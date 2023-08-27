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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Мирандес - Эспаньол
Мирандес - Эспаньол: обзор матча 27 августа 2023
Мирандес
27.08.2023, воскресенье, 20:30
Испания. Сегунда, 3 тур
0 : 1
Завершен
Эспаньол
58'
Ж. Каррерас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мирандес - Эспаньол
87'
Замена
Х. Грагера
️️️️
К. Баре
87'
Замена
Э. Экспозито
️️️️
Н. Меламед
Желтая карточка
Тачи
83'
Замена
Тачи
️️️️
M. Lachuer
78'
69'
Замена
Х. Пуадо
️️️️
Ж. Каррерас
Желтая карточка
D. Moreno
68'
67'
Желтая карточка
К. Баре
Замена
А. Годой
️️️️
И. Дурдов
62'
Замена
Д. Гомес
️️️️
J. María Alcedo
62'
58'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Каррерас
56'
Замена
С. Санчес
️️️️
Х. Ласо
47'
Желтая карточка
П. Лосано
Желтая карточка
J. María Alcedo
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мирандес
1
Луис Лопес
ВР
21
Diego Moreno
ЦЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
5
Пабло Рамон
ЦЗ
3
Juan María Alcedo
ЦЗ
6
Альваро Санц
ЦП
77
Габри Мартинес
ЦФ
6
M. Lachuer
ЦФ
7
Ильяс Чайра
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
19
Иван Дурдов
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
10
Нико Меламед
ЛВ
16
Хосе Ласо
ЛВ
10
Поль Лосано
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Мирандес
1
Ramon Juan
ВР
13
Яго Домингес
ВР
42
Джонатан Гомес
ЛЗ
3
Alejandro Barbudo Barbu
ЦЗ
5
Тачи
ЦЗ
34
Diego Rosales
ЦЗ
20
Никита Иосифов
ЛВ
28
Ekhiotz Orobio
ЦП
10
Альберто Рейна
ЦП
15
Пабло Томео
ЦП
13
Алан Годой
ЦФ
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
26
Joan Puig
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
20
Хосе Грагера
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
2
Набиль Туайзи
ЦФ
23
Антониу Рока
ЦФ
4-1-5
1
Лопес
21
5
Рамон
3
22
Барсия
6
Санц
6
19
Дурдов
77
Мартин
7
Чайра
77
Мартинес
4-2-3-1
1
Пачеко
23
Эль-Хилали
12
Калеро
6
Кабрера
5
Оливан
10
Лосано
88
Баре
17
Каррерас
10
Меламед
16
Ласо
11
Милья
3
42
Гомес
42
Гомес
3
6
5
Тачи
5
Тачи
6
19
Дурдов
13
Годой
13
Годой
19
Дурдов
10
Меламед
8
Экспозито
8
Экспозито
10
Меламед
88
Баре
20
Грагера
20
Грагера
88
Баре
17
Каррерас
7
Пуадо
7
Пуадо
17
Каррерас
16
Ласо
25
Санчес
25
Санчес
16
Ласо
Остались в запасе
Мирандес
Эспаньол
1
Ramon Juan
ВР
13
Яго Домингес
ВР
3
Alejandro Barbudo Barbu
ЦЗ
34
Diego Rosales
ЦЗ
28
Ekhiotz Orobio
ЦП
10
Альберто Рейна
ЦП
15
Пабло Томео
ЦП
20
Никита Иосифов
ЛВ
Главный тренер
Карлос Террасас
1
Жоан Гарсия
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
26
Joan Puig
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
2
Набиль Туайзи
ЦФ
23
Антониу Рока
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Остались в запасе
1
Ramon Juan
ВР
13
Яго Домингес
ВР
3
Alejandro Barbudo Barbu
ЦЗ
34
Diego Rosales
ЦЗ
28
Ekhiotz Orobio
ЦП
10
Альберто Рейна
ЦП
15
Пабло Томео
ЦП
20
Никита Иосифов
ЛВ
Остались в запасе
1
Жоан Гарсия
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
26
Joan Puig
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
2
Набиль Туайзи
ЦФ
23
Антониу Рока
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Статистика матча Мирандес - Эспаньол
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мирандес
Испания. Сегунда, 42 тур
Леганес
1 : 0
31.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Мирандес
3 : 1
24.05.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 40 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
16.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 39 тур
Мирандес
0 : 1
10.05.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 38 тур
Альмерия
4 : 2
04.05.2026
Мирандес
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
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