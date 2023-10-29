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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Мирандес - Картахена
Мирандес - Картахена: обзор матча 29 октября 2023
Мирандес
29.10.2023, воскресенье, 16:00
Испания. Сегунда, 13 тур
1 : 1
Завершен
Картахена
72'
К. Мартин (П)
80'
Х. Фонтан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мирандес - Картахена
90'
+11
Желтая карточка
М. Мартинес
Замена
J. María Alcedo
️️️️
К. Мартин
90'
+11
Замена
П. Томео
️️️️
А. Санц
90'
+4
90'
Желтая карточка
Д. Мусто
80'
ГОЛ! 1:1!
Х. Фонтан
Пас отдал
Д. Феррейро
77'
Замена
Д. Мусто
️️️️
Г. Верду
76'
Замена
И. Янссон
️️️️
Т. Аларкон
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Мартин
72'
61'
Замена
Д. Феррейро
️️️️
Х. Карлос
61'
Замена
У. Эмбалу
️️️️
Х. Нарваэс
30'
Желтая карточка
Т. Аларкон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мирандес
1
Ramon Juan
ВР
42
Джонатан Гомес
ЛЗ
5
Пабло Рамон
ЦЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
5
Тачи
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
6
Альваро Санц
(К)
ЦП
7
Ильяс Чайра
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
77
Габри Мартинес
ЦФ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
Картахена
13
Марк Мартинес
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
14
Иван Калеро
ЦЗ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
6
Томас Аларкон
ОП
22
Хуан Карлос
ЦП
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
8
Луис Муньос
ЦФ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Мирандес
1
Луис Лопес
ВР
3
Alejandro Barbudo Barbu
ЦЗ
3
Juan María Alcedo
ЦЗ
21
Diego Moreno
ЦЗ
20
Никита Иосифов
ЛВ
10
Альберто Рейна
ЦП
15
Пабло Томео
ЦП
13
Алан Годой
ЦФ
19
Иван Дурдов
ЦФ
6
M. Lachuer
ЦФ
Картахена
13
Raúl Lizoain
ВР
22
Кико
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
21
Исак Янссон
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
7
Давид Феррейро
ПВ
11
Умару Эмбалу
ПВ
10
Ivan Ayllon
ЦФ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
8
Хони Аламо
ЦФ
18
Дамьян Мусто
ЦФ
3-2-1-4
1
5
Рамон
22
Барсия
5
Тачи
42
Гомес
22
Санчес
6
Санц
7
Чайра
20
Мартон
77
Мартинес
77
Мартин
4-1-1-1-3
13
Мартинес
5
Верду
4
Алкала
14
Калеро
3
Фонтан
6
Аларкон
22
Карлос
20
Искьердо
12
Нарваэс
8
Муньос
9
Ортуньо
77
Мартин
3
3
77
Мартин
6
Санц
15
Томео
15
Томео
6
Санц
6
Аларкон
21
Янссон
21
Янссон
6
Аларкон
22
Карлос
7
Феррейро
7
Феррейро
22
Карлос
12
Нарваэс
11
Эмбалу
11
Эмбалу
12
Нарваэс
5
Верду
18
Мусто
18
Мусто
5
Верду
Остались в запасе
Мирандес
Картахена
1
Луис Лопес
ВР
3
Alejandro Barbudo Barbu
ЦЗ
21
Diego Moreno
ЦЗ
10
Альберто Рейна
ЦП
20
Никита Иосифов
ЛВ
13
Алан Годой
ЦФ
19
Иван Дурдов
ЦФ
6
M. Lachuer
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
13
Raúl Lizoain
ВР
22
Кико
ЦЗ
17
Микель Рико
ЦП
24
Джони
ЛВ
10
Ivan Ayllon
ЦФ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
8
Хони Аламо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Остались в запасе
1
Луис Лопес
ВР
3
Alejandro Barbudo Barbu
ЦЗ
21
Diego Moreno
ЦЗ
10
Альберто Рейна
ЦП
20
Никита Иосифов
ЛВ
13
Алан Годой
ЦФ
19
Иван Дурдов
ЦФ
6
M. Lachuer
ЦФ
Остались в запасе
13
Raúl Lizoain
ВР
22
Кико
ЦЗ
17
Микель Рико
ЦП
24
Джони
ЛВ
10
Ivan Ayllon
ЦФ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
8
Хони Аламо
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Статистика матча Мирандес - Картахена
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Мирандес
Испания. Сегунда, 42 тур
Леганес
1 : 0
31.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Мирандес
3 : 1
24.05.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 40 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
16.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 39 тур
Мирандес
0 : 1
10.05.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 38 тур
Альмерия
4 : 2
04.05.2026
Мирандес
Картахена
Испания. Кубок, 1/32 финала
Картахена
1 : 2
04.12.2025
Валенсия
Испания. Кубок, 1/64 финала
Пуэнте-Генил
0 : 1
29.10.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 42 тур
Картахена
1 : 3
01.06.2025
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Спортинг
3 : 2
25.05.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 40 тур
Картахена
1 : 0
17.05.2025
Тенерифе
Информация о матче
Главный судья:
Сауль Айс Рейг
Стадион:
Мунисипаль де Андува
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