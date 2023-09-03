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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Уэска - Мирандес
Уэска - Мирандес: обзор матча 03 сентября 2023
Уэска
03.09.2023, воскресенье, 22:00
Испания. Сегунда, 4 тур
1 : 1
Завершен
Мирандес
56'
Х. Мартинес
84'
К. Мартин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уэска - Мирандес
90'
+7
Желтая карточка
А. Санц
Замена
А. Бальбоа
️️️️
I. Kortajarena
90'
+3
Желтая карточка
O. Sielva
90'
90'
Желтая карточка
A. Barbudo Barbu
90'
Замена
П. Томео
️️️️
Тачи
Замена
Х. Ньето
️️️️
Ж. Валентин
85'
84'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Мартин
Вторая желтая
Х. Пулидо
82'
Желтая карточка
Х. Пулидо
80'
72'
Замена
Р. Санчес
️️️️
D. Moreno
Замена
R. Tresaco
️️️️
Х. Муньос
67'
Замена
E. Lombardo
️️️️
Х. Мартинес
67'
ГОЛ! 1:0!
Х. Мартинес
56'
56'
Замена
И. Дурдов
️️️️
А. Годой
46'
Желтая карточка
А. Годой
Замена
I. Vilarrasa
️️️️
I. Martos
46'
30'
Желтая карточка
Тачи
Желтая карточка
I. Martos
15'
Желтая карточка
I. Kortajarena
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
15
Miguel Loureiro
ЦЗ
5
Жереми Бласко
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
23
Oscar Sielva
ЦП
10
Iker Kortajarena
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
3
I. Martos
ЦФ
14
Жерард Валентин
ЦФ
20
Самуэль Обенг
ЦФ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Мирандес
1
Луис Лопес
ВР
5
Пабло Рамон
ЦЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
3
Juan María Alcedo
ЦЗ
5
Тачи
ЦЗ
21
Diego Moreno
ЦЗ
6
Альваро Санц
ЦП
7
Ильяс Чайра
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
77
Габри Мартинес
ЦФ
13
Алан Годой
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
Уэска
1
Хуан Перес
ВР
2
Хуанхо Ньето
ЦП
7
Ману Рико
ЦП
7
Enzo Lombardo
ЦП
16
Алекс Бальбоа
ЦП
3
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
31
Diego Aznar
ЦФ
20
Rafael Tresaco
ЦФ
80
Hugo Vallejo
ЦФ
Мирандес
1
Ramon Juan
ВР
42
Джонатан Гомес
ЛЗ
3
Alejandro Barbudo Barbu
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
20
Никита Иосифов
ЛВ
10
Альберто Рейна
ЦП
15
Пабло Томео
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
19
Иван Дурдов
ЦФ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
3-2-1-4
25
Фернандес
15
5
Бласко
5
Пулидо
23
10
24
Мартинес
3
11
Муньос
20
Обенг
14
Валентин
3-2-1-4
1
Лопес
3
5
Тачи
21
5
Рамон
22
Барсия
6
Санц
13
Годой
77
Мартинес
77
Мартин
7
Чайра
14
Валентин
2
Ньето
2
Ньето
14
Валентин
24
Мартинес
7
7
24
Мартинес
10
16
Бальбоа
16
Бальбоа
10
3
3
3
3
11
Муньос
20
20
11
Муньос
21
22
Санчес
22
Санчес
21
5
Тачи
15
Томео
15
Томео
5
Тачи
13
Годой
19
Дурдов
19
Дурдов
13
Годой
Остались в запасе
Уэска
Мирандес
1
Хуан Перес
ВР
7
Ману Рико
ЦП
31
Diego Aznar
ЦФ
80
Hugo Vallejo
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
1
Ramon Juan
ВР
42
Джонатан Гомес
ЛЗ
3
Alejandro Barbudo Barbu
ЦЗ
10
Альберто Рейна
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
20
Никита Иосифов
ЛВ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
7
Ману Рико
ЦП
31
Diego Aznar
ЦФ
80
Hugo Vallejo
ЦФ
Остались в запасе
1
Ramon Juan
ВР
42
Джонатан Гомес
ЛЗ
3
Alejandro Barbudo Barbu
ЦЗ
10
Альберто Рейна
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
20
Никита Иосифов
ЛВ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Карлос Террасас
Статистика матча Уэска - Мирандес
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Мирандес
Испания. Сегунда, 42 тур
Леганес
1 : 0
31.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Мирандес
3 : 1
24.05.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 40 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
16.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 39 тур
Мирандес
0 : 1
10.05.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 38 тур
Альмерия
4 : 2
04.05.2026
Мирандес
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