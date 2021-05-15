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Максим Жестоков
Статистика
Максим Жестоков - статистика
Завершил карьеру
19 июня 1991 (35)
#66 | Защитник
187 см | 70 кг
Россия
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Россия. Молодежное первенство 2010
Россия. Кубок 2009/2010
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Акрон
18
1
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 42 тур
Акрон
0 : 2
15.05.2021
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 41 тур
Волгарь
1 : 1
08.05.2021
Акрон
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 40 тур
Акрон
1 : 2
02.05.2021
Крылья Советов
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Текстильщик
0 : 2
28.04.2021
Акрон
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 38 тур
Акрон
1 : 2
24.04.2021
Алания
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Нефтехимик
3 : 2
17.04.2021
Акрон
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Акрон
1 : 1
11.04.2021
Динамо Бр
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Акрон
0 : 0
03.04.2021
Томь
Был в запасе
72'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Акрон
0 : 0
24.03.2021
Нижний Новгород
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Енисей
0 : 1
20.03.2021
Акрон
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Акрон
1 : 1
14.03.2021
Оренбург
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Акрон
1 : 1
06.03.2021
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Велес
1 : 1
27.02.2021
Акрон
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Акрон
0 : 2
05.12.2020
Балтика
1' - 90'
41'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Краснодар-2
1 : 1
29.11.2020
Акрон
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Акрон
0 : 0
25.11.2020
Спартак-2
1' - 90'
83'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Акрон
0 : 1
21.11.2020
Торпедо
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Крылья Советов
3 : 0
07.11.2020
Акрон
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Акрон
3 : 1
01.11.2020
Текстильщик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Алания
5 : 1
28.10.2020
Акрон
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Акрон
3 : 4
24.10.2020
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Динамо Бр
2 : 0
17.10.2020
Акрон
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Иртыш
1 : 0
13.10.2020
Акрон
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Томь
2 : 1
09.10.2020
Акрон
1' - 90'
72'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Акрон
1 : 0
04.10.2020
Чертаново
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Нижний Новгород
3 : 0
27.09.2020
Акрон
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Оренбург
0 : 0
19.09.2020
Акрон
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Акрон
0 : 2
13.09.2020
Чайка
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
09.09.2020
Акрон
1' - 90'
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