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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Картахена - Мирандес
Картахена - Мирандес: обзор матча 11 февраля 2024
Картахена
11.02.2024, воскресенье, 18:15
Испания. Сегунда, 26 тур
1 : 0
Завершен
Мирандес
34'
Д. Поведа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Картахена - Мирандес
Замена
I. Ayllon
️️️️
Х. Искьердо
90'
+3
88'
Желтая карточка
У. Мендес
Желтая карточка
Г. Верду
81'
Желтая карточка
Х. Искьердо
78'
Желтая карточка
И. Калеро
75'
Замена
А. Ортуньо
️️️️
Д. Поведа
62'
Замена
М. Рико
️️️️
А. Ортис
62'
Замена
D. Moreno
️️️️
А. Родригес
62'
60'
Замена
У. Мендес
️️️️
J. María Alcedo
Желтая карточка
А. Ортис
56'
Желтая карточка
П. Алкала
42'
Желтая карточка
А. Родригес
40'
ГОЛ! 1:0!
Д. Поведа
Пас отдал
А. Ортис
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Картахена
13
Raúl Lizoain
ВР
14
Иван Калеро
ЦЗ
4
Педро Алкала
(К)
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
6
Томас Аларкон
ОП
17
Анди Родригес
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
18
Дамьян Мусто
ЦФ
9
Дарио Поведа
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Мирандес
1
Ramon Juan
(К)
ВР
42
Джонатан Гомес
ЛЗ
3
Juan María Alcedo
ЦЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
5
Пабло Рамон
ЦЗ
10
Альберто Рейна
ЦП
6
M. Lachuer
ЦФ
7
Ильяс Чайра
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
77
Габри Мартинес
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
Картахена
1
Tomas Mejías
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
22
Кико
ЦЗ
21
Diego Moreno
ЦЗ
17
Микель Рико
ЦП
22
Хуан Карлос
ЦП
8
Хони Аламо
ЦФ
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
41
Mamadou Diallo
ЦФ
10
Ivan Ayllon
ЦФ
Мирандес
1
Луис Лопес
ВР
58
Андони Субиаурре
ВР
3
Alejandro Barbudo Barbu
ЦЗ
18
David Vicente
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
14
Ибраима Кебе
ОП
6
Альваро Санц
ЦП
15
Пабло Томео
ЦП
14
Даниэль Луна
АП
20
D. Verdasca
ЦФ
19
Иван Дурдов
ЦФ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
4-1-2-1-2
13
14
Калеро
5
Верду
3
Фонтан
4
Алкала
6
Аларкон
17
Родригес
16
Ортис
20
Искьердо
9
Поведа
18
Мусто
4-1-5
1
3
22
Барсия
5
Рамон
42
Гомес
10
Рейна
6
77
Мартин
77
Мартинес
27
ла Гумина
7
Чайра
17
Родригес
21
21
17
Родригес
16
Ортис
17
Рико
17
Рико
16
Ортис
9
Поведа
9
Ортуньо
9
Ортуньо
9
Поведа
20
Искьердо
10
10
20
Искьердо
3
17
Мендес
17
Мендес
3
Остались в запасе
Картахена
Мирандес
1
Tomas Mejías
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
22
Кико
ЦЗ
22
Хуан Карлос
ЦП
8
Хони Аламо
ЦФ
41
Mamadou Diallo
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
1
Луис Лопес
ВР
58
Андони Субиаурре
ВР
3
Alejandro Barbudo Barbu
ЦЗ
18
David Vicente
ЦЗ
14
Ибраима Кебе
ОП
6
Альваро Санц
ЦП
15
Пабло Томео
ЦП
14
Даниэль Луна
АП
20
D. Verdasca
ЦФ
19
Иван Дурдов
ЦФ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
Остались в запасе
1
Tomas Mejías
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
22
Кико
ЦЗ
22
Хуан Карлос
ЦП
8
Хони Аламо
ЦФ
41
Mamadou Diallo
ЦФ
Остались в запасе
1
Луис Лопес
ВР
58
Андони Субиаурре
ВР
3
Alejandro Barbudo Barbu
ЦЗ
18
David Vicente
ЦЗ
14
Ибраима Кебе
ОП
6
Альваро Санц
ЦП
15
Пабло Томео
ЦП
14
Даниэль Луна
АП
20
D. Verdasca
ЦФ
19
Иван Дурдов
ЦФ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Главный тренер
Карлос Террасас
Статистика матча Картахена - Мирандес
6
1
Всего ударов по воротам
6
18
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
14
7
Офсайды
1
2
Количество передач
265
458
Сейвы
4
1
Точность передач %
67
85
Удары мимо ворот
4
11
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
1
7
Матчи команд
Картахена
Испания. Кубок, 1/32 финала
Картахена
1 : 2
04.12.2025
Валенсия
Испания. Кубок, 1/64 финала
Пуэнте-Генил
0 : 1
29.10.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 42 тур
Картахена
1 : 3
01.06.2025
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Спортинг
3 : 2
25.05.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 40 тур
Картахена
1 : 0
17.05.2025
Тенерифе
Мирандес
Испания. Сегунда, 42 тур
Леганес
1 : 0
31.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Мирандес
3 : 1
24.05.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 40 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
16.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 39 тур
Мирандес
0 : 1
10.05.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 38 тур
Альмерия
4 : 2
04.05.2026
Мирандес
Информация о матче
Главный судья:
Jose Antonio Lopez Toca, Spain
Стадион:
Cartagonova, Cartagena
Новости команд
Все
Картахена
Мирандес
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