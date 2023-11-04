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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Леванте - Мирандес
Леванте - Мирандес: обзор матча 04 ноября 2023
Леванте
04.11.2023, суббота, 20:30
Испания. Сегунда, 14 тур
2 : 0
Завершен
Мирандес
26'
Г. Кочорашвили
62'
П. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Леванте - Мирандес
Желтая карточка
Р. Везо
90'
+10
Красная карточка
С. Лосано
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
А. Годой
Замена
А. Блеса
️️️️
П. Мартинес
81'
78'
Желтая карточка
Д. Гомес
Желтая карточка
М. Булдини
74'
Замена
Ó. Clemente
️️️️
И. Ромеро
73'
62'
Желтая карточка
П. Томео
ГОЛ! 2:0!
П. Мартинес
62'
Замена
Р. Ибаньес
️️️️
К. Альварес
57'
Желтая карточка
А. де ла Фуэнте
56'
Красная карточка
Р. Бруге
56'
Замена
А. де ла Фуэнте
️️️️
А. Капа
46'
Желтая карточка
А. Капа
29'
ГОЛ! 1:0!
Г. Кочорашвили
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
25
Жоан Фемениас
ВР
21
Серхио Поштиго
(К)
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
18
Пабло Мартинес
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
7
Рохер Бруге
ПВ
9
Иван Ромеро
ЦФ
9
Мохамед Булдини
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Мирандес
1
Ramon Juan
ВР
42
Джонатан Гомес
ЛЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
5
Пабло Рамон
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
15
Пабло Томео
ЦП
6
Альваро Санц
(К)
ЦП
10
Альберто Рейна
ЦП
77
Карлос Мартин
ЦФ
77
Габри Мартинес
ЦФ
7
Ильяс Чайра
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
Леванте
32
Алехандро Примо
ВР
31
Xavi Grande
ЦЗ
41
Marcos Navarro
ЦЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
14
Edgar Alcaniz
ЦП
21
Серхио Лосано
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
16
Алехандро Блеса
ЦП
10
Óscar Clemente
ЦП
99
Дани Гомес
ЦФ
Мирандес
1
Луис Лопес
ВР
3
Juan María Alcedo
ЦЗ
21
Diego Moreno
ЦЗ
3
Alejandro Barbudo Barbu
ЦЗ
5
Тачи
ЦЗ
6
M. Lachuer
ЦФ
13
Алан Годой
ЦФ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
19
Иван Дурдов
ЦФ
4-2-2-2
25
Фемениас
21
Поштиго
21
Рубен Везо
3
Муньос
2
Капа
8
Кочорашвили
18
Мартинес
8
Альварес
7
Бруге
9
Булдини
9
Ромеро
4-3-3
1
22
Санчес
22
Барсия
5
Рамон
42
Гомес
15
Томео
6
Санц
10
Рейна
7
Чайра
77
Мартинес
77
Мартин
2
Капа
4
де ла Фуэнте
4
де ла Фуэнте
2
Капа
8
Альварес
20
Ибаньес
20
Ибаньес
8
Альварес
18
Мартинес
16
Блеса
16
Блеса
18
Мартинес
9
Ромеро
10
10
9
Ромеро
Остались в запасе
Леванте
Мирандес
32
Алехандро Примо
ВР
31
Xavi Grande
ЦЗ
41
Marcos Navarro
ЦЗ
14
Edgar Alcaniz
ЦП
21
Серхио Лосано
ЦП
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
1
Луис Лопес
ВР
3
Juan María Alcedo
ЦЗ
21
Diego Moreno
ЦЗ
3
Alejandro Barbudo Barbu
ЦЗ
5
Тачи
ЦЗ
6
M. Lachuer
ЦФ
13
Алан Годой
ЦФ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
19
Иван Дурдов
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
Остались в запасе
32
Алехандро Примо
ВР
31
Xavi Grande
ЦЗ
41
Marcos Navarro
ЦЗ
14
Edgar Alcaniz
ЦП
21
Серхио Лосано
ЦП
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
99
Дани Гомес
ЦФ
Остались в запасе
1
Луис Лопес
ВР
3
Juan María Alcedo
ЦЗ
21
Diego Moreno
ЦЗ
3
Alejandro Barbudo Barbu
ЦЗ
5
Тачи
ЦЗ
6
M. Lachuer
ЦФ
13
Алан Годой
ЦФ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
19
Иван Дурдов
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Главный тренер
Карлос Террасас
Статистика матча Леванте - Мирандес
4
2
3
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 15 тур
Райо Вальекано
- : -
05.12.2026
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
1 : 3
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Мирандес
Испания. Сегунда, 42 тур
Леганес
1 : 0
31.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Мирандес
3 : 1
24.05.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 40 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
16.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 39 тур
Мирандес
0 : 1
10.05.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 38 тур
Альмерия
4 : 2
04.05.2026
Мирандес
Информация о матче
Главный судья:
Raul Martin Gonzalez Frances, Spain
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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