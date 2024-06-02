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Ramon Juan
Статистика
Ramon Juan - статистика
Завершил карьеру
#1 | Вратарь
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2023/2024
Испания. Кубок 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мирандес
35
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 42 тур
Мирандес
1 : 0
02.06.2024
Аморебьета
1' - 90'
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
2 : 2
26.05.2024
Мирандес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 40 тур
Мирандес
1 : 1
17.05.2024
Эльче
1' - 90'
Испания. Сегунда, 39 тур
Расинг
1 : 0
11.05.2024
Мирандес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 38 тур
Мирандес
0 : 1
04.05.2024
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Сегунда, 37 тур
Расинг де Феррол
0 : 2
29.04.2024
Мирандес
1' - 90'
78'
Испания. Сегунда, 36 тур
Мирандес
2 : 1
21.04.2024
Бургос
1' - 90'
Испания. Сегунда, 35 тур
Овьедо
1 : 0
14.04.2024
Мирандес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 34 тур
Мирандес
1 : 3
07.04.2024
Спортинг
1' - 90'
Испания. Сегунда, 33 тур
ФК Андорра
1 : 0
30.03.2024
Мирандес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 32 тур
Мирандес
0 : 0
24.03.2024
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 31 тур
Леганес
4 : 0
17.03.2024
Мирандес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 30 тур
Мирандес
2 : 1
09.03.2024
Эльденсе
1' - 90'
Испания. Сегунда, 29 тур
Тенерифе
2 : 1
03.03.2024
Мирандес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 28 тур
Мирандес
0 : 3
26.02.2024
Уэска
1' - 90'
Испания. Сегунда, 27 тур
Эспаньол
3 : 0
17.02.2024
Мирандес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 26 тур
Картахена
1 : 0
11.02.2024
Мирандес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 25 тур
Мирандес
3 : 0
03.02.2024
Вильярреал Б
1' - 90'
Испания. Сегунда, 24 тур
Эйбар
1 : 0
26.01.2024
Мирандес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 23 тур
Мирандес
1 : 1
21.01.2024
Леванте
1' - 90'
Испания. Сегунда, 22 тур
Алькоркон
0 : 0
13.01.2024
Мирандес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 21 тур
Эльче
0 : 0
19.12.2023
Мирандес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 20 тур
Мирандес
2 : 0
16.12.2023
Альбасете
1' - 90'
Испания. Сегунда, 19 тур
Бургос
0 : 0
09.12.2023
Мирандес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 18 тур
Мирандес
0 : 0
03.12.2023
Расинг
1' - 90'
Испания. Сегунда, 17 тур
Мирандес
2 : 1
26.11.2023
Овьедо
1' - 90'
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
0 : 1
19.11.2023
Мирандес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 15 тур
Мирандес
0 : 2
11.11.2023
Расинг де Феррол
1' - 90'
Испания. Сегунда, 14 тур
Леванте
2 : 0
04.11.2023
Мирандес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 13 тур
Мирандес
1 : 1
29.10.2023
Картахена
1' - 90'
Испания. Сегунда, 12 тур
Вильярреал Б
0 : 3
21.10.2023
Мирандес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 11 тур
Мирандес
1 : 1
14.10.2023
Тенерифе
1' - 90'
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
3 : 2
08.10.2023
Мирандес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 9 тур
Мирандес
1 : 3
05.10.2023
Эйбар
Был в запасе
Испания. Сегунда, 8 тур
Сарагоса
0 : 1
01.10.2023
Мирандес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 7 тур
Мирандес
1 : 3
24.09.2023
Леганес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 6 тур
Аморебьета
2 : 0
17.09.2023
Мирандес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 5 тур
Мирандес
4 : 3
10.09.2023
ФК Андорра
1' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Уэска
1 : 1
03.09.2023
Мирандес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 3 тур
Мирандес
0 : 1
27.08.2023
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Сегунда, 2 тур
Спортинг
3 : 0
20.08.2023
Мирандес
Был в запасе
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