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Майнц» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.75
2025.08.27 12:07
«Банга» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
2025.07.30 09:36
«Русенборг» – «Банга»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.50
2025.07.23 08:30
Экс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
10 августа
«Майнц» – «Русенборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Майнц» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.75
2025.08.27 12:07
«Банга» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
2025.07.30 09:36
«Русенборг» – «Банга»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.50
2025.07.23 08:30
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+