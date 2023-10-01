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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Сарагоса - Мирандес
Сарагоса - Мирандес: обзор матча 01 октября 2023
Сарагоса
01.10.2023, воскресенье, 19:30
Испания. Сегунда, 8 тур
0 : 1
Завершен
Мирандес
88'
J. Amador (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сарагоса - Мирандес
90'
+4
Желтая карточка
И. Дурдов
Желтая карточка
С. Моуриньо
90'
+1
Замена
С. Бермехо
️️️️
М. Меса
90'
+1
88'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
J. Amador
79'
Замена
Тачи
️️️️
П. Томео
Замена
В. Мольехо
️️️️
Х. Валера
73'
Замена
С. Моуриньо
️️️️
Q. Lecoeuche
73'
Замена
М. Вальехо
️️️️
И. Асон
69'
Замена
М. Агуадо
️️️️
Т. Мойя
69'
67'
Замена
А. Санц
️️️️
М. Баэса
56'
Замена
D. Moreno
️️️️
Р. Санчес
Красная карточка
С. Энрих
45'
+2
44'
Желтая карточка
Р. Санчес
Желтая карточка
J. Amador
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
1
Cristian Álvarez
ВР
38
Andrés Borge Martín
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
15
Jair Amador
ЦЗ
20
Тони Мойя
ЦП
16
Хауме Грау
ЦП
20
Иван Асон
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
11
Майкель Меса
ЦФ
11
Херман Валера
ЦФ
13
Quentin Lecoeuche
ЦФ
Мирандес
1
Луис Лопес
ВР
5
Пабло Рамон
ЦЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
3
Alejandro Barbudo Barbu
ЦЗ
3
Juan María Alcedo
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
10
Альберто Рейна
ЦП
15
Пабло Томео
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
77
Габри Мартинес
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
Сарагоса
16
Гаэтан Пуссен
ВР
13
Даниэль Ребольо
ВР
6
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
2
Marcos Luna
ЦЗ
2
Juan Sebastian Serrano
ЦЗ
22
Льюис Лопес
ЦЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
17
Серхио Бермехо
ЦП
18
Марк Агуадо
ЦП
26
Alberto Vaquero
ЦП
11
Виктор Мольехо
ПВ
12
Синан Бакиш
ЦФ
Мирандес
1
Ramon Juan
ВР
42
Джонатан Гомес
ЛЗ
21
Diego Moreno
ЦЗ
5
Тачи
ЦЗ
20
Никита Иосифов
ЛВ
6
Альваро Санц
ЦП
13
Алан Годой
ЦФ
19
Иван Дурдов
ЦФ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
7
Ильяс Чайра
ЦФ
3-2-5
1
38
16
Франкес
15
20
Мойя
16
Грау
9
Энрих
13
11
Валера
11
Меса
20
Асон
3-2-2-1-2
1
Лопес
22
Барсия
3
3
22
Санчес
5
Рамон
10
Рейна
15
Томео
8
Баэса
77
Мартин
77
Мартинес
13
6
Моуриньо
6
Моуриньо
13
11
Меса
17
Бермехо
17
Бермехо
11
Меса
20
Мойя
18
Агуадо
18
Агуадо
20
Мойя
20
Асон
21
Вальехо
21
Вальехо
20
Асон
11
Валера
11
Мольехо
11
Мольехо
11
Валера
22
Санчес
21
21
22
Санчес
15
Томео
5
Тачи
5
Тачи
15
Томео
8
Баэса
6
Санц
6
Санц
8
Баэса
Остались в запасе
Сарагоса
Мирандес
16
Гаэтан Пуссен
ВР
13
Даниэль Ребольо
ВР
2
Marcos Luna
ЦЗ
2
Juan Sebastian Serrano
ЦЗ
22
Льюис Лопес
ЦЗ
26
Alberto Vaquero
ЦП
12
Синан Бакиш
ЦФ
1
Ramon Juan
ВР
42
Джонатан Гомес
ЛЗ
20
Никита Иосифов
ЛВ
13
Алан Годой
ЦФ
19
Иван Дурдов
ЦФ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
7
Ильяс Чайра
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
Остались в запасе
16
Гаэтан Пуссен
ВР
13
Даниэль Ребольо
ВР
2
Marcos Luna
ЦЗ
2
Juan Sebastian Serrano
ЦЗ
22
Льюис Лопес
ЦЗ
26
Alberto Vaquero
ЦП
12
Синан Бакиш
ЦФ
Остались в запасе
1
Ramon Juan
ВР
42
Джонатан Гомес
ЛЗ
20
Никита Иосифов
ЛВ
13
Алан Годой
ЦФ
19
Иван Дурдов
ЦФ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
7
Ильяс Чайра
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
Статистика матча Сарагоса - Мирандес
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Мирандес
Испания. Сегунда, 42 тур
Леганес
1 : 0
31.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Мирандес
3 : 1
24.05.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 40 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
16.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 39 тур
Мирандес
0 : 1
10.05.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 38 тур
Альмерия
4 : 2
04.05.2026
Мирандес
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