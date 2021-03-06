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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Акрон - СКА-Хабаровск
Акрон - СКА-Хабаровск: обзор матча 06 марта 2021
Акрон
06.03.2021, суббота, 12:00
Россия. ФНЛ, 28 тур
1 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
68'
К. Гираев
56'
А. Батютин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Акрон - СКА-Хабаровск
90'
+3
Замена
Е. Назаров
️️️️
И. Квеквескири
88'
Замена
А. Малеев
️️️️
Н. Безлихотнов
Замена
Х. Феррейра
️️️️
А. Босов
79'
77'
Замена
Ю. Першин
️️️️
Д. Барков
ГОЛ! 1:1!
К. Гираев
68'
Замена
Г. Гогричиани
️️️️
Д. Квеквескири
67'
59'
Замена
В. Брагин
️️️️
А. Батютин
56'
ГОЛ! 0:1!
А. Батютин
Желтая карточка
Д. Квеквескири
50'
50'
Желтая карточка
Д. Барков
Желтая карточка
Н. Чичерин
47'
44'
Замена
В. Никифоров
️️️️
С. Георгиевский
37'
Красная карточка
Эмерсон
18'
Желтая карточка
К. Колесниченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
7
Азнаур Герюгов
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
11
Даур Квеквескири
ПВ
63
Александр Босов
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
10
Максим Майрович
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Годунок
СКА-Хабаровск
93
Алексей Городовой
ВР
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
72
Андрей Батютин
ЛВ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
24
Максим Мартусевич
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
13
Святослав Георгиевский
ПВ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Акрон
88
Андрей Синицын
ВР
33
Херман Феррейра
ЦЗ
5
Никита Верхунов
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
44
Булат Садыков
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
7
Василий Пьянченко
ОП
9
Давид Бидловский
ЦП
7
Сефер Эмини
ЦП
88
Андрей Потапов
ЦП
9
Карим Гираев
ЦФ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
13
Денис Тарадуда
ЦЗ
9
Евгений Назаров
ЦЗ
10
Юрий Першин
ЛВ
8
Артемий Малеев
АП
11
Владислав Брагин
ЦФ
2-1-1-3-3
13
Волков
3
Литвин
4
Чичерин
7
Герюгов
27
Чудин
11
Квеквескири
63
Босов
18
Килин
10
Майрович
90
Делькин
17
Нихаев
3-1-1-3-2
93
Городовой
31
Большаков
91
Суслов
25
Эмерсон
33
Квеквескири
24
Мартусевич
13
Георгиевский
9
Колесниченко
72
Батютин
86
Барков
90
Безлихотнов
63
Босов
33
Феррейра
33
Феррейра
63
Босов
11
Квеквескири
97
Гогричиани
97
Гогричиани
11
Квеквескири
90
Безлихотнов
8
Малеев
8
Малеев
90
Безлихотнов
13
Георгиевский
10
Никифоров
10
Никифоров
13
Георгиевский
86
Барков
10
Першин
10
Першин
86
Барков
33
Квеквескири
9
Назаров
9
Назаров
33
Квеквескири
72
Батютин
11
Брагин
11
Брагин
72
Батютин
Остались в запасе
Акрон
СКА-Хабаровск
9
Давид Бидловский
ЦП
7
Сефер Эмини
ЦП
9
Карим Гираев
ЦФ
88
Андрей Потапов
ЦП
88
Андрей Синицын
ВР
23
Станислав Причиненко
ЛП
7
Василий Пьянченко
ОП
5
Никита Верхунов
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
44
Булат Садыков
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Годунок
1
Владимир Сугробов
ВР
13
Денис Тарадуда
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Юран
Остались в запасе
9
Давид Бидловский
ЦП
7
Сефер Эмини
ЦП
9
Карим Гираев
ЦФ
88
Андрей Потапов
ЦП
88
Андрей Синицын
ВР
23
Станислав Причиненко
ЛП
7
Василий Пьянченко
ОП
5
Никита Верхунов
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
44
Булат Садыков
ЦЗ
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
13
Денис Тарадуда
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Годунок
Главный тренер
Сергей Юран
Статистика матча Акрон - СКА-Хабаровск
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
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