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Тип трансфера
01.01.25 / -
Без клуба
Завершил
28.07.23 / 01.01.25
Свободный агент
01.07.23 / 28.07.23
Без клуба
Свободный агент
01.07.22 / 01.07.23
Свободный агент
01.07.21 / 01.07.22
Свободный агент
04.09.20 / 01.07.21
Свободный агент
01.07.18 / 04.09.20
Свободный агент
01.07.17 / 01.07.18
Без клуба
Свободный агент
01.01.17 / 01.07.17
Свободный агент
01.07.16 / 01.01.17
Свободный агент
01.07.15 / 05.08.15
Аренда
01.07.14 / 30.06.15
Аренда
01.01.13 / 30.06.13
Аренда
01.07.12 / 20.09.12
Аренда
01.01.12 / 30.06.12
Аренда