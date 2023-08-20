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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Спортинг - Мирандес
Спортинг - Мирандес: обзор матча 20 августа 2023
Спортинг
20.08.2023, воскресенье, 20:30
Испания. Сегунда, 2 тур
3 : 0
Завершен
Мирандес
27'
Х. Отеро
34'
У. Джурджевич
38'
Г. Кампос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Мирандес
Желтая карточка
Д. Санчес
85'
Замена
К. Ривера
️️️️
Н. Мартин
82'
Замена
Д. Санчес
️️️️
P. Garcia
82'
68'
Замена
Д. Гомес
️️️️
J. María Alcedo
Замена
E. Lozano
️️️️
Х. Отеро
68'
68'
Замена
Тачи
️️️️
А. Санц
Замена
I. Jeraldino
️️️️
Х. Хассан
68'
Желтая карточка
A. Pascanu
62'
Замена
Ф. Вильяльба
️️️️
Г. Кампос
59'
54'
Замена
И. Дурдов
️️️️
А. Годой
45'
+3
Желтая карточка
А. Годой
ГОЛ! 3:0!
Г. Кампос
Пас отдал
A. Pascanu
38'
ГОЛ! 2:0!
У. Джурджевич
Пас отдал
Х. Отеро
34'
ГОЛ! 1:0!
Х. Отеро
27'
26'
Желтая карточка
A. Barbudo Barbu
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Рубен Янес
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
6
Начо Мартин
ЦП
7
Гаспар Кампос
ЦП
23
Хессем Хассан
ПВ
5
A. Pascanu
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
28
Ignacio Mendez
ЦФ
3
P. Garcia
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Мирандес
1
Луис Лопес
ВР
21
Diego Moreno
ЦЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
3
Alejandro Barbudo Barbu
ЦЗ
3
Juan María Alcedo
ЦЗ
20
Никита Иосифов
ЛВ
6
Альваро Санц
ЦП
10
Альберто Рейна
ЦП
77
Карлос Мартин
ЦФ
77
Габри Мартинес
ЦФ
13
Алан Годой
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
Спортинг
13
Кристиан Жоэль
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
5
Диего Санчес
ЛЗ
24
Карлос Искьердос
ЦЗ
2
Enol Coto
ЦЗ
29
Alejandro Lozano
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
40
Джонатан Варан
ЦП
33
Jordan Carillo Rodriguez
ЦП
21
Фран Вильяльба
ЦФ
20
Esteban Lozano
ЦФ
20
Ignacio Jeraldino
ЦФ
Мирандес
1
Ramon Juan
ВР
42
Джонатан Гомес
ЛЗ
5
Тачи
ЦЗ
5
Пабло Рамон
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
15
Пабло Томео
ЦП
7
Ильяс Чайра
ЦФ
19
Иван Дурдов
ЦФ
2-2-1-5
1
Янес
44
Инсуа
44
Пьер
6
Мартин
7
Кампос
23
Хассан
32
Джурджевич
3
28
19
Отеро
5
4-2-1-3
1
Лопес
22
Барсия
3
3
21
6
Санц
10
Рейна
20
Иосифов
13
Годой
77
Мартинес
77
Мартин
3
5
Санчес
5
Санчес
3
6
Мартин
17
Ривера
17
Ривера
6
Мартин
7
Кампос
21
Вильяльба
21
Вильяльба
7
Кампос
19
Отеро
20
20
19
Отеро
23
Хассан
20
20
23
Хассан
3
42
Гомес
42
Гомес
3
6
Санц
5
Тачи
5
Тачи
6
Санц
13
Годой
19
Дурдов
19
Дурдов
13
Годой
Остались в запасе
Спортинг
Мирандес
13
Кристиан Жоэль
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
24
Карлос Искьердос
ЦЗ
2
Enol Coto
ЦЗ
29
Alejandro Lozano
ЦП
40
Джонатан Варан
ЦП
33
Jordan Carillo Rodriguez
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
1
Ramon Juan
ВР
5
Пабло Рамон
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
15
Пабло Томео
ЦП
7
Ильяс Чайра
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
Остались в запасе
13
Кристиан Жоэль
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
24
Карлос Искьердос
ЦЗ
2
Enol Coto
ЦЗ
29
Alejandro Lozano
ЦП
40
Джонатан Варан
ЦП
33
Jordan Carillo Rodriguez
ЦП
Остались в запасе
1
Ramon Juan
ВР
5
Пабло Рамон
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
15
Пабло Томео
ЦП
7
Ильяс Чайра
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Карлос Террасас
Статистика матча Спортинг - Мирандес
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Мирандес
Испания. Сегунда, 42 тур
Леганес
1 : 0
31.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Мирандес
3 : 1
24.05.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 40 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
16.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 39 тур
Мирандес
0 : 1
10.05.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 38 тур
Альмерия
4 : 2
04.05.2026
Мирандес
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