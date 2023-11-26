Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Сегунда
Мирандес - Овьедо
Мирандес - Овьедо: обзор матча 26 ноября 2023
Мирандес
26.11.2023, воскресенье, 18:15
Испания. Сегунда, 17 тур
2 : 1
Завершен
Овьедо
86'
Борха
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мирандес - Овьедо
86'
ГОЛ! 0:1!
Борха
Замена
П. Томео
️️️️
Тачи
78'
Замена
M. Lachuer
️️️️
А. Санц
73'
71'
Замена
Р. Ибарра
️️️️
В. Росада
71'
Замена
В. Камараса
️️️️
Луисми
60'
Желтая карточка
Д. Кальво
60'
Замена
Алемао
️️️️
Х. Сеоане
Желтая карточка
Тачи
43'
34'
Желтая карточка
А. Бретонес
28'
Желтая карточка
Д. Костас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мирандес
1
Ramon Juan
ВР
42
Джонатан Гомес
ЛЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
5
Пабло Рамон
ЦЗ
5
Тачи
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
10
Альберто Рейна
ЦП
6
Альваро Санц
(К)
ЦП
20
Хавьер Мартон
ЦФ
7
Ильяс Чайра
ЦФ
77
Габри Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
Овьедо
13
Лео Роман
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
19
Луисми
ЦП
18
Паулино де ла Фуэнте
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
17
Вити Росада
ПВ
17
Борха
(К)
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Мирандес
1
Луис Лопес
ВР
3
Juan María Alcedo
ЦЗ
3
Alejandro Barbudo Barbu
ЦЗ
21
Diego Moreno
ЦЗ
20
Никита Иосифов
ЛВ
15
Пабло Томео
ЦП
77
Карлос Мартин
ЦФ
6
M. Lachuer
ЦФ
13
Алан Годой
ЦФ
19
Иван Дурдов
ЦФ
Овьедо
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
15
Ойер Луэнго
ЦЗ
6
Джимми Суарес
ЦП
10
Sebas Moyano
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
10
Ромарио Ибарра
ЦП
86
Алекс Кардеро
АП
9
Алемао
ЦФ
28
Mario Sesé
ЦФ
38
Masca
ЦФ
3-2-2-3
1
22
Барсия
5
Рамон
5
Тачи
42
Гомес
22
Санчес
10
Рейна
6
Санц
77
Мартинес
7
Чайра
20
Мартон
3-1-3-2-1
13
Роман
17
Ахиядо
12
Кальво
4
Костас
11
Коломбатто
19
Луисми
18
де ла Фуэнте
20
Сеоане
17
Росада
23
Бретонес
17
Борха
5
Тачи
15
Томео
15
Томео
5
Тачи
6
Санц
6
6
6
Санц
19
Луисми
6
Камараса
6
Камараса
19
Луисми
17
Росада
10
Ибарра
10
Ибарра
17
Росада
20
Сеоане
9
Алемао
9
Алемао
20
Сеоане
Остались в запасе
Мирандес
Овьедо
1
Луис Лопес
ВР
3
Juan María Alcedo
ЦЗ
3
Alejandro Barbudo Barbu
ЦЗ
21
Diego Moreno
ЦЗ
20
Никита Иосифов
ЛВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
13
Алан Годой
ЦФ
19
Иван Дурдов
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
15
Ойер Луэнго
ЦЗ
6
Джимми Суарес
ЦП
10
Sebas Moyano
ЦП
86
Алекс Кардеро
АП
28
Mario Sesé
ЦФ
38
Masca
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
1
Луис Лопес
ВР
3
Juan María Alcedo
ЦЗ
3
Alejandro Barbudo Barbu
ЦЗ
21
Diego Moreno
ЦЗ
20
Никита Иосифов
ЛВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
13
Алан Годой
ЦФ
19
Иван Дурдов
ЦФ
Остались в запасе
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
15
Ойер Луэнго
ЦЗ
6
Джимми Суарес
ЦП
10
Sebas Moyano
ЦП
86
Алекс Кардеро
АП
28
Mario Sesé
ЦФ
38
Masca
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Мирандес - Овьедо
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Мирандес
Испания. Сегунда, 42 тур
Леганес
1 : 0
31.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Мирандес
3 : 1
24.05.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 40 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
16.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 39 тур
Мирандес
0 : 1
10.05.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 38 тур
Альмерия
4 : 2
04.05.2026
Мирандес
Овьедо
Испания. Сегунда, 16 тур
Овьедо
- : -
30.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
3 : 0
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Информация о матче
Главный судья:
Андрес Фуэнтес Молина
Стадион:
Мунисипаль де Андува
Новости команд
Все
Мирандес
Овьедо
Рауль впервые в тренерской карьере получил взрослую команду
9 ноября
3
У «Спартака» сорвался трансфер игрока сборной Уругвая
29 июля
6
«Динамо» заинтересовалось марокканцем из Сегунды
23 июля
Названа сумма, которую «Лион» требует от «Спартака» за Виньяса
22 июля
9
Уругваец Виньяс согласился перейти в «Спартак»
22 июля
7
Определились финалисты плей-офф за последнюю путевку в Примеру
2025.06.13 08:57
В Сегунде определился второй клуб, вышедший в Примеру, и все участники плей-офф
2025.06.03 10:56
1
Российский нападающий дебютировал в Сегунде
2024.08.17 20:16
1
Иосифов сменил один испанский клуб на другой
2024.01.19 22:39
3
Иосифов нашел новый клуб в Испании после ухода из «Вильярреала»
2023.07.05 13:53
Рауль впервые в тренерской карьере получил взрослую команду
9 ноября
3
У «Спартака» сорвался трансфер игрока сборной Уругвая
29 июля
6
«Динамо» заинтересовалось марокканцем из Сегунды
23 июля
Названа сумма, которую «Лион» требует от «Спартака» за Виньяса
22 июля
9
Уругваец Виньяс согласился перейти в «Спартак»
22 июля
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+