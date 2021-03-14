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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Акрон - Оренбург
Акрон - Оренбург: обзор матча 14 марта 2021
Акрон
14.03.2021, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 30 тур
1 : 1
Завершен
Оренбург
12'
А. Килин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Акрон - Оренбург
Желтая карточка
М. Майрович
90'
+5
Желтая карточка
А. Килин
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
А. Эктов
79'
Замена
А. Эктов
️️️️
Н. Прудников
Замена
Д. Квеквескири
️️️️
Х. Феррейра
77'
73'
Замена
М. Палиенко
️️️️
Д. Фамейе
Желтая карточка
Д. Литвин
63'
Замена
А. Делькин
️️️️
И. Чудин
58'
Замена
А. Герюгов
️️️️
К. Гираев
58'
Замена
А. Газданов
️️️️
Б. Садыков
46'
34'
Желтая карточка
Р. Гойкович
ГОЛ! 1:0!
А. Килин
12'
Желтая карточка
Х. Феррейра
9'
Желтая карточка
И. Чудин
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
44
Булат Садыков
ЦЗ
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
9
Карим Гираев
ЦФ
10
Максим Майрович
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Годунок
Оренбург
1
Андрей Климович
ВР
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
11
Николай Прудников
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Акрон
12
Даниил Колесников
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
17
Артур Газданов
ЛВ
7
Азнаур Герюгов
ОП
68
Ефим Бойцов
ЦП
88
Андрей Потапов
ЦП
63
Александр Босов
ПВ
11
Даур Квеквескири
ПВ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
96
Александр Смирнов
ЛЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
55
Александр Нойок
ОП
23
Сергей Бреев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
95
Илья Воробьев
ПВ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
4-1-1-1-3
13
Волков
44
Садыков
3
Литвин
33
Феррейра
4
Чичерин
7
Пьянченко
27
Чудин
18
Килин
10
Майрович
9
Гираев
17
Нихаев
3-1-1-1-4
1
Климович
12
Малых
3
Сиваков
3
Гойкович
8
Аюпов
8
Миронов
31
Ткачук
32
Козлов
7
Фамейе
10
Воробьев
11
Прудников
33
Феррейра
11
Квеквескири
11
Квеквескири
33
Феррейра
44
Садыков
17
Газданов
17
Газданов
44
Садыков
9
Гираев
7
Герюгов
7
Герюгов
9
Гираев
27
Чудин
90
Делькин
90
Делькин
27
Чудин
11
Прудников
15
Эктов
15
Эктов
11
Прудников
7
Фамейе
99
Палиенко
99
Палиенко
7
Фамейе
Остались в запасе
Акрон
Оренбург
63
Александр Босов
ПВ
12
Даниил Колесников
ВР
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
68
Ефим Бойцов
ЦП
88
Андрей Потапов
ЦП
23
Сергей Баланович
ЛЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
Главный тренер
Дмитрий Годунок
95
Илья Воробьев
ПВ
33
Александр Масловский
ЛЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
55
Александр Нойок
ОП
96
Александр Смирнов
ЛЗ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
1
Алексей Кеняйкин
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
63
Александр Босов
ПВ
12
Даниил Колесников
ВР
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
68
Ефим Бойцов
ЦП
88
Андрей Потапов
ЦП
23
Сергей Баланович
ЛЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
Остались в запасе
95
Илья Воробьев
ПВ
33
Александр Масловский
ЛЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
55
Александр Нойок
ОП
96
Александр Смирнов
ЛЗ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
1
Алексей Кеняйкин
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Годунок
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Акрон - Оренбург
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
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