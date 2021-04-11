Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Акрон - Динамо Бр
Акрон - Динамо Бр: обзор матча 11 апреля 2021
Акрон
11.04.2021, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 36 тур
1 : 1
Завершен
Динамо Бр
82'
Д. Квеквескири
32'
Д. Пикатов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Акрон - Динамо Бр
Вторая желтая
М. Майрович
88'
ГОЛ! 1:1!
Д. Квеквескири
82'
80'
Замена
Д. Агуреев
️️️️
П. Баранов
78'
Замена
М. Данилин
️️️️
Н. Муромский
75'
Замена
В. Сорокин
️️️️
Д. Дибиргаджиев
Замена
А. Босов
️️️️
Д. Ятченко
63'
Замена
К. Гираев
️️️️
А. Делькин
63'
Желтая карточка
М. Майрович
60'
58'
Замена
Г. Чиркин
️️️️
А. Радченко
Замена
М. Майрович
️️️️
А. Газданов
55'
53'
Желтая карточка
Г. Рухаиа
32'
ГОЛ! 0:1!
Д. Пикатов
19'
Желтая карточка
Д. Дибиргаджиев
18'
Желтая карточка
П. Баранов
7'
Желтая карточка
А. Радченко
Желтая карточка
А. Газданов
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
23
Сергей Баланович
ЛЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
7
Василий Пьянченко
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
11
Даур Квеквескири
ПВ
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Годунок
Динамо Бр
96
Алексей Кузнецов
ВР
10
Владислав Дрогунов
ЛЗ
3
Данил Луппа
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
10
Никита Муромский
ЛВ
4
Павел Баранов
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
10
Николай Мараев
ПВ
20
Дмитрий Пикатов
ПВ
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
Акрон
50
Никита Гойло
ВР
44
Булат Садыков
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
7
Азнаур Герюгов
ОП
7
Сефер Эмини
ЦП
68
Ефим Бойцов
ЦП
88
Андрей Потапов
ЦП
9
Давид Бидловский
ЦП
63
Александр Босов
ПВ
9
Карим Гираев
ЦФ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
10
Максим Майрович
ЦФ
Динамо Бр
95
Денис Вамбольт
ВР
14
Валерий Сорокин
ЦЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
15
Александр Новиков
ЛВ
8
Григорий Чиркин
ЦП
9
Даниил Агуреев
ПВ
39
Максим Данилин
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Волков
23
Баланович
33
Ятченко
66
Жестоков
4
Чичерин
7
Пьянченко
27
Чудин
17
Газданов
11
Квеквескири
90
Делькин
17
Нихаев
3-2-3-2
96
Кузнецов
3
Луппа
23
Васильев
10
Дрогунов
4
Рухаиа
4
Баранов
20
Пикатов
10
Мараев
10
Муромский
27
Радченко
9
Дибиргаджиев
90
Делькин
9
Гираев
9
Гираев
90
Делькин
33
Ятченко
63
Босов
63
Босов
33
Ятченко
17
Газданов
10
Майрович
10
Майрович
17
Газданов
10
Муромский
39
Данилин
39
Данилин
10
Муромский
9
Дибиргаджиев
14
Сорокин
14
Сорокин
9
Дибиргаджиев
4
Баранов
9
Агуреев
9
Агуреев
4
Баранов
27
Радченко
8
Чиркин
8
Чиркин
27
Радченко
Остались в запасе
Акрон
Динамо Бр
7
Сефер Эмини
ЦП
50
Никита Гойло
ВР
44
Булат Садыков
ЦЗ
68
Ефим Бойцов
ЦП
7
Азнаур Герюгов
ОП
88
Андрей Потапов
ЦП
9
Давид Бидловский
ЦП
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
23
Станислав Причиненко
ЛП
Главный тренер
Дмитрий Годунок
15
Александр Новиков
ЛВ
95
Денис Вамбольт
ВР
5
Денис Никитин
ПЗ
Остались в запасе
7
Сефер Эмини
ЦП
50
Никита Гойло
ВР
44
Булат Садыков
ЦЗ
68
Ефим Бойцов
ЦП
7
Азнаур Герюгов
ОП
88
Андрей Потапов
ЦП
9
Давид Бидловский
ЦП
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
23
Станислав Причиненко
ЛП
Остались в запасе
15
Александр Новиков
ЛВ
95
Денис Вамбольт
ВР
5
Денис Никитин
ПЗ
Главный тренер
Дмитрий Годунок
Статистика матча Акрон - Динамо Бр
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Информация о матче
Стадион:
Кристалл
Новости команд
Все
Акрон
Динамо Бр
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
13:08
1
Кубок России: шансы «Акрона» и ЦСКА на победу в матче группового этапа
09:42
Тренер «Акрона» определил, кто виноват в поражении от «Факела»
Вчера, 12:19
1
РПЛ. «Факел» впервые победил при Биджиеве, обыграв на выезде «Акрон» (2:0)
21 ноября
9
Обзор матча «Акрон» – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
21 ноября
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
13:08
1
Кубок России: шансы «Акрона» и ЦСКА на победу в матче группового этапа
09:42
Тренер «Акрона» определил, кто виноват в поражении от «Факела»
Вчера, 12:19
1
РПЛ. «Факел» впервые победил при Биджиеве, обыграв на выезде «Акрон» (2:0)
21 ноября
9
Обзор матча «Акрон» – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
21 ноября
Канчельскис пригрозил после ухода из брянского «Динамо»: «Мы еще пообщаемся по-мужски»
20 ноября
3
Канчельскис – об увольнении из клуба Второй лиги: «Чуть-чуть не успел в «Манчестер Юнайтед»
19 ноября
6
Канчельскис уволился из клуба Второй лиги
19 ноября
7
Канчельскис готов возглавить «Локомотив»: «Живу недалеко от стадиона»
15 ноября
1
Канчельскис удивлен происходящим в клубе РПЛ: «Зачем эта мышиная возня?»
14 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+