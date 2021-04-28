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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Текстильщик - Акрон
Текстильщик - Акрон: обзор матча 28 апреля 2021
Текстильщик
28.04.2021, среда, 18:00
Россия. ФНЛ, 39 тур
0 : 2
Завершен
Акрон
62'
К. Гираев
86'
К. Гираев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Текстильщик - Акрон
90'
+2
Желтая карточка
С. Баланович
89'
Замена
А. Потапов
️️️️
Б. Садыков
Замена
Ю. Морозов
️️️️
А. Агеев
87'
86'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
К. Гираев
79'
Замена
С. Баланович
️️️️
С. Эмини
73'
Замена
А. Газданов
️️️️
Г. Гогричиани
73'
Замена
А. Босов
️️️️
А. Килин
Замена
Е. Маричев
️️️️
М. Батов
67'
Замена
Д. Каменщиков
️️️️
И. Мосейчук
67'
62'
ГОЛ! 0:1!
К. Гираев
60'
Замена
К. Гираев
️️️️
М. Майрович
Желтая карточка
В. Сысуев
44'
9'
Желтая карточка
Х. Феррейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
0
Хачим Машуков
ЛП
10
Владислав Сысуев
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
76
Александр Агеев
АП
7
Алексей Горюшкин
ПП
9
Илья Мосейчук
ПВ
30
Валерий Альшанский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Акрон
50
Никита Гойло
ВР
44
Булат Садыков
ЦЗ
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
7
Сефер Эмини
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
10
Максим Майрович
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Годунок
Текстильщик
35
Максим Киселев
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
5
Юрий Морозов
ЦЗ
88
Дмитрий Семашкин
ЛП
8
Альберт Мнацаканян
ОП
37
Евгений Маричев
АП
5
Александр Сметанкин
ПП
77
Максим Бачинский
ЦФ
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
9
Дамир Хусаинов
ЦФ
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
7
Азнаур Герюгов
ОП
7
Василий Пьянченко
ОП
88
Андрей Потапов
ЦП
63
Александр Босов
ПВ
9
Карим Гираев
ЦФ
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
3-4-2-1
1
Смирнов
17
Фомин
95
Губочкин
90
Хрипков
0
Машуков
10
Сысуев
17
Батов
7
Горюшкин
76
Агеев
9
Мосейчук
30
Альшанский
4-2-1-3
50
Гойло
4
Чичерин
3
Литвин
33
Феррейра
44
Садыков
7
Эмини
27
Чудин
18
Килин
10
Майрович
90
Делькин
97
Гогричиани
17
Батов
37
Маричев
37
Маричев
17
Батов
9
Мосейчук
99
Каменщиков
99
Каменщиков
9
Мосейчук
76
Агеев
5
Морозов
5
Морозов
76
Агеев
10
Майрович
9
Гираев
9
Гираев
10
Майрович
44
Садыков
88
Потапов
88
Потапов
44
Садыков
18
Килин
63
Босов
63
Босов
18
Килин
97
Гогричиани
17
Газданов
17
Газданов
97
Гогричиани
7
Эмини
23
Баланович
23
Баланович
7
Эмини
Остались в запасе
Текстильщик
Акрон
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
8
Альберт Мнацаканян
ОП
88
Дмитрий Семашкин
ЛП
77
Максим Бачинский
ЦФ
9
Дамир Хусаинов
ЦФ
35
Максим Киселев
ВР
5
Александр Сметанкин
ПП
Главный тренер
Сергей Павлов
7
Азнаур Герюгов
ОП
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
13
Сергей Волков
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
Главный тренер
Дмитрий Годунок
Остались в запасе
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
8
Альберт Мнацаканян
ОП
88
Дмитрий Семашкин
ЛП
77
Максим Бачинский
ЦФ
9
Дамир Хусаинов
ЦФ
35
Максим Киселев
ВР
5
Александр Сметанкин
ПП
Остались в запасе
7
Азнаур Герюгов
ОП
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
13
Сергей Волков
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
Главный тренер
Сергей Павлов
Главный тренер
Дмитрий Годунок
Статистика матча Текстильщик - Акрон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Артур Федоров
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
Андрей Филипкин (Екатеринбург)
Хамид Талаев (Грозный)
Делегат:
Александр Коротченко (Салават)
Инспектор:
Виктор Лебедев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Текстильщик
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