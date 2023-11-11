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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Мирандес - Расинг де Феррол
Мирандес - Расинг де Феррол: обзор матча 11 ноября 2023
Мирандес
11.11.2023, суббота, 20:30
Испания. Сегунда, 15 тур
0 : 2
Завершен
Расинг де Феррол
26'
Э. Пена
31'
Х. Сене
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мирандес - Расинг де Феррол
Замена
D. Moreno
️️️️
Д. Гомес
90'
+6
86'
Замена
B. Martínez
️️️️
К. Висенте
Пенальти не реализован!
А. Санц
78'
69'
Замена
S. Merino
️️️️
А. Хименес
69'
Замена
N. Sánchez
️️️️
Э. Пена
46'
Желтая карточка
М. Дельгадо
41'
Замена
Ф. Мансанара
️️️️
Д. Кастро
31'
ГОЛ! 0:2!
Х. Сене
Пас отдал
Э. Пена
26'
ГОЛ! 0:1!
Э. Пена
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мирандес
1
Ramon Juan
ВР
42
Джонатан Гомес
ЛЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
5
Пабло Рамон
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
15
Пабло Томео
ЦП
10
Альберто Рейна
ЦП
6
Альваро Санц
(К)
ЦП
77
Габри Мартинес
ЦФ
7
Ильяс Чайра
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
Расинг де Феррол
13
Ander Cantero
ВР
5
Enrique Clemente
ЦЗ
8
Хесус Берналь
ЦП
7
Карлос Висенте
ЦП
8
Эбер Пена
ЦФ
2
Серхио Куберо
ЦФ
15
Давид Кастро
ЦФ
16
Мойсес Дельгадо
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Мирандес
1
Луис Лопес
ВР
5
Тачи
ЦЗ
21
Diego Moreno
ЦЗ
3
Alejandro Barbudo Barbu
ЦЗ
20
Никита Иосифов
ЛВ
19
Иван Дурдов
ЦФ
6
M. Lachuer
ЦФ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Расинг де Феррол
1
Emilio Bernad
ВР
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
22
Brais Martínez
ЦЗ
2
Хулиан Дельмас
ЦЗ
8
Alex López
ЦП
9
Manu Justo
ЦФ
16
Фран Мансанара
ЦФ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
9
Sabin Merino
ЦФ
4-3-3
1
42
Гомес
22
Барсия
5
Рамон
22
Санчес
15
Томео
10
Рейна
6
Санц
77
Мартин
7
Чайра
77
Мартинес
1-2-5
13
5
8
Берналь
7
Висенте
15
Кастро
20
Хименес
14
Лосада
10
Сене
16
Дельгадо
42
Гомес
21
21
42
Гомес
7
Висенте
22
22
7
Висенте
15
Кастро
16
Мансанара
16
Мансанара
15
Кастро
8
Пена
23
23
8
Пена
20
Хименес
9
9
20
Хименес
Остались в запасе
Мирандес
Расинг де Феррол
1
Луис Лопес
ВР
5
Тачи
ЦЗ
3
Alejandro Barbudo Barbu
ЦЗ
20
Никита Иосифов
ЛВ
19
Иван Дурдов
ЦФ
6
M. Lachuer
ЦФ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
1
Emilio Bernad
ВР
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
2
Хулиан Дельмас
ЦЗ
8
Alex López
ЦП
9
Manu Justo
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Остались в запасе
1
Луис Лопес
ВР
5
Тачи
ЦЗ
3
Alejandro Barbudo Barbu
ЦЗ
20
Никита Иосифов
ЛВ
19
Иван Дурдов
ЦФ
6
M. Lachuer
ЦФ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Остались в запасе
1
Emilio Bernad
ВР
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
2
Хулиан Дельмас
ЦЗ
8
Alex López
ЦП
9
Manu Justo
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
Главный тренер
Алехандро Менендес
Статистика матча Мирандес - Расинг де Феррол
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Мирандес
Испания. Сегунда, 42 тур
Леганес
1 : 0
31.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Мирандес
3 : 1
24.05.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 40 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
16.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 39 тур
Мирандес
0 : 1
10.05.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 38 тур
Альмерия
4 : 2
04.05.2026
Мирандес
Расинг де Феррол
Испания. Кубок, 1/32 финала
Расинг де Феррол
0 : 2
02.12.2025
Уэска
Испания. Кубок, 1/64 финала
Лангрео
0 : 0
28.10.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 42 тур
Расинг де Феррол
0 : 2
31.05.2025
Спортинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
2 : 0
24.05.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 40 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
18.05.2025
Кадис
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Санчес Лопес
Стадион:
Мунисипаль де Андува
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