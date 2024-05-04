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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Мирандес - Вальядолид
Мирандес - Вальядолид: обзор матча 04 мая 2024
Мирандес
04.05.2024, суббота, 15:00
Испания. Сегунда, 38 тур
0 : 1
Завершен
Вальядолид
3'
Р. Моро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мирандес - Вальядолид
90'
+2
Желтая карточка
И. Санчес
Замена
A. Barbudo Barbu
️️️️
П. Томео
82'
Замена
Д. Луна
️️️️
Тачи
81'
Замена
А. Санц
️️️️
D. Vicente
75'
Вторая желтая
M. Lachuer
72'
70'
Замена
Д. Торрес
️️️️
С. Эскудеро
70'
Замена
С. Юрич
️️️️
С. де ла Хос
63'
Желтая карточка
С. Таррега
62'
Замена
М. Андре
️️️️
А. Негредо
61'
Замена
И. Санчес
️️️️
Р. Моро
41'
Желтая карточка
Ануар
Желтая карточка
M. Lachuer
31'
3'
ГОЛ! 0:1!
Р. Моро
Пас отдал
Л. Перес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мирандес
1
Ramon Juan
(К)
ВР
22
Серхио Барсия
ЦЗ
5
Тачи
ЦЗ
18
David Vicente
ЦЗ
3
Juan María Alcedo
ЦЗ
15
Пабло Томео
ЦП
10
Альберто Рейна
ЦП
6
M. Lachuer
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
7
Ильяс Чайра
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
Вальядолид
1
Жорди Масип
(К)
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
17
Сесар де ла Хос
ЦП
6
Мончу
ЦП
23
Ануар
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Мирандес
1
Луис Лопес
ВР
58
Андони Субиаурре
ВР
3
Alejandro Barbudo Barbu
ЦЗ
14
Ибраима Кебе
ОП
6
Альваро Санц
ЦП
14
Даниэль Луна
АП
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
77
Габри Мартинес
ЦФ
20
D. Verdasca
ЦФ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Вальядолид
13
Андре Феррейра
ВР
4
Давид Торрес
ЦЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
24
Станко Юрич
ОП
10
Иван Санчес
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
92
Isra Sala
ЦФ
4-2-4
1
22
Барсия
18
3
5
Тачи
15
Томео
10
Рейна
6
7
Чайра
27
ла Гумина
77
Мартин
3-2-3-2
1
Масип
5
Таррега
22
Бойомо
2
Оливейра
2
Перес
18
Эскудеро
17
де ла Хос
6
Мончу
23
Ануар
18
Моро
21
Негредо
15
Томео
3
3
15
Томео
18
6
Санц
6
Санц
18
5
Тачи
14
Луна
14
Луна
5
Тачи
18
Эскудеро
4
Торрес
4
Торрес
18
Эскудеро
17
де ла Хос
24
Юрич
24
Юрич
17
де ла Хос
18
Моро
10
Санчес
10
Санчес
18
Моро
21
Негредо
10
Андре
10
Андре
21
Негредо
Остались в запасе
Мирандес
Вальядолид
1
Луис Лопес
ВР
58
Андони Субиаурре
ВР
14
Ибраима Кебе
ОП
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
77
Габри Мартинес
ЦФ
20
D. Verdasca
ЦФ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
13
Андре Феррейра
ВР
15
Хави Санчес
ЦЗ
92
Isra Sala
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Остались в запасе
1
Луис Лопес
ВР
58
Андони Субиаурре
ВР
14
Ибраима Кебе
ОП
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
77
Габри Мартинес
ЦФ
20
D. Verdasca
ЦФ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Остались в запасе
13
Андре Феррейра
ВР
15
Хави Санчес
ЦЗ
92
Isra Sala
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Статистика матча Мирандес - Вальядолид
1
1
3
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
9
12
Офсайды
3
2
Количество передач
382
464
Сейвы
5
3
Точность передач %
75
83
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
4
7
Матчи команд
Мирандес
Испания. Сегунда, 42 тур
Леганес
1 : 0
31.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Мирандес
3 : 1
24.05.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 40 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
16.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 39 тур
Мирандес
0 : 1
10.05.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 38 тур
Альмерия
4 : 2
04.05.2026
Мирандес
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гузман Мансилья
Стадион:
Мунисипаль де Андува
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