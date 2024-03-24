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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Мирандес - Сарагоса
Мирандес - Сарагоса: обзор матча 24 марта 2024
Мирандес
24.03.2024, воскресенье, 20:30
Испания. Сегунда, 32 тур
0 : 0
Завершен
Сарагоса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мирандес - Сарагоса
Замена
M. Lachuer
️️️️
А. Санц
87'
Желтая карточка
J. María Alcedo
82'
77'
Замена
М. Вальехо
️️️️
М. Меса
77'
Замена
P. Sans
️️️️
Х. Валера
Замена
А. ла Гумина
️️️️
К. Мартин
71'
66'
Замена
И. Асон
️️️️
С. Бакиш
Желтая карточка
Тачи
65'
34'
Желтая карточка
С. Бакиш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мирандес
1
Ramon Juan
ВР
42
Джонатан Гомес
ЛЗ
5
Пабло Рамон
ЦЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
3
Alejandro Barbudo Barbu
(К)
ЦЗ
5
Тачи
ЦЗ
10
Альберто Рейна
ЦП
6
Альваро Санц
ЦП
77
Габри Мартинес
ЦФ
7
Ильяс Чайра
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
Сарагоса
13
Эдгар Бадия
ВР
6
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
22
Льюис Лопес
ЦЗ
15
Jair Amador
(К)
ЦЗ
18
Марк Агуадо
ЦП
20
Тони Мойя
ЦП
11
Майкель Меса
АП
33
Адриан Лисо
ЦФ
13
Quentin Lecoeuche
ЦФ
11
Херман Валера
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
Мирандес
58
Андони Субиаурре
ВР
1
Луис Лопес
ВР
3
Juan María Alcedo
ЦЗ
18
David Vicente
ЦЗ
14
Ибраима Кебе
ОП
15
Пабло Томео
ЦП
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
20
D. Verdasca
ЦФ
6
M. Lachuer
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Сарагоса
13
Даниэль Ребольо
ВР
16
Гаэтан Пуссен
ВР
15
Фран Гамес
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
26
Alberto Vaquero
ЦП
16
Хауме Грау
ЦП
11
Pau Sans
ЦФ
20
Иван Асон
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
3-2-2-3
1
22
Барсия
3
5
Тачи
42
Гомес
5
Рамон
10
Рейна
6
Санц
77
Мартин
7
Чайра
77
Мартинес
3-2-1-4
13
Бадия
6
Моуриньо
22
Лопес
15
18
Агуадо
20
Мойя
11
Меса
12
Бакиш
11
Валера
13
33
Лисо
6
Санц
6
6
6
Санц
77
Мартин
27
ла Гумина
27
ла Гумина
77
Мартин
11
Меса
21
Вальехо
21
Вальехо
11
Меса
11
Валера
11
11
11
Валера
12
Бакиш
20
Асон
20
Асон
12
Бакиш
Остались в запасе
Мирандес
Сарагоса
58
Андони Субиаурре
ВР
1
Луис Лопес
ВР
3
Juan María Alcedo
ЦЗ
18
David Vicente
ЦЗ
14
Ибраима Кебе
ОП
15
Пабло Томео
ЦП
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
20
D. Verdasca
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
13
Даниэль Ребольо
ВР
16
Гаэтан Пуссен
ВР
15
Фран Гамес
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
26
Alberto Vaquero
ЦП
16
Хауме Грау
ЦП
9
Серхио Энрих
ЦФ
Остались в запасе
58
Андони Субиаурре
ВР
1
Луис Лопес
ВР
3
Juan María Alcedo
ЦЗ
18
David Vicente
ЦЗ
14
Ибраима Кебе
ОП
15
Пабло Томео
ЦП
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
20
D. Verdasca
ЦФ
Остались в запасе
13
Даниэль Ребольо
ВР
16
Гаэтан Пуссен
ВР
15
Фран Гамес
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
26
Alberto Vaquero
ЦП
16
Хауме Грау
ЦП
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
Статистика матча Мирандес - Сарагоса
2
1
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
11
9
Офсайды
4
1
Количество передач
362
422
Сейвы
3
2
Точность передач %
76
81
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
1
3
Матчи команд
Мирандес
Испания. Сегунда, 42 тур
Леганес
1 : 0
31.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Мирандес
3 : 1
24.05.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 40 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
16.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 39 тур
Мирандес
0 : 1
10.05.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 38 тур
Альмерия
4 : 2
04.05.2026
Мирандес
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Miguel Gonzalez Diaz, Spain
Стадион:
Мунисипаль де Андува
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