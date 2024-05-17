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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Мирандес - Эльче
Мирандес - Эльче: обзор матча 17 мая 2024
Мирандес
17.05.2024, пятница, 21:30
Испания. Сегунда, 40 тур
1 : 1
Завершен
Эльче
76'
П. Томео
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мирандес - Эльче
90'
+5
Желтая карточка
Н. Фернандес Меркау
90'
+1
Замена
Д. Лопес
️️️️
А. Пучмаль
Замена
А. Санц
️️️️
M. Lachuer
90'
Желтая карточка
M. Lachuer
87'
79'
Замена
Р. Мендоса
️️️️
Т. Моренте
ГОЛ! 1:0!
П. Томео
Пас отдал
M. Lachuer
76'
Желтая карточка
Д. Гомес
72'
46'
Замена
О. Плано
️️️️
М. Ньето
32'
Желтая карточка
С. Бермехо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мирандес
1
Ramon Juan
ВР
42
Джонатан Гомес
ЛЗ
5
Тачи
ЦЗ
3
Alejandro Barbudo Barbu
(К)
ЦЗ
15
Пабло Томео
ЦП
10
Альберто Рейна
ЦП
77
Карлос Мартин
ЦФ
7
Ильяс Чайра
ЦФ
6
M. Lachuer
ЦФ
77
Габри Мартинес
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
Эльче
1
Матиас Дитуро
ВР
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
6
Педро Бигас
(К)
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
32
Себастьян Мендес
ОП
17
Арнау Пучмаль
ЦП
18
Джон Дональд
ЦП
17
Серхио Бермехо
ЦП
8
Николас Кастро
АП
11
Ману Ньето
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Мирандес
58
Андони Субиаурре
ВР
1
Луис Лопес
ВР
18
David Vicente
ЦЗ
3
Juan María Alcedo
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
14
Ибраима Кебе
ОП
6
Альваро Санц
ЦП
14
Даниэль Луна
АП
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
20
D. Verdasca
ЦФ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Эльче
8
Мигель Сан Роман
ВР
4
Давид Лопес
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
34
Javi Pamies
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
32
Adam Boayar
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
4
Родриго Мендоса
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
22
Рафа Нуньес
ЦФ
10
Cristian Salvador
ЦФ
3-2-5
1
42
Гомес
3
5
Тачи
15
Томео
10
Рейна
7
Чайра
27
ла Гумина
77
Мартинес
6
77
Мартин
3-1-3-2-1
1
Дитуро
6
Бигас
12
Салинас
7
Фернандес Меркау
32
Мендес
17
Пучмаль
18
Дональд
17
Бермехо
8
Кастро
20
Моренте
11
Ньето
6
6
Санц
6
Санц
6
17
Пучмаль
4
Лопес
4
Лопес
17
Пучмаль
20
Моренте
4
Мендоса
4
Мендоса
20
Моренте
11
Ньето
20
Плано
20
Плано
11
Ньето
Остались в запасе
Мирандес
Эльче
58
Андони Субиаурре
ВР
1
Луис Лопес
ВР
18
David Vicente
ЦЗ
3
Juan María Alcedo
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
14
Ибраима Кебе
ОП
14
Даниэль Луна
АП
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
20
D. Verdasca
ЦФ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
8
Мигель Сан Роман
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
34
Javi Pamies
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
32
Adam Boayar
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
22
Рафа Нуньес
ЦФ
10
Cristian Salvador
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Остались в запасе
58
Андони Субиаурре
ВР
1
Луис Лопес
ВР
18
David Vicente
ЦЗ
3
Juan María Alcedo
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
14
Ибраима Кебе
ОП
14
Даниэль Луна
АП
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
20
D. Verdasca
ЦФ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Остались в запасе
8
Мигель Сан Роман
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
34
Javi Pamies
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
32
Adam Boayar
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
22
Рафа Нуньес
ЦФ
10
Cristian Salvador
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Статистика матча Мирандес - Эльче
2
2
Всего ударов по воротам
6
21
Удары в створ
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Нарушения
6
21
Удары мимо ворот
1
11
Блокированные удары
1
6
Матчи команд
Мирандес
Испания. Сегунда, 42 тур
Леганес
1 : 0
31.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Мирандес
3 : 1
24.05.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 40 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
16.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 39 тур
Мирандес
0 : 1
10.05.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 38 тур
Альмерия
4 : 2
04.05.2026
Мирандес
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
Главный судья:
Ruben Avalos Barrera, Spain
Стадион:
Мунисипаль де Андува
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