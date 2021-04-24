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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Акрон - Алания
Акрон - Алания: обзор матча 24 апреля 2021
Акрон
24.04.2021, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 38 тур
1 : 2
Завершен
Алания
77'
А. Делькин (П)
90'
Б. Магомедов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Акрон - Алания
90'
+2
Замена
А. Хугаев
️️️️
Н. Гиоргобиани
90'
ГОЛ! 1:1!
Б. Магомедов
Желтая карточка
А. Делькин
88'
Замена
С. Баланович
️️️️
А. Килин
82'
80'
Замена
В. Хубулов
️️️️
И. Машуков
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Делькин
77'
76'
Желтая карточка
А. Засеев
Замена
А. Делькин
️️️️
К. Гираев
75'
69'
Замена
Д. Дзахов
️️️️
Х. Хосонов
Замена
С. Эмини
️️️️
А. Газданов
68'
Замена
Х. Феррейра
️️️️
А. Босов
63'
21'
Желтая карточка
И. Машуков
Желтая карточка
К. Гираев
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
44
Булат Садыков
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
27
Иван Чудин
ЦП
63
Александр Босов
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
9
Карим Гираев
ЦФ
10
Максим Майрович
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Годунок
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
13
Азамат Засеев
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Акрон
50
Никита Гойло
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
23
Сергей Баланович
ЛЗ
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
7
Азнаур Герюгов
ОП
7
Василий Пьянченко
ОП
7
Сефер Эмини
ЦП
88
Андрей Потапов
ЦП
9
Давид Бидловский
ЦП
11
Даур Квеквескири
ПВ
90
Артем Делькин
ЦФ
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
12
Содик Рашид
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
21
Батрадз Кокоев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
22
Алан Цараев
ПВ
27
Руслан Гогниев
ЦФ
3-1-3-3
13
Волков
44
Садыков
66
Жестоков
4
Чичерин
27
Чудин
17
Газданов
63
Босов
18
Килин
10
Майрович
9
Гираев
17
Нихаев
3-1-1-3-2
25
Солдатенко
15
Кочиев
5
Багаев
4
Качмазов
13
Засеев
80
Хосонов
7
Гурциев
99
Гиоргобиани
15
Хабалов
14
Машуков
97
Магомедов
63
Босов
33
Феррейра
33
Феррейра
63
Босов
17
Газданов
7
Эмини
7
Эмини
17
Газданов
18
Килин
23
Баланович
23
Баланович
18
Килин
9
Гираев
90
Делькин
90
Делькин
9
Гираев
14
Машуков
8
Хубулов
8
Хубулов
14
Машуков
99
Гиоргобиани
8
Хугаев
8
Хугаев
99
Гиоргобиани
80
Хосонов
71
Дзахов
71
Дзахов
80
Хосонов
Остались в запасе
Акрон
Алания
11
Даур Квеквескири
ПВ
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
7
Азнаур Герюгов
ОП
88
Андрей Потапов
ЦП
9
Давид Бидловский
ЦП
50
Никита Гойло
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
Главный тренер
Дмитрий Годунок
27
Руслан Гогниев
ЦФ
23
Георгий Натабашвили
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
10
Давид Кобесов
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
21
Батрадз Кокоев
ОП
22
Алан Цараев
ПВ
12
Содик Рашид
ЦЗ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
11
Даур Квеквескири
ПВ
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
7
Азнаур Герюгов
ОП
88
Андрей Потапов
ЦП
9
Давид Бидловский
ЦП
50
Никита Гойло
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
Остались в запасе
27
Руслан Гогниев
ЦФ
23
Георгий Натабашвили
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
10
Давид Кобесов
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
21
Батрадз Кокоев
ОП
22
Алан Цараев
ПВ
12
Содик Рашид
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Годунок
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Акрон - Алания
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Помощники судьи:
Ринат Деушев (Москва)
Максим Каюмов (Москва)
Делегат:
Руслан Киселев (Томск)
Инспектор:
Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
Стадион:
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