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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Мирандес - Леганес
Мирандес - Леганес: обзор матча 24 сентября 2023
Мирандес
24.09.2023, воскресенье, 19:30
Испания. Сегунда, 7 тур
1 : 3
Завершен
Леганес
44'
Н. Джуара
56'
М. де ла Фуэнте
90+5'
Д. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мирандес - Леганес
90'
+5
ГОЛ! 0:3!
Д. Гарсия
90'
+4
Желтая карточка
А. Ньом
82'
Замена
И. Ундабаррена
️️️️
Н. Джуара
Замена
И. Дурдов
️️️️
А. Санц
79'
75'
Замена
Д. Раба
️️️️
М. де ла Фуэнте
Замена
D. Moreno
️️️️
Р. Санчес
67'
56'
ГОЛ! 0:2!
М. де ла Фуэнте
51'
Замена
С. Сиссе
️️️️
L. Perea
44'
ГОЛ! 0:1!
Н. Джуара
Желтая карточка
Тачи
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мирандес
1
Луис Лопес
ВР
22
Серхио Барсия
ЦЗ
5
Пабло Рамон
ЦЗ
5
Тачи
ЦЗ
3
Juan María Alcedo
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
6
Альваро Санц
ЦП
7
Ильяс Чайра
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
77
Габри Мартинес
ЦФ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
Леганес
13
Диего Конде
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
55
Серхио Гонсалес
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
91
Иван Нею
ОП
14
Хулиан Чикко
ЦП
6
Luis Perea
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
9
Диего Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Мирандес
1
Ramon Juan
ВР
42
Джонатан Гомес
ЛЗ
21
Diego Moreno
ЦЗ
3
Alejandro Barbudo Barbu
ЦЗ
20
Никита Иосифов
ЛВ
15
Пабло Томео
ЦП
10
Альберто Рейна
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
13
Алан Годой
ЦФ
19
Иван Дурдов
ЦФ
Леганес
36
Альвин Абахас
ВР
20
Хосема
ЦЗ
6
Lalo Aguilar
ЦЗ
4
Abzi Diyaeddine
ЦЗ
11
Наим Гарсия
ЦП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
8
Икер Ундабаррена
ЦП
28
Оскар Уренья
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
13
Dani Jimenez
ЦФ
3-2-1-4
1
Лопес
5
Рамон
5
Тачи
3
22
Барсия
22
Санчес
6
Санц
7
Чайра
20
Мартон
77
Мартинес
77
Мартин
4-1-3-2
13
Конде
12
Ньом
55
Гонсалес
23
Саэнс
15
Франкеса
91
Нею
14
Чикко
6
7
Джуара
9
Гарсия
24
де ла Фуэнте
22
Санчес
21
21
22
Санчес
6
Санц
19
Дурдов
19
Дурдов
6
Санц
6
8
Сиссе
8
Сиссе
6
7
Джуара
8
Ундабаррена
8
Ундабаррена
7
Джуара
24
де ла Фуэнте
19
Раба
19
Раба
24
де ла Фуэнте
Остались в запасе
Мирандес
Леганес
1
Ramon Juan
ВР
42
Джонатан Гомес
ЛЗ
3
Alejandro Barbudo Barbu
ЦЗ
15
Пабло Томео
ЦП
10
Альберто Рейна
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
20
Никита Иосифов
ЛВ
13
Алан Годой
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
36
Альвин Абахас
ВР
20
Хосема
ЦЗ
6
Lalo Aguilar
ЦЗ
4
Abzi Diyaeddine
ЦЗ
11
Наим Гарсия
ЦП
28
Оскар Уренья
ПВ
13
Dani Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Остались в запасе
1
Ramon Juan
ВР
42
Джонатан Гомес
ЛЗ
3
Alejandro Barbudo Barbu
ЦЗ
15
Пабло Томео
ЦП
10
Альберто Рейна
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
20
Никита Иосифов
ЛВ
13
Алан Годой
ЦФ
Остались в запасе
36
Альвин Абахас
ВР
20
Хосема
ЦЗ
6
Lalo Aguilar
ЦЗ
4
Abzi Diyaeddine
ЦЗ
11
Наим Гарсия
ЦП
28
Оскар Уренья
ПВ
13
Dani Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
Главный тренер
Игор Ока
Статистика матча Мирандес - Леганес
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мирандес
Испания. Сегунда, 42 тур
Леганес
1 : 0
31.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Мирандес
3 : 1
24.05.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 40 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
16.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 39 тур
Мирандес
0 : 1
10.05.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 38 тур
Альмерия
4 : 2
04.05.2026
Мирандес
Леганес
Испания. Сегунда, 17 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
05.12.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
0 : 0
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
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