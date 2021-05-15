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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Акрон - Факел
Акрон - Факел: обзор матча 15 мая 2021
Акрон
15.05.2021, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 42 тур
0 : 2
Завершен
Факел
42'
П. Яковлев
60'
М. Максимов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Акрон - Факел
Красная карточка
А. Потапов
90'
+3
86'
Замена
В. Черов
️️️️
Д. Шепилов
85'
Желтая карточка
А. Никитин
83'
Желтая карточка
Д. Шепилов
68'
Замена
М. Седов
️️️️
В. Царукян
Замена
А. Потапов
️️️️
Х. Феррейра
64'
Замена
А. Герюгов
️️️️
Н. Чичерин
64'
61'
Замена
М. Петрусев
️️️️
П. Яковлев
60'
ГОЛ! 0:2!
М. Максимов
54'
Желтая карточка
М. Смирнов
Желтая карточка
А. Делькин
47'
Замена
М. Майрович
️️️️
А. Газданов
46'
Замена
А. Босов
️️️️
Д. Литвин
46'
44'
Желтая карточка
П. Яковлев
42'
ГОЛ! 0:1!
П. Яковлев
23'
Желтая карточка
Н. Замалиев
Желтая карточка
Х. Феррейра
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
44
Булат Садыков
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
27
Иван Чудин
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Факел
79
Данила Ермаков
ВР
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
6
Денис Шепилов
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
7
Андрей Разборов
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Акрон
50
Никита Гойло
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
7
Азнаур Герюгов
ОП
7
Василий Пьянченко
ОП
88
Андрей Потапов
ЦП
7
Сефер Эмини
ЦП
9
Давид Бидловский
ЦП
11
Даур Квеквескири
ПВ
63
Александр Босов
ПВ
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
10
Максим Майрович
ЦФ
Факел
30
Дмитрий Кортнев
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
8
Максим Седов
ЦП
98
Роман Пухов
ЦФ
3-2-1-2-2
13
Волков
33
Феррейра
3
Литвин
44
Садыков
23
Баланович
4
Чичерин
27
Чудин
17
Газданов
18
Килин
90
Делькин
97
Гогричиани
3-2-3-2
79
Ермаков
71
Мастерной
25
Смирнов
4
Дашаев
6
Шепилов
13
Замалиев
91
Яковлев
80
Царукян
7
Никитин
21
Максимов
7
Разборов
3
Литвин
63
Босов
63
Босов
3
Литвин
33
Феррейра
88
Потапов
88
Потапов
33
Феррейра
4
Чичерин
7
Герюгов
7
Герюгов
4
Чичерин
17
Газданов
10
Майрович
10
Майрович
17
Газданов
6
Шепилов
2
Черов
2
Черов
6
Шепилов
80
Царукян
8
Седов
8
Седов
80
Царукян
91
Яковлев
8
Петрусев
8
Петрусев
91
Яковлев
Остались в запасе
Акрон
Факел
11
Даур Квеквескири
ПВ
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
7
Сефер Эмини
ЦП
9
Давид Бидловский
ЦП
50
Никита Гойло
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
Главный тренер
Владимир Жапалэу
30
Дмитрий Кортнев
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
98
Роман Пухов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
11
Даур Квеквескири
ПВ
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
7
Сефер Эмини
ЦП
9
Давид Бидловский
ЦП
50
Никита Гойло
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
Остались в запасе
30
Дмитрий Кортнев
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
98
Роман Пухов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Акрон - Факел
2
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Информация о матче
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