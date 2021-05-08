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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Акрон
Волгарь - Акрон: обзор матча 08 мая 2021
Волгарь
08.05.2021, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 41 тур
1 : 1
Завершен
Акрон
33'
Г. Агаларов
3'
Н. Чичерин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Акрон
88'
Замена
С. Эмини
️️️️
С. Баланович
Замена
А. Габараев
️️️️
А. Болонин
81'
78'
Замена
Б. Садыков
️️️️
А. Герюгов
Замена
А. Мендель
️️️️
Д. Полубояринов
75'
Замена
А. Бутенко
️️️️
О. Николаев
70'
Замена
Д. Емельянов
️️️️
Г. Агаларов
69'
67'
Замена
Д. Квеквескири
️️️️
А. Газданов
61'
Замена
Г. Гогричиани
️️️️
А. Босов
Желтая карточка
О. Николаев
59'
59'
Желтая карточка
А. Газданов
Замена
Д. Ведерников
️️️️
А. Бердников
57'
46'
Замена
А. Килин
️️️️
М. Майрович
ГОЛ! 1:1!
Г. Агаларов
33'
Желтая карточка
А. Бердников
5'
3'
ГОЛ! 0:1!
Н. Чичерин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
11
Александр Болонин
ЛВ
27
Даниил Горовых
ОП
7
Алексей Павлишин
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Акрон
50
Никита Гойло
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
23
Сергей Баланович
ЛЗ
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
7
Азнаур Герюгов
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
63
Александр Босов
ПВ
10
Максим Майрович
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Волгарь
3
Данила Ведерников
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
8
Андрей Мендель
ОП
99
Данила Емельянов
ЦП
88
Daniil Stratan
ЦФ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
10
Юрий Пугачев
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
24
Илья Белоус
ЦФ
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
44
Булат Садыков
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
68
Ефим Бойцов
ЦП
7
Сефер Эмини
ЦП
88
Андрей Потапов
ЦП
11
Даур Квеквескири
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
3-1-2-2-2
30
Саганович
21
Бердников
44
Журавлев
22
Хомуха
27
Горовых
7
Павлишин
20
Полубояринов
11
Болонин
11
Николаев
10
Юсупов
25
Агаларов
4-1-1-2-2
50
Гойло
4
Чичерин
33
Ятченко
3
Литвин
23
Баланович
7
Герюгов
27
Чудин
63
Босов
17
Газданов
90
Делькин
10
Майрович
20
Полубояринов
8
Мендель
8
Мендель
20
Полубояринов
11
Николаев
13
Бутенко
13
Бутенко
11
Николаев
21
Бердников
3
Ведерников
3
Ведерников
21
Бердников
11
Болонин
5
Габараев
5
Габараев
11
Болонин
25
Агаларов
99
Емельянов
99
Емельянов
25
Агаларов
7
Герюгов
44
Садыков
44
Садыков
7
Герюгов
23
Баланович
7
Эмини
7
Эмини
23
Баланович
63
Босов
97
Гогричиани
97
Гогричиани
63
Босов
17
Газданов
11
Квеквескири
11
Квеквескири
17
Газданов
10
Майрович
18
Килин
18
Килин
10
Майрович
Остались в запасе
Волгарь
Акрон
88
Daniil Stratan
ЦФ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
10
Юрий Пугачев
ЦФ
24
Илья Белоус
ЦФ
68
Ефим Бойцов
ЦП
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
88
Андрей Потапов
ЦП
13
Сергей Волков
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Остались в запасе
88
Daniil Stratan
ЦФ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
10
Юрий Пугачев
ЦФ
24
Илья Белоус
ЦФ
Остались в запасе
68
Ефим Бойцов
ЦП
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
88
Андрей Потапов
ЦП
13
Сергей Волков
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Статистика матча Волгарь - Акрон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Антон Фролов
(Москва)
Помощники судьи:
Рустам Равилов (Саранск)
Артем Смирнов (Москва)
Делегат:
Яков Брегман (Москва)
Инспектор:
Игорь Синер (Омск)
Стадион:
Центральный
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