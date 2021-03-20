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    Максим Жестоков - статистика

    #66 | Защитник
    Имя Максим
    Отчество Андреевич
    Фамилия Жестоков
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 июня 1991 (31 год)
    Рост 187
    Вес 70
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Акрон 18 1 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2021 Был в запасе Акрон (Тольятти) 0:2 Факел (Воронеж)
    08.05.2021 Был в запасе Волгарь (Астрахань) 1:1 Акрон (Тольятти)
    02.05.2021 1' -90' Акрон (Тольятти) 1:2 Крылья Советов (Самара)
    28.04.2021 Был в запасе Текстильщик (Иваново) 0:2 Акрон (Тольятти)
    24.04.2021 1' -90' Акрон (Тольятти) 1:2 Алания (Владикавказ)
    17.04.2021 1' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 3:2 Акрон (Тольятти)
    11.04.2021 1' -90' Акрон (Тольятти) 1:1 Динамо Бр (Брянск)
    03.04.2021 Был в запасе Акрон (Тольятти) 0:0 Томь (Томск)
    72'
    24.03.2021 Был в запасе Акрон (Тольятти) 0:0 Пари НН (Нижний Новгород)
    20.03.2021 Был в запасе Енисей (Красноярск) 0:1 Акрон (Тольятти)
    14.03.2021 Был в запасе Акрон (Тольятти) 1:1 Оренбург (Оренбург)
    06.03.2021 Был в запасе Акрон (Тольятти) 1:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    27.02.2021 Был в запасе Велес (Москва) 1:1 Акрон (Тольятти)
    05.12.2020 1' -90' Акрон (Тольятти) 0:2 Балтика (Калининград)
    41'
    29.11.2020 1' -90' Краснодар-2 (Краснодар) 1:1 Акрон (Тольятти)
    25.11.2020 1' -90' Акрон (Тольятти) 0:0 Спартак-2 (Москва)
    83'
    21.11.2020 1' -90' Акрон (Тольятти) 0:1 Торпедо (Москва)
    15.11.2020 52' -90' Шинник (Ярославль) 1:3 Акрон (Тольятти)
    66'
    07.11.2020 1' -90' Крылья Советов (Самара) 3:0 Акрон (Тольятти)
    01.11.2020 1' -90' Акрон (Тольятти) 3:1 Текстильщик (Иваново)
    28.10.2020 1' -90' Алания (Владикавказ) 5:1 Акрон (Тольятти)
    24.10.2020 Был в запасе Акрон (Тольятти) 3:4 Нефтехимик (Нижнекамск)
    17.10.2020 1' -90' Динамо Бр (Брянск) 2:0 Акрон (Тольятти)
    13.10.2020 Был в запасе Иртыш (Омск) 1:0 Акрон (Тольятти)
    09.10.2020 1' -90' Томь (Томск) 2:1 Акрон (Тольятти)
    72'
    04.10.2020 1' -90' Акрон (Тольятти) 1:0 Чертаново (Москва)
    27.09.2020 1' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 3:0 Акрон (Тольятти)
    19.09.2020 1' -90' Оренбург (Оренбург) 0:0 Акрон (Тольятти)
    13.09.2020 1' -90' Акрон (Тольятти) 0:2 Чайка (Песчанокопское)
    09.09.2020 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:0 Акрон (Тольятти)
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