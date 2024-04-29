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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Расинг де Феррол - Мирандес
Расинг де Феррол - Мирандес: обзор матча 29 апреля 2024
Расинг де Феррол
29.04.2024, понедельник, 21:30
Испания. Сегунда, 37 тур
0 : 2
Завершен
Мирандес
5'
К. Мартин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Расинг де Феррол - Мирандес
83'
Замена
И. Кебе
️️️️
M. Lachuer
83'
Замена
D. Vicente
️️️️
J. María Alcedo
78'
Желтая карточка
R. Juan
77'
Желтая карточка
Д. Гомес
74'
Замена
Д. Луна
️️️️
К. Мартин
Замена
C.
️️️️
Э. Пена
56'
Замена
S. Merino
️️️️
М. Дельгадо
56'
21'
Желтая карточка
J. María Alcedo
5'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Мартин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг де Феррол
13
Ander Cantero
ВР
16
Мойсес Дельгадо
ЛЗ
14
Jon Garcia
ЦЗ
15
Давид Кастро
ЦЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
8
Эбер Пена
ЛВ
8
Alex López
(К)
ЦП
8
Хесус Берналь
ЦП
2
Серхио Куберо
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Мирандес
1
Ramon Juan
(К)
ВР
42
Джонатан Гомес
ЛЗ
5
Тачи
ЦЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
3
Juan María Alcedo
ЦЗ
15
Пабло Томео
ЦП
10
Альберто Рейна
ЦП
77
Карлос Мартин
ЦФ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
77
Габри Мартинес
ЦФ
6
M. Lachuer
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
Расинг де Феррол
1
Emilio Bernad
ВР
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
5
Enrique Clemente
ЦЗ
22
Brais Martínez
ЦЗ
4
Алекс Мартин
ЦЗ
2
Хулиан Дельмас
ПЗ
16
Фран Мансанара
ЦП
22
Chuca
ЦП
9
Sabin Merino
ЦФ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
9
Manu Justo
ЦФ
Мирандес
58
Андони Субиаурре
ВР
1
Луис Лопес
ВР
18
David Vicente
ЦЗ
3
Alejandro Barbudo Barbu
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
14
Ибраима Кебе
ОП
6
Альваро Санц
ЦП
14
Даниэль Луна
АП
20
D. Verdasca
ЦФ
7
Ильяс Чайра
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
3-2-2-3
13
16
Дельгадо
15
Кастро
14
8
8
Берналь
8
Пена
22
Серрано
14
Лосада
20
Хименес
2
Куберо
4-2-4
1
5
Тачи
22
Барсия
3
42
Гомес
15
Томео
10
Рейна
6
77
Мартинес
11
Де Леон
77
Мартин
8
Пена
22
22
8
Пена
16
Дельгадо
9
9
16
Дельгадо
23
23
3
18
18
3
6
14
Кебе
14
Кебе
6
77
Мартин
14
Луна
14
Луна
77
Мартин
Остались в запасе
Расинг де Феррол
Мирандес
1
Emilio Bernad
ВР
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
5
Enrique Clemente
ЦЗ
22
Brais Martínez
ЦЗ
4
Алекс Мартин
ЦЗ
2
Хулиан Дельмас
ПЗ
16
Фран Мансанара
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦФ
9
Manu Justo
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
58
Андони Субиаурре
ВР
1
Луис Лопес
ВР
3
Alejandro Barbudo Barbu
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
6
Альваро Санц
ЦП
20
D. Verdasca
ЦФ
7
Ильяс Чайра
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
Остались в запасе
1
Emilio Bernad
ВР
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
5
Enrique Clemente
ЦЗ
22
Brais Martínez
ЦЗ
4
Алекс Мартин
ЦЗ
2
Хулиан Дельмас
ПЗ
16
Фран Мансанара
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦФ
9
Manu Justo
ЦФ
Остались в запасе
58
Андони Субиаурре
ВР
1
Луис Лопес
ВР
3
Alejandro Barbudo Barbu
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
6
Альваро Санц
ЦП
20
D. Verdasca
ЦФ
7
Ильяс Чайра
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Главный тренер
Карлос Террасас
Статистика матча Расинг де Феррол - Мирандес
1
3
Всего ударов по воротам
24
5
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
3
Нарушения
9
9
Офсайды
0
2
Количество передач
576
222
Сейвы
2
4
Точность передач %
84
51
Удары мимо ворот
13
1
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
11
0
Матчи команд
Расинг де Феррол
Испания. Кубок, 1/32 финала
Расинг де Феррол
0 : 2
02.12.2025
Уэска
Испания. Кубок, 1/64 финала
Лангрео
0 : 0
28.10.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 42 тур
Расинг де Феррол
0 : 2
31.05.2025
Спортинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
2 : 0
24.05.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 40 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
18.05.2025
Кадис
Мирандес
Испания. Сегунда, 42 тур
Леганес
1 : 0
31.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Мирандес
3 : 1
24.05.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 40 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
16.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 39 тур
Мирандес
0 : 1
10.05.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 38 тур
Альмерия
4 : 2
04.05.2026
Мирандес
Информация о матче
Главный судья:
Сауль Айс Рейг
Стадион:
Estadio de A Malata, Ferrol
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