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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Вальядолид - Мирандес
Вальядолид - Мирандес: обзор матча 08 октября 2023
Вальядолид
08.10.2023, воскресенье, 17:15
Испания. Сегунда, 10 тур
3 : 2
Завершен
Мирандес
83'
М. Силла
87'
М. Силла
90+9'
С. Эскудеро
51'
И. Дурдов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вальядолид - Мирандес
ГОЛ! 3:1!
С. Эскудеро
90'
+9
Замена
С. де ла Хос
️️️️
М. Андре
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
М. Силла
Пас отдал
И. Санчес
87'
Желтая карточка
Х. Монтиэль
86'
Замена
I. Bikoue
️️️️
С. Юрич
85'
84'
Замена
Д. Гомес
️️️️
А. Санц
ГОЛ! 1:1!
М. Силла
83'
Замена
И. Санчес
️️️️
Р. Кенеди
63'
Замена
Х. Монтиэль
️️️️
Г. Энрике
63'
60'
Замена
А. Годой
️️️️
И. Дурдов
60'
Замена
D. Moreno
️️️️
Р. Санчес
51'
ГОЛ! 0:1!
И. Дурдов
Пас отдал
К. Мартин
41'
Желтая карточка
A. Barbudo Barbu
Желтая карточка
С. Эскудеро
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
12
Джон
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
24
Станко Юрич
ОП
6
Мончу
ЦП
10
Маркос Андре
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Мирандес
1
Ramon Juan
ВР
22
Серхио Барсия
ЦЗ
3
Alejandro Barbudo Barbu
ЦЗ
5
Пабло Рамон
ЦЗ
3
Juan María Alcedo
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
10
Альберто Рейна
ЦП
15
Пабло Томео
ЦП
6
Альваро Санц
ЦП
19
Иван Дурдов
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
15
Хави Санчес
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
9
Хони Монтиэль
ЦП
23
Виктор Месегер
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
23
Ануар
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
30
Бабатунде Акинсола
ЦФ
26
A. Quintana
ЦФ
19
Ivan Bikoue
ЦФ
Мирандес
1
Луис Лопес
ВР
42
Джонатан Гомес
ЛЗ
5
Тачи
ЦЗ
21
Diego Moreno
ЦЗ
20
Никита Иосифов
ЛВ
8
Мигель Баэса
АП
7
Ильяс Чайра
ЦФ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
77
Габри Мартинес
ЦФ
13
Алан Годой
ЦФ
3-3-1-1-2
12
Джон
13
Энрике
22
Бойомо
4
Торрес
18
Эскудеро
24
Юрич
2
Перес
6
Мончу
29
Кенеди
14
Силла
10
Андре
3-2-3-2
1
3
5
Рамон
3
22
Санчес
22
Барсия
10
Рейна
15
Томео
6
Санц
77
Мартин
19
Дурдов
13
Энрике
9
Монтиэль
9
Монтиэль
13
Энрике
10
Андре
17
де ла Хос
17
де ла Хос
10
Андре
29
Кенеди
10
Санчес
10
Санчес
29
Кенеди
24
Юрич
19
19
24
Юрич
6
Санц
42
Гомес
42
Гомес
6
Санц
22
Санчес
21
21
22
Санчес
19
Дурдов
13
Годой
13
Годой
19
Дурдов
Остались в запасе
Вальядолид
Мирандес
1
Жорди Масип
ВР
15
Хави Санчес
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
23
Виктор Месегер
ЦП
23
Ануар
ЦП
30
Бабатунде Акинсола
ЦФ
26
A. Quintana
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
1
Луис Лопес
ВР
5
Тачи
ЦЗ
8
Мигель Баэса
АП
20
Никита Иосифов
ЛВ
7
Ильяс Чайра
ЦФ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
77
Габри Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
Остались в запасе
1
Жорди Масип
ВР
15
Хави Санчес
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
23
Виктор Месегер
ЦП
23
Ануар
ЦП
30
Бабатунде Акинсола
ЦФ
26
A. Quintana
ЦФ
Остались в запасе
1
Луис Лопес
ВР
5
Тачи
ЦЗ
8
Мигель Баэса
АП
20
Никита Иосифов
ЛВ
7
Ильяс Чайра
ЦФ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
77
Габри Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Главный тренер
Карлос Террасас
Статистика матча Вальядолид - Мирандес
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Мирандес
Испания. Сегунда, 42 тур
Леганес
1 : 0
31.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Мирандес
3 : 1
24.05.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 40 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
16.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 39 тур
Мирандес
0 : 1
10.05.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 38 тур
Альмерия
4 : 2
04.05.2026
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