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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Леганес - Мирандес
Леганес - Мирандес: обзор матча 17 марта 2024
Леганес
17.03.2024, воскресенье, 16:00
Испания. Сегунда, 31 тур
4 : 0
Завершен
Мирандес
20'
Д. Гарсия
35'
Д. Гарсия
42'
Х. Крус
66'
М. де ла Фуэнте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Леганес - Мирандес
80'
Замена
D. Vicente
️️️️
Д. Луна
Замена
A. Diyaeddine
️️️️
Э. Франкеса
77'
Замена
Н. Джуара
️️️️
Д. Гарсия
76'
Замена
А. Арамбарри
️️️️
С. Гонсалес
68'
Замена
С. Сиссе
️️️️
Х. Крус
68'
ГОЛ! 4:0!
М. де ла Фуэнте
Пас отдал
Х. Чикко
66'
63'
Замена
Д. Луна
️️️️
А. Санц
Замена
Х. Чикко
️️️️
И. Ундабаррена
61'
54'
Желтая карточка
А. ла Гумина
46'
Замена
Тачи
️️️️
M. Lachuer
44'
Желтая карточка
Д. Гомес
ГОЛ! 3:0!
Х. Крус
Пас отдал
И. Ундабаррена
42'
ГОЛ! 2:0!
Д. Гарсия
Пас отдал
Э. Франкеса
35'
ГОЛ! 1:0!
Д. Гарсия
Пас отдал
Х. Крус
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
13
Диего Конде
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
55
Серхио Гонсалес
(К)
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
8
Икер Ундабаррена
ЦП
19
Хуан Крус
АП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Диего Гарсия
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Мирандес
1
Ramon Juan
ВР
42
Джонатан Гомес
ЛЗ
5
Пабло Рамон
ЦЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
3
Alejandro Barbudo Barbu
(К)
ЦЗ
6
Альваро Санц
ЦП
10
Альберто Рейна
ЦП
6
M. Lachuer
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
7
Ильяс Чайра
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
Леганес
36
Альвин Абахас
ВР
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
5
Borja López
ЦЗ
4
Abzi Diyaeddine
ЦЗ
14
Хулиан Чикко
ЦП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
6
Luis Perea
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
28
Оскар Уренья
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
13
Dani Jimenez
ЦФ
Мирандес
1
Луис Лопес
ВР
58
Андони Субиаурре
ВР
3
Juan María Alcedo
ЦЗ
18
David Vicente
ЦЗ
5
Тачи
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
14
Ибраима Кебе
ОП
15
Пабло Томео
ЦП
14
Даниэль Луна
АП
20
D. Verdasca
ЦФ
77
Габри Мартинес
ЦФ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
4-2-2-2
13
Конде
15
Франкеса
23
Саэнс
55
Гонсалес
12
Ньом
5
Брашанац
8
Ундабаррена
19
Крус
20
Портильо
24
де ла Фуэнте
9
Гарсия
4-2-4
1
5
Рамон
22
Барсия
3
42
Гомес
6
Санц
10
Рейна
7
Чайра
27
ла Гумина
77
Мартин
6
55
Гонсалес
4
Арамбарри
4
Арамбарри
55
Гонсалес
15
Франкеса
4
4
15
Франкеса
8
Ундабаррена
14
Чикко
14
Чикко
8
Ундабаррена
19
Крус
8
Сиссе
8
Сиссе
19
Крус
9
Гарсия
7
Джуара
7
Джуара
9
Гарсия
Луна
18
18
Луна
6
5
Тачи
5
Тачи
6
6
Санц
14
Луна
14
Луна
6
Санц
Остались в запасе
Леганес
Мирандес
36
Альвин Абахас
ВР
5
Borja López
ЦЗ
6
Luis Perea
ЦП
28
Оскар Уренья
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
13
Dani Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
1
Луис Лопес
ВР
58
Андони Субиаурре
ВР
3
Juan María Alcedo
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
14
Ибраима Кебе
ОП
15
Пабло Томео
ЦП
20
D. Verdasca
ЦФ
77
Габри Мартинес
ЦФ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
Остались в запасе
36
Альвин Абахас
ВР
5
Borja López
ЦЗ
6
Luis Perea
ЦП
28
Оскар Уренья
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
13
Dani Jimenez
ЦФ
Остались в запасе
1
Луис Лопес
ВР
58
Андони Субиаурре
ВР
3
Juan María Alcedo
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
14
Ибраима Кебе
ОП
15
Пабло Томео
ЦП
20
D. Verdasca
ЦФ
77
Габри Мартинес
ЦФ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Главный тренер
Карлос Террасас
Статистика матча Леганес - Мирандес
2
Всего ударов по воротам
6
2
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
0
Нарушения
2
5
Офсайды
1
0
Количество передач
233
284
Сейвы
0
1
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
4
2
Удары из-за пределов штрафной
2
0
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 17 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
05.12.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
0 : 0
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Мирандес
Испания. Сегунда, 42 тур
Леганес
1 : 0
31.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Мирандес
3 : 1
24.05.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 40 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
16.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 39 тур
Мирандес
0 : 1
10.05.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 38 тур
Альмерия
4 : 2
04.05.2026
Мирандес
Информация о матче
Главный судья:
Ivan Caparros Hernandez, Spain
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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