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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Акрон
Нефтехимик - Акрон: обзор матча 17 апреля 2021
Нефтехимик
17.04.2021, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 37 тур
3 : 2
Завершен
Акрон
25'
М. Уридия
27'
М. Уридия
49'
М. Уридия
70'
А. Делькин
80'
Б. Садыков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Акрон
Замена
А. Семенов
️️️️
А. Юшин
86'
80'
ГОЛ! 3:2!
Б. Садыков
74'
Желтая карточка
С. Баланович
Замена
А. Котик
️️️️
М. Уридия
73'
Замена
Ф. Первушин
️️️️
М. Яковлев
71'
70'
ГОЛ! 3:1!
А. Делькин
Замена
Р. Денисов
️️️️
Д. Хубаев
64'
64'
Замена
С. Баланович
️️️️
А. Килин
56'
Замена
С. Эмини
️️️️
Д. Квеквескири
56'
Замена
К. Гираев
️️️️
Г. Гогричиани
ГОЛ! 3:0!
М. Уридия
49'
46'
Замена
Х. Феррейра
️️️️
Д. Ятченко
Желтая карточка
Д. Хубаев
44'
33'
Замена
Б. Садыков
️️️️
Е. Бойцов
32'
Желтая карточка
Е. Бойцов
ГОЛ! 2:0!
М. Уридия
27'
ГОЛ! 1:0!
М. Уридия
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
18
Вячеслав Исупов
ВР
37
Лев Потапов
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
2
Марат Ситдиков
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
68
Ефим Бойцов
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
11
Даур Квеквескири
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Годунок
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
14
Федор Первушин
ПЗ
16
Роман Денисов
ОП
17
Михаил Канаев
ОП
11
Бобир Давлатов
ЦП
21
Ильдар Алекперов
ЦП
9
Артем Котик
ЦФ
Акрон
50
Никита Гойло
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
44
Булат Садыков
ЦЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
7
Азнаур Герюгов
ОП
7
Василий Пьянченко
ОП
88
Андрей Потапов
ЦП
7
Сефер Эмини
ЦП
9
Давид Бидловский
ЦП
63
Александр Босов
ПВ
9
Карим Гираев
ЦФ
3-4-2-1
18
Исупов
37
Потапов
12
Ширяев
44
Калугин
2
Ситдиков
10
Петров
4
Кленкин
2
Хубаев
18
Яковлев
7
Юшин
25
Уридия
3-2-2-3
13
Волков
3
Литвин
66
Жестоков
33
Ятченко
68
Бойцов
27
Чудин
18
Килин
11
Квеквескири
90
Делькин
97
Гогричиани
17
Нихаев
25
Уридия
9
Котик
9
Котик
25
Уридия
2
Хубаев
16
Денисов
16
Денисов
2
Хубаев
18
Яковлев
14
Первушин
14
Первушин
18
Яковлев
7
Юшин
28
Семенов
28
Семенов
7
Юшин
68
Бойцов
44
Садыков
44
Садыков
68
Бойцов
33
Ятченко
33
Феррейра
33
Феррейра
33
Ятченко
97
Гогричиани
9
Гираев
9
Гираев
97
Гогричиани
11
Квеквескири
7
Эмини
7
Эмини
11
Квеквескири
18
Килин
23
Баланович
23
Баланович
18
Килин
Остались в запасе
Нефтехимик
Акрон
11
Бобир Давлатов
ЦП
21
Ильдар Алекперов
ЦП
14
Илья Агапов
ЦЗ
17
Михаил Канаев
ОП
4
Илья Калачев
ЦЗ
1
Андрей Голубев
ВР
Главный тренер
Кирилл Новиков
88
Андрей Потапов
ЦП
7
Азнаур Герюгов
ОП
9
Давид Бидловский
ЦП
63
Александр Босов
ПВ
50
Никита Гойло
ВР
4
Никита Чичерин
ПЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
Главный тренер
Дмитрий Годунок
Остались в запасе
11
Бобир Давлатов
ЦП
21
Ильдар Алекперов
ЦП
14
Илья Агапов
ЦЗ
17
Михаил Канаев
ОП
4
Илья Калачев
ЦЗ
1
Андрей Голубев
ВР
Остались в запасе
88
Андрей Потапов
ЦП
7
Азнаур Герюгов
ОП
9
Давид Бидловский
ЦП
63
Александр Босов
ПВ
50
Никита Гойло
ВР
4
Никита Чичерин
ПЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Дмитрий Годунок
Статистика матча Нефтехимик - Акрон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Помощники судьи:
Михаил Иванов (Кострома)
Руслан Шекемов (Нальчик)
Делегат:
Михаил Филатов (Калининград)
Инспектор:
Владимир Овчинников (Москва)
Стадион:
Нефтехимик
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