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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Акрон - Нижний Новгород
Акрон - Нижний Новгород: обзор матча 24 марта 2021
Акрон
24.03.2021, среда, 15:00
Россия. ФНЛ, 32 тур
0 : 0
Завершен
Нижний Новгород
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Акрон - Нижний Новгород
Вторая желтая
Д. Квеквескири
90'
87'
Замена
М. Гащенков
️️️️
Н. Каккоев
Желтая карточка
Д. Квеквескири
86'
77'
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
М. Янсане
73'
Замена
А. Ставпец
️️️️
П. Комолов
72'
Желтая карточка
И. Эдиев
Замена
А. Босов
️️️️
М. Майрович
71'
67'
Замена
Б. Кавтарадзе
️️️️
А. Попов
Замена
К. Гираев
️️️️
А. Делькин
67'
Желтая карточка
А. Килин
58'
57'
Замена
И. Горбунов
️️️️
М. Султонов
Желтая карточка
Х. Феррейра
50'
Замена
Д. Квеквескири
️️️️
А. Газданов
46'
Желтая карточка
А. Газданов
43'
Желтая карточка
Н. Чичерин
12'
2'
Желтая карточка
А. Попов
1'
Желтая карточка
М. Султонов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
7
Василий Пьянченко
ОП
18
Антон Килин
ПВ
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
10
Максим Майрович
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Годунок
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
5
Алексей Шумских
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
95
Момо Янсане
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Акрон
12
Даниил Колесников
ВР
44
Булат Садыков
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
7
Сефер Эмини
ЦП
68
Ефим Бойцов
ЦП
88
Андрей Потапов
ЦП
9
Давид Бидловский
ЦП
63
Александр Босов
ПВ
11
Даур Квеквескири
ПВ
9
Карим Гираев
ЦФ
Нижний Новгород
99
Николай Сысуев
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
77
Михаил Гащенков
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
17
Бека Кавтарадзе
ЦФ
57
Артем Галаджан
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
4-1-2-3
13
Волков
23
Баланович
33
Феррейра
3
Литвин
4
Чичерин
7
Пьянченко
17
Газданов
18
Килин
90
Делькин
10
Майрович
17
Нихаев
4-1-2-2-1
31
Анисимов
11
Темников
5
Шумских
5
Эдиев
7
Маляров
22
Каккоев
41
Сапета
20
Комолов
18
Попов
28
Султонов
95
Янсане
10
Майрович
63
Босов
63
Босов
10
Майрович
90
Делькин
9
Гираев
9
Гираев
90
Делькин
17
Газданов
11
Квеквескири
11
Квеквескири
17
Газданов
28
Султонов
17
Горбунов
17
Горбунов
28
Султонов
18
Попов
17
Кавтарадзе
17
Кавтарадзе
18
Попов
22
Каккоев
77
Гащенков
77
Гащенков
22
Каккоев
20
Комолов
16
Ставпец
16
Ставпец
20
Комолов
95
Янсане
99
Сулейманов
99
Сулейманов
95
Янсане
Остались в запасе
Акрон
Нижний Новгород
12
Даниил Колесников
ВР
44
Булат Садыков
ЦЗ
7
Сефер Эмини
ЦП
68
Ефим Бойцов
ЦП
88
Андрей Потапов
ЦП
9
Давид Бидловский
ЦП
66
Максим Жестоков
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
Главный тренер
Дмитрий Годунок
23
Сергей Зуйков
ПЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
57
Артем Галаджан
ЦФ
99
Николай Сысуев
ВР
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
12
Даниил Колесников
ВР
44
Булат Садыков
ЦЗ
7
Сефер Эмини
ЦП
68
Ефим Бойцов
ЦП
88
Андрей Потапов
ЦП
9
Давид Бидловский
ЦП
66
Максим Жестоков
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
Остались в запасе
23
Сергей Зуйков
ПЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
57
Артем Галаджан
ЦФ
99
Николай Сысуев
ВР
Главный тренер
Дмитрий Годунок
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Акрон - Нижний Новгород
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
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