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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
ХамКам - Одд
ХамКам - Одд: обзор матча 25 июня 2023
ХамКам
25.06.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
0 : 1
Завершен
Одд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ХамКам - Одд
Замена
O. Kjærgaard
️️️️
К. Эрнандес-Фостер
89'
Замена
В. Конгсро
️️️️
K. Onsrud
89'
Замена
Р. Видесхейм-Пауль
️️️️
Х. Удаль
77'
Желтая карточка
Х. Родолен Опсал
69'
66'
Желтая карточка
К. Валлем
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХамКам
1
Lars Jendal
ВР
6
Йон-Олав Норхейм
ЦЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ОП
19
Вильям Куртович
ОП
23
Фредрик Сьелстад
ОП
4
Халвор Родолен Опсал
ЦП
7
Kristian Onsrud
ЦП
33
Александер Мелгалвис
ПП
19
Хенрик Удаль
ЦФ
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Одд
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
21
Стеффен Хаген
ЦЗ
33
Диогу Томаш
ЦЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
26
Деннис Гьенгор
ПЗ
28
Соломон Овусу
ОП
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
6
Конрад Валлем
ПВ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
9
Ole Erik Midtskogen
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
ХамКам
12
Маркус Сандберг
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
33
Амин Нури
ЛЗ
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
8
Oliver Kjærgaard
ЦП
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
27
Tore Andre Soras
ЦП
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
Одд
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
13
Samuel Skree Skjeldal
ЦЗ
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
16
Casper Andersen
ЦЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
23
Anders Hartveit Ryste
ЦП
26
Милан Евтович
ЦФ
15
Bork Bang-Kittilsen
ЦФ
2-3-3-2
1
6
Норхейм
19
Гаммельбю
22
Эрнандес-Фостер
19
Куртович
23
Сьелстад
4
Опсал
7
33
Мелгалвис
16
Киркеволд
19
Удаль
3-4-1-3
21
Хаген
33
Томаш
2
Рууд
26
Гьенгор
28
Овусу
1
Йоргенсен
3
Баккей
6
Валлем
9
1
Вальстедт
15
7
18
Конгсро
18
Конгсро
7
22
Эрнандес-Фостер
8
8
22
Эрнандес-Фостер
19
Удаль
19
Видесхейм-Пауль
19
Видесхейм-Пауль
19
Удаль
Остались в запасе
ХамКам
Одд
12
Маркус Сандберг
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
27
Tore Andre Soras
ЦП
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
13
Samuel Skree Skjeldal
ЦЗ
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
16
Casper Andersen
ЦЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
23
Anders Hartveit Ryste
ЦП
26
Милан Евтович
ЦФ
15
Bork Bang-Kittilsen
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Остались в запасе
12
Маркус Сандберг
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
27
Tore Andre Soras
ЦП
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
Остались в запасе
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
13
Samuel Skree Skjeldal
ЦЗ
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
16
Casper Andersen
ЦЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
23
Anders Hartveit Ryste
ЦП
26
Милан Евтович
ЦФ
15
Bork Bang-Kittilsen
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Статистика матча ХамКам - Одд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
0 : 0
21.11.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
01.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
ХамКам
0 : 2
17.10.2026
Буде-Глимт
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Информация о матче
Стадион:
Брискеби Арена
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2023.04.17 20:32
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Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»
2019.02.07 16:47
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Одд Гренланд»
2019.02.06 20:51
5
ЦСКА на втором сборе сыграет с четырьмя скандинавскими командами
2019.01.27 18:22
3
Слуцкий: «В целом не получилась игра»
2016.01.27 23:10
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