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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Велес - Акрон
Велес - Акрон: обзор матча 27 февраля 2021
Велес
27.02.2021, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 27 тур
1 : 1
Завершен
Акрон
53'
Э. Ботака-Иобома
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Велес - Акрон
Замена
А. Вакулич
️️️️
П. Котов
90'
82'
Замена
️️️️
А. Делькин
Замена
М. Майга
️️️️
А. Галоян
80'
Замена
А. Боковой
️️️️
А. Чуканов
80'
60'
Замена
А. Босов
️️️️
Д. Ятченко
ГОЛ! 1:0!
Э. Ботака-Иобома
53'
Желтая карточка
Э. Ботака-Иобома
46'
Замена
А. Баев
️️️️
Д. Прошляков
46'
Желтая карточка
Д. Прошляков
17'
8'
Желтая карточка
Н. Чичерин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
6
Руслан Фищенко
ОП
21
Артур Галоян
АП
7
Андреа Чуканов
АП
10
Артем Федчук
ЦФ
22
Данила Прошляков
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
7
Азнаур Герюгов
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
11
Даур Квеквескири
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
10
Максим Майрович
ЦФ
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Годунок
Велес
98
Павел Овчинников
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
8
Мамаду Майга
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
11
Андрей Боковой
ПВ
21
Алексей Баев
ЦФ
Акрон
12
Даниил Колесников
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
44
Булат Садыков
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
88
Андрей Потапов
ЦП
7
Сефер Эмини
ЦП
63
Александр Босов
ПВ
4-2-2-2
13
Косаревский
17
Котов
3
Ботака-Иобома
20
Малания
24
Кахидзе
5
Осипов
6
Фищенко
7
Чуканов
21
Галоян
22
Прошляков
10
Федчук
3-1-1-2-3
13
Волков
4
Чичерин
3
Литвин
33
Ятченко
7
Герюгов
27
Чудин
18
Килин
11
Квеквескири
90
Делькин
17
Нихаев
10
Майрович
7
Чуканов
11
Боковой
11
Боковой
7
Чуканов
21
Галоян
8
Майга
8
Майга
21
Галоян
22
Прошляков
21
Баев
21
Баев
22
Прошляков
17
Котов
24
Вакулич
24
Вакулич
17
Котов
33
Ятченко
63
Босов
63
Босов
33
Ятченко
Остались в запасе
Велес
Акрон
10
Никита Кирсанов
АП
98
Павел Овчинников
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
Главный тренер
Алексей Стукалов
12
Даниил Колесников
ВР
44
Булат Садыков
ЦЗ
88
Андрей Потапов
ЦП
7
Сефер Эмини
ЦП
88
Андрей Синицын
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
Главный тренер
Дмитрий Годунок
Остались в запасе
10
Никита Кирсанов
АП
98
Павел Овчинников
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
Остались в запасе
12
Даниил Колесников
ВР
44
Булат Садыков
ЦЗ
88
Андрей Потапов
ЦП
7
Сефер Эмини
ЦП
88
Андрей Синицын
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
Главный тренер
Алексей Стукалов
Главный тренер
Дмитрий Годунок
Статистика матча Велес - Акрон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
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