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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Акрон
Енисей - Акрон: обзор матча 20 марта 2021
Енисей
20.03.2021, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 31 тур
0 : 1
Завершен
Акрон
9'
А. Делькин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Акрон
Замена
Н. Марков
️️️️
А. Абрамов
88'
81'
Замена
К. Гираев
️️️️
А. Килин
Замена
А. Ломакин
️️️️
Е. Иванов
72'
Замена
Д. Билоног
️️️️
Н. Глушков
71'
Желтая карточка
А. Абрамов
70'
Замена
А. Шаболин
️️️️
Е. Песиков
70'
Желтая карточка
А. Зотов
64'
62'
Замена
А. Герюгов
️️️️
И. Чудин
61'
Замена
А. Босов
️️️️
А. Газданов
Желтая карточка
В. Цховребов
49'
49'
Пенальти не реализован!
М. Майрович
9'
ГОЛ! 0:1!
А. Делькин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
9
Евгений Песиков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Акрон
33
Херман Феррейра
ВР
13
Сергей Волков
ВР
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
7
Василий Пьянченко
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
10
Максим Майрович
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Годунок
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
21
Никита Раздорских
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
10
Михаил Комков
ПП
27
Александр Галимов
ПВ
9
Дмитрий Билоног
ПВ
9
Илья Карпук
ЦФ
Акрон
12
Даниил Колесников
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
44
Булат Садыков
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
7
Азнаур Герюгов
ОП
9
Давид Бидловский
ЦП
11
Даур Квеквескири
ПВ
63
Александр Босов
ПВ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
9
Карим Гираев
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Опарин
33
Сухомлинов
2
Кичин
15
Цховребов
4
Абрамов
64
Ланин
21
Зотов
8
Иванов
9
Песиков
19
Глушков
23
Лескано
2-1-1-2-3
33
Феррейра
4
Чичерин
3
Литвин
7
Пьянченко
27
Чудин
18
Килин
17
Газданов
10
Майрович
90
Делькин
17
Нихаев
9
Песиков
11
Шаболин
11
Шаболин
9
Песиков
8
Иванов
90
Ломакин
90
Ломакин
8
Иванов
19
Глушков
9
Билоног
9
Билоног
19
Глушков
4
Абрамов
13
Марков
13
Марков
4
Абрамов
17
Газданов
63
Босов
63
Босов
17
Газданов
27
Чудин
7
Герюгов
7
Герюгов
27
Чудин
18
Килин
9
Гираев
9
Гираев
18
Килин
Остались в запасе
Енисей
Акрон
21
Никита Раздорских
ЦП
27
Александр Галимов
ПВ
10
Михаил Комков
ПП
22
Дмитрий Ребров
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
9
Илья Карпук
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
12
Даниил Колесников
ВР
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
11
Даур Квеквескири
ПВ
44
Булат Садыков
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
9
Давид Бидловский
ЦП
23
Сергей Баланович
ЛЗ
Главный тренер
Дмитрий Годунок
Остались в запасе
21
Никита Раздорских
ЦП
27
Александр Галимов
ПВ
10
Михаил Комков
ПП
22
Дмитрий Ребров
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
9
Илья Карпук
ЦФ
Остались в запасе
12
Даниил Колесников
ВР
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
11
Даур Квеквескири
ПВ
44
Булат Садыков
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
9
Давид Бидловский
ЦП
23
Сергей Баланович
ЛЗ
Главный тренер
Александр Алферов
Главный тренер
Дмитрий Годунок
Статистика матча Енисей - Акрон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
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