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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Мирандес - Эйбар
Мирандес - Эйбар: обзор матча 05 октября 2023
Мирандес
05.10.2023, четверг, 20:00
Испания. Сегунда, 9 тур
1 : 3
Завершен
Эйбар
31'
Х. Баутиста
50'
У. Венцедор
55'
Х. Баутиста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мирандес - Эйбар
83'
Замена
К. Гутьеррес
️️️️
Х. Беррокаль
82'
Замена
F. Venancio
️️️️
J. Corpas
Замена
Р. Санчес
️️️️
A. Barbudo Barbu
77'
Замена
J. María Alcedo
️️️️
D. Moreno
77'
Желтая карточка
П. Томео
74'
73'
Замена
Y. Rahmani
️️️️
Х. Баутиста
73'
Замена
J. Yriarte
️️️️
Стоичков
66'
Замена
М. Перейра
️️️️
У. Венцедор
59'
Желтая карточка
М. Сориано
55'
ГОЛ! 0:3!
Х. Баутиста
Пас отдал
J. Corpas
Замена
К. Мартин
️️️️
А. Санц
52'
50'
ГОЛ! 0:2!
У. Венцедор
31'
ГОЛ! 0:1!
Х. Баутиста
15'
Желтая карточка
Х. Беррокаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мирандес
1
Луис Лопес
ВР
42
Джонатан Гомес
ЛЗ
21
Diego Moreno
ЦЗ
5
Пабло Рамон
ЦЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
3
Alejandro Barbudo Barbu
ЦЗ
6
Альваро Санц
ЦП
10
Альберто Рейна
ЦП
15
Пабло Томео
ЦП
77
Габри Мартинес
ЦФ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
Эйбар
13
Люка Зидан
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
3
José Antonio Ríos
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
21
Марио Сориано
ЦП
17
José Corpas
ЦФ
19
Стоичков
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Мирандес
1
Ramon Juan
ВР
3
Juan María Alcedo
ЦЗ
5
Тачи
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
20
Никита Иосифов
ЛВ
8
Мигель Баэса
АП
7
Ильяс Чайра
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
19
Иван Дурдов
ЦФ
13
Алан Годой
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
21
F. Venancio
ЦЗ
22
Кристиан Гутьеррес
ЦЗ
15
Jorge Yriarte
ЦП
27
Stefan Simic
ЦФ
19
Y. Rahmani
ЦФ
23
Матеус Перейра
ЦФ
7
Кике
ЦФ
9
Ясин Казми
ЦФ
3-2-3-2
1
Лопес
5
Рамон
22
Барсия
3
42
Гомес
21
6
Санц
10
Рейна
15
Томео
20
Мартон
77
Мартинес
4-3-3
13
Зидан
25
Беррокаль
23
Арбилья
3
23
Техеро
6
Альварес
12
Венцедор
21
Сориано
9
Баутиста
19
Стоичков
17
21
3
3
21
3
22
Санчес
22
Санчес
3
6
Санц
77
Мартин
77
Мартин
6
Санц
17
21
21
17
25
Беррокаль
22
Гутьеррес
22
Гутьеррес
25
Беррокаль
19
Стоичков
15
15
19
Стоичков
9
Баутиста
19
19
9
Баутиста
12
Венцедор
23
Перейра
23
Перейра
12
Венцедор
Остались в запасе
Мирандес
Эйбар
1
Ramon Juan
ВР
5
Тачи
ЦЗ
8
Мигель Баэса
АП
20
Никита Иосифов
ЛВ
7
Ильяс Чайра
ЦФ
19
Иван Дурдов
ЦФ
13
Алан Годой
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
13
Йоель Родригес
ВР
27
Stefan Simic
ЦФ
7
Кике
ЦФ
9
Ясин Казми
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
1
Ramon Juan
ВР
5
Тачи
ЦЗ
8
Мигель Баэса
АП
20
Никита Иосифов
ЛВ
7
Ильяс Чайра
ЦФ
19
Иван Дурдов
ЦФ
13
Алан Годой
ЦФ
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
27
Stefan Simic
ЦФ
7
Кике
ЦФ
9
Ясин Казми
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Мирандес - Эйбар
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мирандес
Испания. Сегунда, 42 тур
Леганес
1 : 0
31.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Мирандес
3 : 1
24.05.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 40 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
16.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 39 тур
Мирандес
0 : 1
10.05.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 38 тур
Альмерия
4 : 2
04.05.2026
Мирандес
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
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