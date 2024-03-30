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Расписание матчей
Испания. Сегунда
ФК Андорра - Мирандес
ФК Андорра - Мирандес: обзор матча 30 марта 2024
ФК Андорра
30.03.2024, суббота, 18:15
Испания. Сегунда, 33 тур
1 : 0
Завершен
Мирандес
78'
Х. Каррикабуру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ФК Андорра - Мирандес
Замена
Д. Аленде
️️️️
Х. Лобете
90'
Замена
О. Шедлер
️️️️
Х. Каррикабуру
90'
84'
Замена
J. María Alcedo
️️️️
A. Barbudo Barbu
84'
Замена
M. Lachuer
️️️️
Тачи
ГОЛ! 1:0!
Х. Каррикабуру
Пас отдал
А. Петха
78'
Замена
И. Бенито
️️️️
I. Gil
77'
Желтая карточка
А. Петха
70'
70'
Замена
А. ла Гумина
️️️️
К. Мартин
Замена
Р. Бовер
️️️️
Х. Помбо
62'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФК Андорра
1
Nicolas Ratti
(К)
ВР
3
Хосе Марса
ЦЗ
16
Диего Пампин
ЦЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
14
Sergio Molina
ЦП
18
Алехандро Орельяна
ЦП
21
Iván Gil
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
24
Хулен Лобете
ЦФ
5
A. Pastor
ЦФ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мансо
Мирандес
1
Ramon Juan
ВР
42
Джонатан Гомес
ЛЗ
5
Пабло Рамон
ЦЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
3
Alejandro Barbudo Barbu
(К)
ЦЗ
5
Тачи
ЦЗ
10
Альберто Рейна
ЦП
6
Альваро Санц
ЦП
7
Ильяс Чайра
ЦФ
77
Габри Мартинес
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
ФК Андорра
13
Ойер
ВР
1
Дани Мартин
ВР
2
Мигель Леаль
ЦЗ
5
Adrià Vilanova
ЦЗ
23
Диего Аленде
ЦЗ
15
Diego González
ЦЗ
16
Серхи Сампер
ОП
21
Рубен Бовер
АП
7
Икер Бенито
ПВ
24
Пабло Морено
ЦФ
21
Орельен Шедлер
ЦФ
7
Alex Calvo
ЦФ
Мирандес
1
Луис Лопес
ВР
58
Андони Субиаурре
ВР
18
David Vicente
ЦЗ
3
Juan María Alcedo
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
14
Ибраима Кебе
ОП
15
Пабло Томео
ЦП
14
Даниэль Луна
АП
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
20
D. Verdasca
ЦФ
6
M. Lachuer
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
3-3-1-3
1
3
Марса
16
Пампин
18
Петха
14
18
Орельяна
21
6
Помбо
7
Каррикабуру
5
24
Лобете
3-2-2-3
1
22
Барсия
3
5
Тачи
5
Рамон
42
Гомес
10
Рейна
6
Санц
77
Мартин
77
Мартинес
7
Чайра
24
Лобете
23
Аленде
23
Аленде
24
Лобете
6
Помбо
21
Бовер
21
Бовер
6
Помбо
21
7
Бенито
7
Бенито
21
7
Каррикабуру
21
Шедлер
21
Шедлер
7
Каррикабуру
3
3
3
3
5
Тачи
6
6
5
Тачи
77
Мартин
27
ла Гумина
27
ла Гумина
77
Мартин
Остались в запасе
ФК Андорра
Мирандес
13
Ойер
ВР
1
Дани Мартин
ВР
2
Мигель Леаль
ЦЗ
5
Adrià Vilanova
ЦЗ
15
Diego González
ЦЗ
16
Серхи Сампер
ОП
24
Пабло Морено
ЦФ
7
Alex Calvo
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мансо
1
Луис Лопес
ВР
58
Андони Субиаурре
ВР
18
David Vicente
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
14
Ибраима Кебе
ОП
15
Пабло Томео
ЦП
14
Даниэль Луна
АП
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
20
D. Verdasca
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
1
Дани Мартин
ВР
2
Мигель Леаль
ЦЗ
5
Adrià Vilanova
ЦЗ
15
Diego González
ЦЗ
16
Серхи Сампер
ОП
24
Пабло Морено
ЦФ
7
Alex Calvo
ЦФ
Остались в запасе
1
Луис Лопес
ВР
58
Андони Субиаурре
ВР
18
David Vicente
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
14
Ибраима Кебе
ОП
15
Пабло Томео
ЦП
14
Даниэль Луна
АП
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
20
D. Verdasca
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мансо
Главный тренер
Карлос Террасас
Статистика матча ФК Андорра - Мирандес
1
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
6
Нарушения
11
17
Офсайды
2
3
Количество передач
545
232
Сейвы
5
1
Точность передач %
85
65
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
3
5
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 16 тур
Лас-Пальмас
4 : 1
28.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 16 тур
Лас-Пальмас
4 : 1
28.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
Бургос
Мирандес
Испания. Сегунда, 42 тур
Леганес
1 : 0
31.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Мирандес
3 : 1
24.05.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 40 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
16.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 39 тур
Мирандес
0 : 1
10.05.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 38 тур
Альмерия
4 : 2
04.05.2026
Мирандес
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Санчес Лопес
Стадион:
Эстади Насьонал
Новости команд
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